Kripto çağında emeklilik
Emeklilik sistemleri, uzun vadeli sermaye birikiminin istikrarlı kanallarından biri olarak hem bireylerin geleceğini hem de ekonomilerin dayanıklılığını şekillendirir. Gelinen noktada en önemli sorulardan biri geleneksel emeklilik sisteminin dijitalleşme sürecinden nasıl etkileneceği ve kripto varlıkların sisteme nasıl dahil olacağı.
Türkiye’de bireysel emeklilikte güçlü büyüme
Türkiye’de BES son yıllarda güçlü bir büyüme yakaladı. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin güncel verilerine göre toplam fon büyüklüğü 1,72 trilyon liraya ulaştı. Katılımcı sayısı 9,9 milyon kişiye, sözleşme sayısı ise 12,3 milyona çıktı. Yılbaşından bu yana fon büyüklüğünde yüzde 48’in üzerinde artış kaydedildi ve bu büyümede %30 devlet desteğinin katkısı önemli.
Kullanıcı sayısı ile kripto varlık ekosisteminde öncü olan ülkemizde, bireysel emeklilik fonlarını kripto varlıklarla çeşitlendirmek ve BES’lerde özellikle blok zinciri tabanlı bir dijital dönüşüme başlamak şeffaflık, güven ve ekosistemin daha da büyümesi için önemli bir adım olacaktır. BES’lerin geleceğini konuşurken, kripto varlıklar ve blok zinciri göz ardı edilmemelidir.
Amerika ve Avustralya örneği
Amerika’da 9,3 trilyon dolar düzeyinde bulunan 401(k) fonlarının, Bitcoin gibi alternatif varlıklara sınırlı pay ayırabilmesi için hem federal hükümet hem de eyaletler için yasa tasarıları geliştiriyor. Ağustos ayında Donald Trump bir başkanlık emri imzalamıştı. Geçen hafta somut bir adım daha atıldı. ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, emeklilik planlarının kripto varlıklara yatırım yapabilmesinin önünü açacak bir yasa tasarısı sundu. “Emeklilik Yatırım Seçimi Yasası”, Başkan Donald Trump’ın yürütme emrini yasal statüye kavuşturmayı hedefliyor.
Tasarı, 401(k) gibi tanımlanmış katkı planlarının dijital para birimlerine yatırım yapan fonlara erişimini resmileştirecek. Böylece, emeklilik portföylerinde Bitcoin ve benzeri dijital varlıkların payı artabilecek. Eğer fonların yalnızca %1’i kripto varlıklara yönlendirilirse yaklaşık 93 milyar dolarlık bir sermaye akışının olması bekleniyor. Bu, sadece kripto piyasalarını değil, küresel sermaye dengelerini de etkileyebilecek büyüklükte. Geçtiğimiz hafta Florida’da da yasa teklifi hazırlandı. Bu tasarı, eyaletin kamu fonlarının ve emeklilik sistemlerinin %10’a kadar kısmını Bitcoin ve dijital varlıklara/kripto ETF’lerine yatırabilmesine imkân tanımayı öneriyor.
2040 yılına kadar dünyanın en büyük ikinci özel emeklilik sistemi olacağı kabul edilen ve fonların büyüklüğünün yıl sonunda 4,2–4,3 trilyon Avustralya dolarına ulaşması beklenen Avustralya’da, bireysel emeklilik fonları (özellikle Self-Managed Super Funds) kripto varlıklara sınırlı oranda yatırım yapabiliyor. Bunun için vergi dairesi (ATO) özel kılavuzlar yayımladı. Ülkede dijital varlıkların emeklilik sistemine entegrasyonu adım adım ilerleyen, temkinli ama yenilikçi bir süreç halinde.
Regülasyon altyapısı olgunlaştıkça, fonların dijital varlıklara kademeli yönelmesi beklenebilir. ABD ve Avustralya yaklaşımı, yasa koyucuların yasaklama yerine kontrollü açılımlarla ilerlemeyi tercih ettiği doğrultuda şekilleniyor.
Risk, regülasyon ve yönetişim üçgeni
Kripto varlıkların yüksek volatilitesi, emeklilik fonları için dikkatli bir portföy yönetimini zorunlu kılıyor. Buna karşın, doğru oranda ve uzun vadeli bir perspektifle ele alındığında, bu volatilite portföy çeşitliliğini artırıcı bir avantaj da sunabilir. Dijital varlıkların geleneksel hisse senedi ve tahvil piyasaları ile görece düşük korelasyon göstermesi, fon dengesine katkı sağlayabilir. Güçlü denetim mekanizmaları, denetlenebilir ve sigortalı saklama altyapıları ile şeffaf yönetişim modelleri bu dönüşümün merkezinde yer almalı.
Dijital emekliliğe temkinli ama cesur bir köprü kuruluyor
Bireysel emeklilik fonlarında kripto yatırımı, finansal inovasyon ile geleneksel sermaye yönetimini buluşturacak, portföy yönetim şirketleri için alternatifler sunacak. Türkiye, köklü finans altyapısı, büyüyen bireysel emeklilik havuzu ve dijital yatırıma açık yatırımcı profiliyle bu dönüşümün ön saflarında yer alabilir.
Teknoloji entegrasyonu, dijital mülkiyet ve küresel sermaye akışlarıyla uyumlu biçimde kripto varlıkların emeklilik fonlarında kullanılmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması önceliklendirilebilir. Dünyada finans sistemi yeni bir döneme geçerken kripto varlıklar, emeklilik sisteminin kodlarını yeniden yazabilir ve şekillendirebilir.
|Borsa
|10.208,76
|-1,56 %
|Dolar
|41,9358
|0,08 %
|Euro
|48,9025
|-0,27 %
|Euro/Dolar
|1,1662
|0,09 %
|Altın (GR)
|5.724,88
|-0,04 %
|Altın (ONS)
|4.249,34
|-0,03 %
|Brent
|61,2400
|0,67 %