Kripto çağında emeklilik

Emeklilik sistemleri, uzun vadeli sermaye birikiminin istikrarlı kanallarından biri olarak hem bireylerin geleceğini hem de eko­nomilerin dayanıklılığını şekillendirir. Gelinen noktada en önemli sorulardan biri geleneksel emeklilik sisteminin dijitalleşme sürecinden nasıl etkileneceği ve kripto varlıkların sisteme nasıl dahil olacağı.

Türkiye’de bireysel emeklilikte güçlü büyüme

Türkiye’de BES son yıllarda güçlü bir büyü­me yakaladı. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin güncel verilerine göre toplam fon büyüklüğü 1,72 trilyon liraya ulaştı. Katılımcı sayısı 9,9 milyon kişiye, sözleşme sayısı ise 12,3 milyona çıktı. Yılbaşından bu yana fon büyüklüğünde yüzde 48’in üzerinde artış kaydedildi ve bu bü­yümede %30 devlet desteğinin katkısı önemli.

Kullanıcı sayısı ile kripto varlık ekosiste­minde öncü olan ülkemizde, bireysel emekli­lik fonlarını kripto varlıklarla çeşitlendirmek ve BES’lerde özellikle blok zinciri tabanlı bir dijital dönüşüme başlamak şeffaflık, güven ve ekosistemin daha da büyümesi için önemli bir adım olacaktır. BES’lerin geleceğini konuşur­ken, kripto varlıklar ve blok zinciri göz ardı edilmemelidir.

Amerika ve Avustralya örneği

Amerika’da 9,3 trilyon dolar düzeyinde bu­lunan 401(k) fonlarının, Bitcoin gibi alterna­tif varlıklara sınırlı pay ayırabilmesi için hem federal hükümet hem de eyaletler için yasa ta­sarıları geliştiriyor. Ağustos ayında Donald Trump bir başkanlık emri imzalamıştı. Geçen hafta somut bir adım daha atıldı. ABD Tem­silciler Meclisi Cumhuriyetçileri, emeklilik planlarının kripto varlıklara yatırım yapabil­mesinin önünü açacak bir yasa tasarısı sun­du. “Emeklilik Yatırım Seçimi Yasası”, Başkan Donald Trump’ın yürütme emrini yasal statü­ye kavuşturmayı hedefliyor.

Tasarı, 401(k) gi­bi tanımlanmış katkı planlarının dijital pa­ra birimlerine yatırım yapan fonlara erişimini resmileştirecek. Böylece, emeklilik portföyle­rinde Bitcoin ve benzeri dijital varlıkların pa­yı artabilecek. Eğer fonların yalnızca %1’i krip­to varlıklara yönlendirilirse yaklaşık 93 milyar dolarlık bir sermaye akışının olması bekleni­yor. Bu, sadece kripto piyasalarını değil, küre­sel sermaye dengelerini de etkileyebilecek bü­yüklükte. Geçtiğimiz hafta Florida’da da yasa teklifi hazırlandı. Bu tasarı, eyaletin kamu fon­larının ve emeklilik sistemlerinin %10’a kadar kısmını Bitcoin ve dijital varlıklara/kripto ET­F’lerine yatırabilmesine imkân tanımayı öneri­yor.

2040 yılına kadar dünyanın en büyük ikin­ci özel emeklilik sistemi olacağı kabul edilen ve fonların büyüklüğünün yıl sonunda 4,2–4,3 trilyon Avustralya dolarına ulaşması beklenen Avustralya’da, bireysel emeklilik fonları (özel­likle Self-Managed Super Funds) kripto varlık­lara sınırlı oranda yatırım yapabiliyor. Bunun için vergi dairesi (ATO) özel kılavuzlar yayım­ladı. Ülkede dijital varlıkların emeklilik siste­mine entegrasyonu adım adım ilerleyen, tem­kinli ama yenilikçi bir süreç halinde.

Regülasyon altyapısı olgunlaştıkça, fonların dijital varlıklara kademeli yönelmesi beklene­bilir. ABD ve Avustralya yaklaşımı, yasa koyu­cuların yasaklama yerine kontrollü açılımlarla ilerlemeyi tercih ettiği doğrultuda şekilleniyor.

Risk, regülasyon ve yönetişim üçgeni

Kripto varlıkların yüksek volatilitesi, emek­lilik fonları için dikkatli bir portföy yönetimi­ni zorunlu kılıyor. Buna karşın, doğru oranda ve uzun vadeli bir perspektifle ele alındığında, bu volatilite portföy çeşitliliğini artırıcı bir avan­taj da sunabilir. Dijital varlıkların geleneksel hisse senedi ve tahvil piyasaları ile görece dü­şük korelasyon göstermesi, fon dengesine katkı sağlayabilir. Güçlü denetim mekanizmaları, de­netlenebilir ve sigortalı saklama altyapıları ile şeffaf yönetişim modelleri bu dönüşümün mer­kezinde yer almalı.

Dijital emekliliğe temkinli ama cesur bir köprü kuruluyor

Bireysel emeklilik fonlarında kripto yatırı­mı, finansal inovasyon ile geleneksel sermaye yönetimini buluşturacak, portföy yönetim şir­ketleri için alternatifler sunacak. Türkiye, kök­lü finans altyapısı, büyüyen bireysel emeklilik havuzu ve dijital yatırıma açık yatırımcı pro­filiyle bu dönüşümün ön saflarında yer alabi­lir.

Teknoloji entegrasyonu, dijital mülkiyet ve küresel sermaye akışlarıyla uyumlu biçimde kripto varlıkların emeklilik fonlarında kulla­nılmasına yönelik gerekli düzenlemelerin ya­pılması önceliklendirilebilir. Dünyada finans sistemi yeni bir döneme geçerken kripto var­lıklar, emeklilik sisteminin kodlarını yeniden yazabilir ve şekillendirebilir.