Kripto hazine şirketleri ve kurumsal sermaye

Sermayenin di­jital varlıklar­la ilişkisi, şirket bi­lançolarının öte­sinde stratejik bir finansman modeli­ne dönüşüyor. Krip­to para biriktirmek, yalnızca varlık da­ğılımını değil, şir­ketlerin değerleme­sini, sermaye yapı­sını ve yatırımcı tabanını da etkiliyor. Strategy ile başla­yan Bitcoin odaklı yaklaşı­mın Ethereum, Solana, XRP, BNB ve HYPE gibi farklı di­jital varlıklara yayılması, kripto hazine şirketlerini yeni bir kurumsal sermaye sınıfı haline getiriyor. Bu­gün yatırımcının önünde üç temel kanal var: Kripto var­lığı doğrudan satın almak, ETF’ler üzerinden yatırım yapmak veya kripto hazine şirketlerinin hisselerini al­mak. Üçüncü model, yatı­rımcıya kripto varlığın yanı sıra şirketin sermaye yarat­ma ve yönetme becerisine de erişim sağlıyor.

Kripto artık şirket kasasında

Bitcoin tarafında Stra­tegy’nin açtığı yol artık ge­nişliyor. Paylaşılan verile­re göre şirketler ve kamu kurumlarının hazinelerin­de yaklaşık 1,9 milyon BTC bulunuyor. Strategy’nin 840 binin üzerindeki Bitcoin re­zervinin yanı sıra Twenty One Capital, Metaplanet, MARA Holdings, Bullish, Strive ve SpaceX gibi şir­ketlerin önemli miktarda BTC tutması, modelin artık münferit bir tercih olmadı­ğını gösteriyor. Coinbase, CleanSpark, Riot Platforms ve Hut 8’in yanı sıra Trump Media & Technology Group ve Tesla’nın bilançolarında­ki Bitcoin varlıkları da mo­delin farklı sektörlerde kar­şılık bulduğunu gösteriyor.

Ethereum ve Solana ise modeli genişletiyor. BitMi­ne ve SharpLink Ethereum, Forward Industries, DeFi Development Corp. ve Upexi ise Solana odaklı hazine stratejileriyle öne çıkıyor. Güncel verilere göre şirket­lerin Ethereum hazinelerin­de yaklaşık 7,8 milyon ETH, Solana hazinelerinde ise 20 milyonun üzerinde SOL bu­lunuyor.

BitMine bu dönüşümün en güçlü örneklerinden bi­ri. CoinGecko verilerine gö­re şirket yaklaşık 5,8 mil­yon ETH tutuyor ve bu mik­tar toplam Ethereum arzının yüzde 4,8’ine denk geliyor. ETH’nin büyük bölümünün staking’de değerlendirilme­si, hazine modelini yalnız­ca fiyat artışına bağlı olmak­tan çıkarıp getiri üreten bir yapıya dönüştürüyor.Nor­veç Varlık Fonu’nun yaklaşık 81,9 milyon dolar değerinde BitMine hissesi bulundur­ması da önemli bir gösterge. Dünyanın en büyük varlık fo­nu, doğrudan ETH almak ye­rine halka açık bir şirket olan BitMine üzerinden Ethe­reum’a dolaylı yatırım yapı­yor. Bu tercih, kurumsal ser­mayenin kriptoya erişimin­deki dönüşümü gösteriyor. Ancak bu model her zaman beklenen sonucu vermeyebi­liyor. FG Nexus’un Ethereum varlıklarını beklenmedik şe­kilde tamamen satması, ha­zine büyüklüğü kadar doğru sermaye yapısı ve sürdürüle­bilir bir stratejinin de önemli olduğunu gösteriyor.

Değerlemenin yeni ölçütleri

Kripto hazine şirketlerini değerlendirirken klasik bi­lanço analizinin üzerine ye­ni ölçütler eklemek gereki­yor. Tutulan kripto mikta­rının yanı sıra hisse başına düşen kripto varlık, staking getirisi, yeni sermayeye eri­şim kapasitesi ve şirketin net varlık değerine gö­re oluşan prim veya is­konto birlikte ele alın­malı.

Özellikle sermaye artırma kabiliyeti kri­tik. Yeni kaynak yaratı­lırken hisse başına dü­şen kripto miktarı ar­tırılabiliyorsa sermaye piyasası şirket için bü­yüme aracına dönüşü­yor. Aksi durumda bilanço büyüse bile mevcut hissedar açısından aynı ölçüde değer yaratılmayabiliyor.

Endeksler de değişiyor

MSCI endeksinin Strate­gy ve Metaplanet’i de kap­sayan metodoloji çalışma­sı, bu şirketlerin geleneksel sermaye piyasalarındaki ko­numunun yeniden sorgulan­dığını gösteriyor. Faaliyet­lerinden ziyade bilançosun­da büyük miktarda dijital varlık biriktiren şirketlerin endekslerde nasıl sınıflan­dırılacağı artık yatırımcılar açısından da önemli. Geçti­ğimiz aylarda yapılan simü­lasyonda Strategy ve Metap­lanet’in MSCI ACWI IMI kapsamından çıkarılması öngörüldü. Önerinin hayata geçmesi halinde pasif fon­ların zorunlu satışları ilgili hisseler üzerinde baskı oluş­turabilir.

Türkiye için sıradaki adım

Yatırımcılar için belirle­yici olan, şirketin ne kadar kripto tuttuğundan çok ser­mayeyi ne kadar verimli yö­nettiği olacak. Kripto hazine şirketleri bu yönüyle dijital varlıkların kurumsal serma­yeye yerleşmesinin yeni aşa­masını temsil ediyor. SPK lisansları ve dijital varlık düzenlemelerinin netleş­mesiyle Türkiye’de ETF’ler, kripto hazine şirketleri ve özellikle altın ve gayrimen­kule dayalı RWA projeleri görmemiz mümkün. Bu sü­reç, dijital varlıkların yatı­rım ve emeklilik fonları ile şirket bilançolarındaki rolü­nü güçlendirebilir.