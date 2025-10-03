Kripto para, para politikası açısından devletlerin otoritesini sarsar mı?

İnsanlık tarihine baktığımızda para, sade­ce ekonomik bir araç değil; aynı zamanda si­yasi otoritenin de en önemli aracı olmuştur. Roma İmparatorluğu’nda imparatorların su­retlerinin basıldığı sikkeler, yalnızca alışve­rişin kolaylaştırıcısı değil, aynı zamanda dev­letin kudretinin sembolüydü. Orta Çağ’da kralların bastığı paralar, vergi toplama yet­kisinin ve hükümranlığın göstergesiydi. Mo­dern ulus devletler döneminde ise para, mer­kez bankalarının kontrolü altında hem eko­nomik hem de politik bir silah hâline geldi. Ancak 2008’de hayatımıza giren Bitcoin, tarihte ilk kez devletten bağımsız, merkezsiz bir para bi­rimi fikrini somutlaştırdı. Bu noktada kritik so­ru şuydu: Devletin kontrolünden çıkan bir para, gerçekten de devletin otoritesini sarsabilir mi?­Modern devletlerin en güçlü araçlarından biri, para politikasıdır. Faiz oranları, rezervler, para­sal genişleme ya da daralma kararları, bir ülke­nin ekonomik gidişatını doğrudan etkiler. Hatta ABD Merkez Bankası (Fed) ya da Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi kurumlar sadece ulusal değil, küresel finansal dengeleri de şekillendirir

Para politikası, devletin üç kritik fonksiyonu­nu destekler:

1 Vergi toplama ve kamu bütçesinin yönetimi

2 Enflasyonu kontrol etme ve fiyat istikrarı sağlama

3 Uluslararası ticarette rekabet gücü kazanma Dolayısıyla, para üzerindeki kontrol, devle­tin yalnızca ekonomik değil, siyasi otoritesinin de temel direğidir.

Bitcoin mevcut finansal sisteme bir tepki ola­rak doğdu. Küresel finans krizi sırasında ban­kalara olan güvenin sarsılması, aracıya ihtiyaç duymadan bir para sisteminin cazibesini artırdı. Kripto paraların temel felsefesi şuydu:

* Hiçbir merkez bankası ya da devlet, arzı tek başına kontrol edemez.

* İşlemler, blockchain üzerinde şeffaf ve de­ğiştirilemez şekilde kaydedilir.

* Bireyler, devletin müdahalesine maruz kal­madan finansal özgürlüğe kavuşur.

Bu yönüyle kripto para, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda politik bir mani­festo olarak da doğduğunu söyleyebiliriz.

Kripto paralar, devletlerin otoritesini birkaç açıdan sorgular:

1 Sermaye hareketliliği: Vatandaşlar, kripto aracılığıyla sermayelerini ülke dışına kolay­ca çıkarabilir. Bu, özellikle sermaye kontrolleri uygulayan otoriter ekonomilerde ciddi bir teh­dit oluşturur.

2 Alternatif ödeme sistemi: Geleneksel ban­kacılık sistemine ihtiyaç duymadan yapılan transferler, merkez bankalarının söz sahibi olma yetkisini zayıflatır.

3 Enflasyondan kaçış: Özellikle yüksek enflas­yonlu ülkelerde halk, ulusal para yerine Bit­coin veya diğer dijital paralara yönelir. Bu du­rum, devletin para politikası gücünü işlevsiz bı­rakabilir.

Devletler bu duruma kayıtsız kalmadı. Dün­yanın dört bir yanında üç temel strateji öne çı­kıyor:

1 Düzenleme (Regülasyon): Kripto borsaları için lisans zorunluluğu, KYC (müşterini tanı) ve AML (kara para aklamayı önleme) kuralları.

2 Vergilendirme: Kripto kazançlarının beyan edilmesi ve vergilendirilmesi, devletin fi­nansal sistem üzerindeki kontrolünü koruma çabası. Henüz net bir düzenleme olmasa da ça­lışmalar devam ediyor.

3 Yasaklama: Çin örneğinde olduğu gibi, kripto para madenciliği ve ticaretinin yasaklanma­sı. Ancak bu bile gölge piyasanın tamamen önü­ne geçemedi.

Kripto paraların yükselişi, devletleri kendi dijital paralarını geliştirmeye yöneltti: CBDC (Central Bank Digital Currency).

* Çin, dijital yuan projesinde öncü oldu.

* Avrupa Merkez Bankası, dijital euro çalışma­larına hız verdi.

* Fed, dijital dolar için araştırmalarını sürdü­rüyor.

Merkez Bankaları Dijital Paraları, devletin kriptoya karşı geliştirdiği en güçlü silah olarak gö­rülebilir. Çünkü hem dijitalleşmenin hızına uyum sağlar hem de merkez bankalarının otoritesini korur.

Gelecek senaryoları ne olabilir?

1 Zayıflayan Devlet Senaryosu: Enflasyonist ve otoriter ülkelerde kripto, halkın alternatif parası hâline gelir; devletin para politikası gücü azalır.

2 Uyum Senaryosu: Devletler kriptoyu yasak­lamak yerine regülasyonlarla sisteme enteg­re eder.

3 İkili Düzen: CBDC’ler ve kriptolar yan yana var olur. Devlet otoritesi sürer ama bireyle­rin alternatifleri artar.

Sonuç olarak devlet otoritesi yok olmaz ancak yeniden tanımlanabilir.

Kripto paralar, devletlerin para politikası üze­rindeki otoritesini tek başına ortadan kaldır­maz. Ancak o otoritenin sınırlarını yeniden çizi­lir. Bu durum, dijital para ile devlet kontrolü ara­sında yeni bir denge arayışını zorunlu kılacaktır