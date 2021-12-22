Krediyle ve ev satışıyla dolar alanlar

Cuma akşamı ve pazartesi günü gözlenen ruh hâli birkaç gün daha süremezdi. Yirmi bin Türk Lirası (TL) olan küçük yatırımcı da, birkaç hafta sonra iki milyon dolarlık ödemesi olan şirket de paniklemişti. Bu hafta bir önlemin geleceğini düşünüyordum. Merkez’in gecelik TL likiditesini kısarak, örtülü faiz artışı yapmasını bekliyordum. Bir nevi örtük faiz artışı, başka bir yoldan, daha etkili şekilde geldi.

Açıklanan önlemlerden memnunum. Sakinlik hepimize iyi gelecek. Tahmin ufkumuz genişleyecek. Öte yandan, ekonomi yönetimi bu kadar belirsizlik oluşmadan keşke bir hamle yapsaydı. Dolar kurunun daha da yükseleceği beklentisiyle, evini satıp, kredi çekip dolar alanlar biliyorum. Yazık oldu. Rehberlik daha iyi yapılabilir, süreç daha iyi yönetilebilirdi. Döviz kurlarının bir banda oturmasından sonra, bütçe üzerinde oluşacak yükü konuşacağız. Bu yükün; vergilerle mi, borçlanmayla mı, para basmayla mı karşılanacağı kritik olacak.