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Kripto paralar kıpır kıpır, petrol zirvelerde

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Kripto paralardaki riskler gerçekleşe dursun, ülkeler karşı tedbir almaya hız verdi. Çin, kripto para ticaretinin önüne geçmek için yeni bir adım attı bile. Çin Merkez Bankası Pekin şubesinden gelen uyarı çok net; kripto işlemleriyle ilişkili olduğundan kuşkulanılan bir yazılım şirketini kapatıverdi.

Yetmedi, kripto paralarla ilişkili işletmeler için reklam verilemeyecek, yer sağlanamayacak. Bu, ulus devlet ile sanal dünya arasında bir hesaplaşma ve kripto varlıkların aşırı yükselmesine karşı savaş açma…  Görünen o ki kripto balonu patlama riski her geçen gün daha da yakınlaşıyor.

Kripto varlıkları hareketlilik canlı tutuyor

Bugün toplam değeri 1,4 trilyon $ olan ve 384 borsada işlem gören 10 bin 772 farklı kripto para var.  Bitcoin’in hâkimiyeti %44,5, Ethereum’un hâkimiyeti ise %18,5 seviyesinde… Aynı gün içinde %15 düşüş, %29’luk çıkış, kripto piyasalarını canlı ve heyecanlı tutuyor.

Petrol neden 33 ayın zirvesinde?

Finansal piyasalar; ekonomilerin açılması ile yeni bir döneme girdi. Şimdi petrol fiyatları gündemde ve dur durak bilmiyor. Varili 75 $ ile 33 ayın zirvesinde. Oysa salgında 20 doların dahi altına gerilemişti. Üretici ülkelerin anlaşmazlığı, petrol üzerinden spekülasyon yapanlara yarıyor. Bizimle ilgisi? Çok basit, petrole muhtacız ve cari açıktan maliyet enflasyonuna dek yoğun etkisi altındayız.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Enflasyon ve kur zaten yüksek. Şimdi de petroldeki fiyat tırmanışı… Endekslere petrol farkı da yüklenir mi?

Sadece petrol değil, emtiaların genel yükselişinin getireceği baskı göz ardı edilmemeli. Varilde her 10 $’lık artış endekslere ortalama 1 puan ilave demek…

Şirketler bir yandan kripto paralar diğer yandan finansal oynaklıklarla nasıl başa çıkacak?

Her sorun kendi çözümünü de getirir. Türkiye, zorlu bir süreçten geçiyor. Enflasyonist ortam en büyük problemimiz. Bu sorunu aşacağız ancak maliyetleri yükselterek…

GELECEĞE ODAKLANIRKEN BUGÜNÜ KAÇIRMAMAK

Gelecek; kripto paralar, yapay zeka, robot işlemler üzerinden ilerleyecek. Şimdiden bunun yarattığı bir dünya şekilleniyor. Bunlar olup biterken; dolar, faiz, enflasyon yükselişte ve tempolu seyrini de koruyor.

Gelecek çoktan geldi ama eşit dağıtılmadı. Gelecek, ona hazır olana akıyor. Bizim gibi gündeminde bugünün telaşı, dünün hamaseti olan ülkeler, fazlaca gelecek riski barındırıyor. Geleceğin dünyasına adım atalım da bugünün gerçeklerini asla gözden kaçırmayalım.

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