Kripto paraların yükselişi ve riskleri

Küresel çapta COVID 19 salgın hastalığı mutasyona uğrayarak yükselişini sürdürürken, kripto paralar da hem sayı olarak hem de getiri olarak yükselişte…

CoinMarketCap verilerine göre bugün 8.415 kripto para birimi, 1 trilyon 387 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Bunlar içerisinde en fazla öne çıkan ise Bitcoin. Fiyatı 9 Şubat’ta 46 bin 774 dolara yükselince piyasa değeri ise 871 milyar 123 milyona çıktı.

Kripto paraların ilgi görmesinin en önemli nedeni kurumsal yatırımcıların ilgi göstermeye başlaması oldu. Salgın döneminde dijital para birimlerini bir riskten korunma aracı olarak gören fonlar arttı.

Dünyanın en büyük ödeme platformlarından PayPal, kripto para alım-satım imkânı sunmaya başladı. Tesla, ABD’nin sermaye piyasası kurumuna Ocak ayına ilişkin olarak yaptığı bildirimde 1,5 milyar dolar tutarında Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Peki, işlem yapmanın riski yok mu? İşlem yapmanın 4 riski var; 1) Gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimlikleri bilinmiyor. Bu da sanal paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam yaratıyor. 2) Piyasa değeri aşırı oynak.

3) Dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi riski var. 4) İşlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel hatalar veya kötü niyetli satıcıların suistimaline açık.

GÖZETİM VE DENETİMİ MÜMKÜN DEĞİL

Hiç kimse kripto para rüzgarını kaçırmak istemiyor. Özellikle de Bitcoin’in yükselişini.

Ancak Bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz konusu kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün görülmemekte.

İleride bu konuda düzenlemelerin gelebileceği ve fiyat hareketlerini etkileyebileceği göz ardı edilmemeli.