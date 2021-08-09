Kripto para sarmalı giderek büyüyor

14 Nisan’da 64 bin 800 $’ı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, 22 Haziran’da 28 bin 824 $ seviyesine kadar geriledi. Şimdi ise 45.000 $ seviyesini test etti. Oldukça büyük spekülasyonların yapıldığı kripto varlıklar, yatırımcılarını hazırolda tutuyor.

Bankalar başa çıkamayınca seçenek sunmaya başladı

JP Morgan bu yaza kadar müşterilerine Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlarken, Goldman Sachs yatırımcılarına Bitcoin türev enstrümanları sunmaya başladı. Spot kripto para piyasasında bulunmayan kurum; herhangi bir duyuru yapmadan ilgili türev enstrümanları yatırımcıların kullanımına açmıştı.

Citigroup ise müşterilere henüz kripto para ile ilgili hizmetlerin sağlanmadığını fakat finansman ve muhafazanın, düşünülenler arasında olduğunu belirtti. Öte yandan Saxo Bank’ın dijital yatırım birimi Saxo Markets, Bitcoin, Ethereum ve Litecoin’i bulunduran bir yatırım servisi kurmayı hedefliyor. Görünen o ki ilgi yüksek olmaya devam edecek.

Kripto parada batıkları getiren nedenler

1-Sürekli ekran başında olmak ve fiyat hareketlerinden yararlanamadığını düşünmek, aceleci ve hatalı işlemler yapmak.

2- Sosyal medya yönlendirmeleri ile herkesin kazandığını düşünerek geç kalındığı varsayımı ile kaldıraçlı işlem yapmak büyük kayıplara zemin hazırlar.

3- Otonom ve robot emirlerle yapılan işlemlerin hızına ulaşmaya çalışmak kayıpları beraberinde getirir.

4 -Kripto paralarda pozisyon alanların risklerini hedge edebilecek farklı adımlar atabileceklerini göz ardı etmek, sürekli kazanmaya odaklanmak genel fotoğrafın görülmesine engel olur.

5-Yatırımcıyı koruma kurallarının olmadığının unutulmaması gerekir.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kripto varlıklarda en büyük risk nedir?

Bu piyasalarda henüz düzenlemeler yapılmış değil, yüksek kaldıraçlı işlemler çöküşü getirir. Piyasaların oynaklığı unutulmamalı.

Kripto paraların ilerde seyri nasıl olacak?

Hayatı kolaylaştıran bir yatırım seçeneği olarak var olacaklar. Özetle, kriptoya takılıp kalmayın ancak kriptosuz da kalmayın.

RİSKLİ BİR VARLIĞA YATIRIM NEDİR?

Riskli bir varlığa yatırım; paranın değer kaybedebileceğini baştan kabul etmektir. Yatırım yapanların düştükleri genel hata; para kaybetmeye başladıklarında bu kaybın sürekli olacağı ya da para kazandıklarında bunun hep böyle devam edeceğidir.

Riskli varlıklar; yüksek kayıpları ve yüksek kazançları beraberinde getirir. Sabırlı olmayan bu piyasalarda volatilitenden kazanmak isteyenler yüksek ihtimalle savrulanlar olacaktır.