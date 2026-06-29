Kripto parada korkular ve yön arayışı

Kripto piyasası, son bir yılda kurumsal ilgi ve düzenleyici gelişmelerin desteğiyle önem­li bir büyüme kaydetti. 2025’in ikinci yarısında toplam piyasa değeri 4,2 trilyon doların üzerine çıkarak rekor kırarken, 2026’nın ilk yarısında küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle sert bir düzeltme yaşadı. Toplam piyasa değeri bugün 2 trilyon doların biraz üzerinde seyrediyor.

Son dönem satış baskısı

Bitcoin, 2025’in Ekim ayında ulaştığı yakla­şık 126 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından yüzde 50’nin üzerinde de­ğer kaybederken, Ethereum ise ağustos ayın­da gördüğü yaklaşık 4.950 dolarlık zirvesinden yüzde 65’in üzerinde geri çekildi. Bu fiyat ha­reketlerini yalnızca kripto varlıklara özgü bir zayıflık olarak değerlendirmek doğru olmaya­caktır. Özellikle ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından tırmanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş, birçok ülkede enflasyon artışı, Merkez bankalarının yüksek faiz dönemine girmesi, ABD dolarının güç kazanması ve küresel piyasalarda risk işta­hının zayıflaması, hisse senetlerinden emtiala­ra kadar birçok varlık sınıfında olduğu gibi diji­tal varlıklarda da satış baskısını artırdı.

Diğer yandan, Strategy’nin yeni sermaye top­layarak Bitcoin alımlarını sürdürme kapasite­sine yönelik endişeler piyasa algısını zayıflattı. Şirketin yüklü bir Bitcoin satışı bulunmasa da, gelecekte alımların yavaşlayabileceği beklenti­si kısa vadeli satış baskısını artırdı. Bu dönemde 60 bin seviyesinden dedtke alıp 84 bin seviyesi­ni birkaç kez kırmayı denedi

Bununla birlikte son bir yıl, kripto piyasası­nın önceki döngülerden önemli ölçüde ayrıştı­ğını gösterdi. Artık piyasanın yönünü yalnızca bireysel yatırımcı davranışları değil; kurumsal sermaye akışları belirliyor.

Kurumsal sermaye yönünü değiştirmedi

Fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara yönelik ilgisinin devam etmesi dikkat çekici. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri yaklaşık 72,6 milyar dolar, Ethereum ETF’leri ise 8,3 milyar dolar büyük­lüğünde varlığı yönetmeye devam ediyor. Son haftalarda jeopolitik risklerin ve likidite prob­leminin etkisiyle fon çıkışları hız kazandı ancak yılbaşından bu yana oluşan tablo kurumsal yatı­rımcıların piyasadan uzaklaşmadığını, kısa va­deli riskleri yeniden fiyatladığını gösteriyor.

ETF’lerde Bitcoin ve Ethereum liderliğini korurken, XRP, Solana, Avalanche ve Hedera gibi dijital varlıklara yönelik ETF’lere de gi­rişler sürüyor. Ancak bu ürünlerin fon büyük­lükleri halen sınırlı seviyede olup, kurumsal yatırımcıların yeni ürünlere temkinli yaklaş­tığını gösteriyor.

Son dönemdeki düşüşlerde adı öne çıksa da, kurumsal benimsenmenin en güçlü örnek­lerinden biri Strategy olmaya devam ediyor. Şirket, 2026 boyunca düzenli alımlarla Bit­coin varlığını 847 bin adedin üzerine çıkar­dı. Ethereum tarafında ise BitMine, yaklaşık 5,67 milyon ETH ile dolaşımdaki arzın yüzde 4,7’sini kontrol ediyor.

Piyasanın rotasını neler belirleyecek?

Piyasanın bundan sonraki seyrinde en kri­tik unsur, düzenleyici çerçevede yaşanacak ge­lişmeler olacak. ABD Senatosu’nda görüşülen CLARITY Act, kripto piyasasındaki hukuki be­lirsizlikleri azaltabilecek en önemli düzenleme­ler arasında yer alıyor. Dijital varlıkların hangi kurum tarafından denetleneceği ve sektöre dü­zenleyici netlik kazandırması beklenen tasarı, yalnızca ABD’de değil küresel piyasalarda da ya­kından takip ediliyor.

Bunun yanında ABD Merkez Bankası’nın fa­iz politikasına ilişkin beklentiler, dolar endek­si, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler de kısa vadeli fiyatlamalar üzerinde etkili olma­yı sürdürecek. Ancak son bir yıl, kripto piyasa­sının artık yalnızca fiyat hareketleriyle okuna­mayacağını gösteriyor. ETF büyüklükleri, şirket bilançolarındaki dijital varlıklar ve regülasyon alanında atılan adımlar, sektörün giderek ku­rumsallaştığını gösteriyor.

Görünüm ve beklentiler

Volatilitenin kısa vadede devam etmesi şa­şırtıcı olmayacaktır. Ancak uzun vadede dijital varlık piyasasının yönünü belirleyecek temel unsurlar; kurumsal benimsenmenin derinleş­mesi, düzenleyici çerçevenin netleşmesi ve geleneksel finans ile blokzincir tabanlı finan­sal altyapılar arasındaki entegrasyonun hız ka­zanması olacaktır.

Bu nedenle fiyat hareketleri kadar sermaye ve finansal altyapı dönüşümü de yakından izlen­meli; uzun vadede kazananlar ise bu dönüşümün merkezinde yer alan projeler olarak öne çıkıyor