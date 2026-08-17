Kripto hazine şirketleri ve kurumsal sermaye
Sermayenin dijital varlıklarla ilişkisi, şirket bilançolarının ötesinde stratejik bir finansman modeline dönüşüyor. Kripto para biriktirmek, yalnızca varlık dağılımını değil, şirketlerin değerlemesini, sermaye yapısını ve yatırımcı tabanını da etkiliyor. Strategy ile başlayan Bitcoin odaklı yaklaşımın Ethereum, Solana, XRP, BNB ve HYPE gibi farklı dijital varlıklara yayılması, kripto hazine şirketlerini yeni bir kurumsal sermaye sınıfı haline getiriyor. Bugün yatırımcının önünde üç temel kanal var: Kripto varlığı doğrudan satın almak, ETF’ler üzerinden yatırım yapmak veya kripto hazine şirketlerinin hisselerini almak. Üçüncü model, yatırımcıya kripto varlığın yanı sıra şirketin sermaye yaratma ve yönetme becerisine de erişim sağlıyor.
Kripto artık şirket kasasında
Bitcoin tarafında Strategy’nin açtığı yol artık genişliyor. Paylaşılan verilere göre şirketler ve kamu kurumlarının hazinelerinde yaklaşık 1,9 milyon BTC bulunuyor. Strategy’nin 840 binin üzerindeki Bitcoin rezervinin yanı sıra Twenty One Capital, Metaplanet, MARA Holdings, Bullish, Strive ve SpaceX gibi şirketlerin önemli miktarda BTC tutması, modelin artık münferit bir tercih olmadığını gösteriyor. Coinbase, CleanSpark, Riot Platforms ve Hut 8’in yanı sıra Trump Media & Technology Group ve Tesla’nın bilançolarındaki Bitcoin varlıkları da modelin farklı sektörlerde karşılık bulduğunu gösteriyor.
Ethereum ve Solana ise modeli genişletiyor. BitMine ve SharpLink Ethereum, Forward Industries, DeFi Development Corp. ve Upexi ise Solana odaklı hazine stratejileriyle öne çıkıyor. Güncel verilere göre şirketlerin Ethereum hazinelerinde yaklaşık 7,8 milyon ETH, Solana hazinelerinde ise 20 milyonun üzerinde SOL bulunuyor.
BitMine bu dönüşümün en güçlü örneklerinden biri. CoinGecko verilerine göre şirket yaklaşık 5,8 milyon ETH tutuyor ve bu miktar toplam Ethereum arzının yüzde 4,8’ine denk geliyor. ETH’nin büyük bölümünün staking’de değerlendirilmesi, hazine modelini yalnızca fiyat artışına bağlı olmaktan çıkarıp getiri üreten bir yapıya dönüştürüyor.Norveç Varlık Fonu’nun yaklaşık 81,9 milyon dolar değerinde BitMine hissesi bulundurması da önemli bir gösterge. Dünyanın en büyük varlık fonu, doğrudan ETH almak yerine halka açık bir şirket olan BitMine üzerinden Ethereum’a dolaylı yatırım yapıyor. Bu tercih, kurumsal sermayenin kriptoya erişimindeki dönüşümü gösteriyor. Ancak bu model her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. FG Nexus’un Ethereum varlıklarını beklenmedik şekilde tamamen satması, hazine büyüklüğü kadar doğru sermaye yapısı ve sürdürülebilir bir stratejinin de önemli olduğunu gösteriyor.
Değerlemenin yeni ölçütleri
Kripto hazine şirketlerini değerlendirirken klasik bilanço analizinin üzerine yeni ölçütler eklemek gerekiyor. Tutulan kripto miktarının yanı sıra hisse başına düşen kripto varlık, staking getirisi, yeni sermayeye erişim kapasitesi ve şirketin net varlık değerine göre oluşan prim veya iskonto birlikte ele alınmalı.
Özellikle sermaye artırma kabiliyeti kritik. Yeni kaynak yaratılırken hisse başına düşen kripto miktarı artırılabiliyorsa sermaye piyasası şirket için büyüme aracına dönüşüyor. Aksi durumda bilanço büyüse bile mevcut hissedar açısından aynı ölçüde değer yaratılmayabiliyor.
Endeksler de değişiyor
MSCI endeksinin Strategy ve Metaplanet’i de kapsayan metodoloji çalışması, bu şirketlerin geleneksel sermaye piyasalarındaki konumunun yeniden sorgulandığını gösteriyor. Faaliyetlerinden ziyade bilançosunda büyük miktarda dijital varlık biriktiren şirketlerin endekslerde nasıl sınıflandırılacağı artık yatırımcılar açısından da önemli. Geçtiğimiz aylarda yapılan simülasyonda Strategy ve Metaplanet’in MSCI ACWI IMI kapsamından çıkarılması öngörüldü. Önerinin hayata geçmesi halinde pasif fonların zorunlu satışları ilgili hisseler üzerinde baskı oluşturabilir.
Türkiye için sıradaki adım
Yatırımcılar için belirleyici olan, şirketin ne kadar kripto tuttuğundan çok sermayeyi ne kadar verimli yönettiği olacak. Kripto hazine şirketleri bu yönüyle dijital varlıkların kurumsal sermayeye yerleşmesinin yeni aşamasını temsil ediyor. SPK lisansları ve dijital varlık düzenlemelerinin netleşmesiyle Türkiye’de ETF’ler, kripto hazine şirketleri ve özellikle altın ve gayrimenkule dayalı RWA projeleri görmemiz mümkün. Bu süreç, dijital varlıkların yatırım ve emeklilik fonları ile şirket bilançolarındaki rolünü güçlendirebilir.
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