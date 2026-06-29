Kripto parada korkular ve yön arayışı
Kripto piyasası, son bir yılda kurumsal ilgi ve düzenleyici gelişmelerin desteğiyle önemli bir büyüme kaydetti. 2025’in ikinci yarısında toplam piyasa değeri 4,2 trilyon doların üzerine çıkarak rekor kırarken, 2026’nın ilk yarısında küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle sert bir düzeltme yaşadı. Toplam piyasa değeri bugün 2 trilyon doların biraz üzerinde seyrediyor.
Son dönem satış baskısı
Bitcoin, 2025’in Ekim ayında ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından yüzde 50’nin üzerinde değer kaybederken, Ethereum ise ağustos ayında gördüğü yaklaşık 4.950 dolarlık zirvesinden yüzde 65’in üzerinde geri çekildi. Bu fiyat hareketlerini yalnızca kripto varlıklara özgü bir zayıflık olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Özellikle ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından tırmanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş, birçok ülkede enflasyon artışı, Merkez bankalarının yüksek faiz dönemine girmesi, ABD dolarının güç kazanması ve küresel piyasalarda risk iştahının zayıflaması, hisse senetlerinden emtialara kadar birçok varlık sınıfında olduğu gibi dijital varlıklarda da satış baskısını artırdı.
Diğer yandan, Strategy’nin yeni sermaye toplayarak Bitcoin alımlarını sürdürme kapasitesine yönelik endişeler piyasa algısını zayıflattı. Şirketin yüklü bir Bitcoin satışı bulunmasa da, gelecekte alımların yavaşlayabileceği beklentisi kısa vadeli satış baskısını artırdı. Bu dönemde 60 bin seviyesinden dedtke alıp 84 bin seviyesini birkaç kez kırmayı denedi
Bununla birlikte son bir yıl, kripto piyasasının önceki döngülerden önemli ölçüde ayrıştığını gösterdi. Artık piyasanın yönünü yalnızca bireysel yatırımcı davranışları değil; kurumsal sermaye akışları belirliyor.
Kurumsal sermaye yönünü değiştirmedi
Fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara yönelik ilgisinin devam etmesi dikkat çekici. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri yaklaşık 72,6 milyar dolar, Ethereum ETF’leri ise 8,3 milyar dolar büyüklüğünde varlığı yönetmeye devam ediyor. Son haftalarda jeopolitik risklerin ve likidite probleminin etkisiyle fon çıkışları hız kazandı ancak yılbaşından bu yana oluşan tablo kurumsal yatırımcıların piyasadan uzaklaşmadığını, kısa vadeli riskleri yeniden fiyatladığını gösteriyor.
ETF’lerde Bitcoin ve Ethereum liderliğini korurken, XRP, Solana, Avalanche ve Hedera gibi dijital varlıklara yönelik ETF’lere de girişler sürüyor. Ancak bu ürünlerin fon büyüklükleri halen sınırlı seviyede olup, kurumsal yatırımcıların yeni ürünlere temkinli yaklaştığını gösteriyor.
Son dönemdeki düşüşlerde adı öne çıksa da, kurumsal benimsenmenin en güçlü örneklerinden biri Strategy olmaya devam ediyor. Şirket, 2026 boyunca düzenli alımlarla Bitcoin varlığını 847 bin adedin üzerine çıkardı. Ethereum tarafında ise BitMine, yaklaşık 5,67 milyon ETH ile dolaşımdaki arzın yüzde 4,7’sini kontrol ediyor.
Piyasanın rotasını neler belirleyecek?
Piyasanın bundan sonraki seyrinde en kritik unsur, düzenleyici çerçevede yaşanacak gelişmeler olacak. ABD Senatosu’nda görüşülen CLARITY Act, kripto piyasasındaki hukuki belirsizlikleri azaltabilecek en önemli düzenlemeler arasında yer alıyor. Dijital varlıkların hangi kurum tarafından denetleneceği ve sektöre düzenleyici netlik kazandırması beklenen tasarı, yalnızca ABD’de değil küresel piyasalarda da yakından takip ediliyor.
Bunun yanında ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler, dolar endeksi, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler de kısa vadeli fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek. Ancak son bir yıl, kripto piyasasının artık yalnızca fiyat hareketleriyle okunamayacağını gösteriyor. ETF büyüklükleri, şirket bilançolarındaki dijital varlıklar ve regülasyon alanında atılan adımlar, sektörün giderek kurumsallaştığını gösteriyor.
Görünüm ve beklentiler
Volatilitenin kısa vadede devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak uzun vadede dijital varlık piyasasının yönünü belirleyecek temel unsurlar; kurumsal benimsenmenin derinleşmesi, düzenleyici çerçevenin netleşmesi ve geleneksel finans ile blokzincir tabanlı finansal altyapılar arasındaki entegrasyonun hız kazanması olacaktır.
Bu nedenle fiyat hareketleri kadar sermaye ve finansal altyapı dönüşümü de yakından izlenmeli; uzun vadede kazananlar ise bu dönüşümün merkezinde yer alan projeler olarak öne çıkıyor
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