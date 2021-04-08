Krediyi ‘dip’te tutuyor model fabrika ile verimliliği tetikliyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Turkuaz Seramik-CeraStyle tesislerini gezerken kentteki sanayi kuruluşlarıyla ilgili şu bilgiye işaret etti:

- Kayseri’de kurumsal firmaların banka kredisi kullanımları minimum düzeyde seyrediyor. Bir başka deyimle “dip” noktada bulunuyor. Yatırımlarını özkaynakla sürdürmeyi yeğliyorlar.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- Yabancı yatırımcılar Kayseri’de belli ölçekteki firmaların kapısını sürekli çalıyor. Ortaklık ya da satın alma fırsatları arıyorlar.

Kayseri’nin potansiyelini ortaya koyan bir verinin altını çizdi:

- Ocak-Şubat 2021’de Kayseri’nin ihracatı 420 milyon dolar oldu. Mart ayında 305 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Hedefimiz aylık ortalama 300 milyon dolarlık ihracat temposunu yakalamak.

Fabrika turuna eşlik eden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan’a döndü:

- KAYSO, Kayseri OSB ve Kayseri Ticaret Odası olarak birlikte çalışıyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi’nin de işbirliği ile bir model fabrika kurduk. Model fabrikada eğitim alan, deneyim yaşayan firmalarda yüzde 20 üretim artışı yaşandığını gördük.

Sonra KIM Teknoloji’ye değindi:

- KAYSO ve Kayseri Ticaret Odası’nın önderliğinde 10 dolayında sanayici bir araya geldik. KIM Teknoloji’yi kurduk.

Şirketin adının açılımını paylaştı:

- Kayseri İleri Malzeme…

Sürdürdü:

- Şirket, adından da anlaşılacağı gibi ileri teknoloji ürünleri üretme hedefiyle kurulup yola çıktı. Bu yılın 6’ncı ayında üretime başlıyor.

KIM’in üreteceği ürünlerden örnekler verdi:

- Endüstriyel teknik seramikler, zırh, havacılıkla ilgili ürünlerin üretimi söz konusu olacak.

Şirketin kuruluşunda çok ortaklı modeli seçtiklerini kaydetti:

- Çok ortaklı model ülkemizde pek çalışmasa da biz Kayseri’de bu ortaklık modelini başarıyla sürdürebileceğimize inanıyoruz.

Hakan Güldağ’la Kayseri OSB ve Turkuaz Seramik’in İncesu tesislerinde toplam 12 saat zaman geçirdik. OSB ve 5-6 tesise hızlı turda Kayseri’de sanayinin dinamizmine tanık olduk.

COVID-19 krizi, ekonomide yaşanan sıkıntılar elbette Kayseri’yi de olumsuz etkiliyor.

Buna rağmen Kayseri’deki sanayiciler, iş insanları yatırımdan, üretmekten, teknolojiyi ileri taşımaktan vazgeçmiyor…

Kurşun geçirmez kapıyı en çok Irak’a gönderiyor

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’la birlikte Emek Çelik Kapı’ya gittik. Fabrikayı Emek Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kabak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sami Kabak’ın rehberliğinde gezdik.

Hakan Güldağ’la birlikte fabrikaya girdiğimizde üretimde kullanılan makinelerin yerli olması dikkatimizi çekti. Mahmut Sami Kabak, makinelerle ilgili bilgiyi paylaştı:

- 3 tane Kayseri firmamız Dener’in makinesi, 3 de Bursa’dan Durmazlar’ın makinesini üretimde kullanıyoruz.

17 bin 500 metrakerlik kapalı alanda üretim yaptıklarını belirtti:

- Kayseri OSB’nin tasarım merkezi bizim için kapı tasarımları yapıyor. Uygun koşullarda aldığımız tasarımları üretime dönüştürüyoruz.

MDF ve sunta tedariki konusundaki sıkıntı üzerinde durdu:

- MDF, sunta üreticileri doğrudan ihracat yapmak yerine bize verse, biz çelik kapı olarak daha katma değerli ürün şeklinde ihraç etsek daha doğru yol alınır diye düşünüyorum. Şu anda paramızla MDF bulamıyoruz.

40 ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi:

- Yıllık 5 milyon dolar dolayında ihracatımız var.

Kapı örneklerini tek tek anlatırken üzerinde izler olan kurşun geçirmez çelik kapıyı gösterdi:

- Gördüğünüz gibi bu kapı testten geçmiş durumda. Testlerde Kalaşnikof gibi silahlar da kullanılıyor. Kurşun geçirmez kapıları daha çok Irak’a gönderiyoruz.

İhracatta konteyner sıkıntısından örnek verdi:

- Nijerya’ya konteyner fiyatı 3 bin 500-4 bin dolar iken 9 bin dolara kadar çıktı.

Mahmut Sami Kabak, fabrika turu sırasında çatıyı işaret etti:

- Fabrikamızın çatısına 1.2 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Üreteceğimiz elektrik fabrikamızın ihtiyacını karşılayacak. Artanı da sisteme verip satacağız.

Hakan Güldağ, şirketin adının öyküsünü sordu, yanıt kurucu Mehmet Kabak’tan geldi:

- İşe 1975 yılında 35 metrekarelik bir atölyede başladık. “El emeği” diye düşünerek işyerinin adını “Emek” olarak seçtik…

1975’te 35 metrekarelik atölyede başlayan “Emek Çelik Kapı” yolculuğu bugün 40 ülkeye ihracata uzanarak sürüyor…

Vergi borcunu yapılandırana haciz gider mi?

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Murat Özpehlivan’dan bir mesaj geldi:

- Vergi ve SGK borçlarını yapılandıran bazı firmaların araç ya da taşınmazlarına hacizler gelmeye başladı.

Özpehlivan, hacizlerle ilgili bilgilerin dernek üyesi firmalardan kendilerine ulaştığını belirtti:

- Vergi dairelerinden yönelen haciz, firmaların bankalar nezdindeki imajına da zarar veriyor.

KDV alacaklarını anımsattı:

- Şirketlerin Maliye’den ciddi boyutta KDV alacakları var. Bir taraftan Maliye’den KDV alacağı olan firmaya, diğer taraftan vergi borcu nedeniyle haciz gitmesi işin en üzücü yanını oluşturuyor.

COVID-19 krizi döneminde ABD, AB ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülke yönetimlerinin şirketlere verdikleri desteklere işaret etti:

- Yakın coğrafyamızdaki ekonomisi orta ölçekli ülkelerde bile şirketlere nakit destekler verildi. Üyelerimiz devletimizden yardım almak şöyle dursun, vergi kaynaklı hacizlerin gündeme gelmesinin doğru bir yöntem olmadığını düşünüyoruz.

KDV alacağına rağmen vergi borcu nedeniyle hacizle karşı karşıya kalan KOBİ’ler gerçekten var mı?

Eğer öyle ise bunda bir gariplik yok mu?