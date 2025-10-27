Kripto piyasaları küresel dengeleri yeniden fiyatlıyor
Küresel ekonomi, diplomasi ve yatırım eğilimlerinin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Son günlerdeki gelişmeler, yalnızca küresel finans piyasalarında değil, kripto ekosisteminde de yeni bir fiyatlama davranışının başladığını gösteriyor. ABD Başkanı Trump’ın, Çin ile devam eden ticaret geriliminin “her iki taraf için de uzun vadede sürdürülebilir olmadığını” söylemesi bu sürecin önemli bir sinyali.
Bu açıklama, 31 Ekim’de Güney Kore’de yapılacak APEC Zirvesi öncesinde Washington ile Pekin arasında diplomatik yumuşama olabileceği beklentilerini güçlendirdi. ABD Hazine Bakanının ve Ticaret Temsilcisinin, Çin Başbakan Yardımcısı ile Malezya’da yaptığı görüşme bu sinyali somutlaştırdı.
Toplantıda ABD’nin Çin’den ithalata planladığı yüksek tarifeler ve Pekin’in nadir toprak mineralleri ihracatına getirdiği kısıtlamalar ele alınırken, bu temaslar küresel risk algısını da doğrudan etkiledi. Diplomatik tansiyonun düşmesiyle piyasa bir süreliğine nefes aldı. Risk iştahındaki artış, kripto varlıklarda toparlanma eğilimini beraberinde getirdi. Küresel kripto para piyasa değeri, hafta ortasında 3,72 trilyon dolara gerilese de 24 Ekim’de 3,84 trilyon dolar seviyesinde dengelendi. Bitcoin haftaya 111.284 dolardan başlarken, Ethereum 4.081 dolar seviyesinde işlem gördü.
Hafta arası kayıp yaşayan kripto paralar ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle Bitcoin 111.600 dolara, Ethereum ise 4.024 dolara kadar yükseldi. Spot ETF’lerde ise karışık bir görünüm hakim. Geçtiğimiz hafta boyunca Bitcoin ETF’lerine 355 milyon doların üzerinde giriş olurken, Ethereum’dan 150 milyon dolar civarında çıkış gerçekleşti. Yatırımcılar temkinli bir iyimserlikle yeniden pozisyon alırken, portföylerde “risk yönetimi” kavramı yeniden önem kazandı.
Beklentinin altında gelen enflasyon verisi
Makro cephedeki en dikkat çekici gelişme kapanma nedeni ile ertelenen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Cuma günü açıklanması oldu. Rakamlar, yıllık bazda %3,0, aylık bazda ise %0,3 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE de yıllık %3,0 artışla beklentilerin hafif altında kaldı. Bu tablo, ABD’de fiyat baskılarının kademeli biçimde azaldığını gösteriyor. Piyasaların çıkardığı anlam ise net: FED’in önümüzdeki toplantısında faiz indirimi olasılığı güçleniyor.
Enflasyonun beklenenden düşük seyretmesi, küresel likidite koşullarının yumuşayabileceği ve riskli varlıklara yönelimin artabileceği beklentisini doğuruyor. Ekim ayı küresel finans gündemini, ABD federal hükümetinin bütçe üzerinde anlaşamaması ve bunun sonucu yaşanan hükümet kapanması belirledi. 30 Eylül itibariyle yeni mali yıl başlamasına rağmen Senato’da geçici bütçe tasarıları kabul edilmedi ve federal kamu kuruluşları faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.
Bu durum, sadece yüzbinlerce çalışanı etkilemekle kalmadı, küresel yatırımcıların risk algısını da etkiledi. Bazı yatırımcılar Bitcoin’i “dijital altın” olarak konumlandırıyor. Hükümet kapanmaları, borç tavanı krizleri veya doların değerine dair endişeler olduğu dönemlerde, kripto varlıklara yönelik kısa-orta vadeli yönelim gözlenebiliyor. Ancak zincir üstü ve piyasa verileri, bu eğilimin bazen sınırlı kaldığını gösteriyor.
Büyük kriz anlarında kripto varlıklar, yüksek volatilite nedeniyle hâlâ riskli yatırım sınıfında yer alıyor ve kurumsal yatırımcılar bu belirsizlik dönemlerinde genellikle pozisyonlarını azaltıyor, bir kısmı hâlâ dolar, tahvil ve altın gibi geleneksel güvenli limanlara yönelebiliyor. Buna karşın, kripto dostu kurumsal yatırımcılar ve bu varlıkları bilançosuna dahil eden şirketler bu dönemdeki hareketleri dengelemeye yardımcı oluyor. Bu kurumlar, portföylerinde Bitcoin ve benzeri dijital varlıklara uzun vadeli stratejik bir yer ayırarak, piyasa oynaklığının etkilerini kısmen yumuşatabiliyor.
Yeni denge arayışı
Bugün geldiğimiz noktada kripto piyasaları, küresel finans sisteminin tamamlayıcı bir parçası olmaktan çıktı ve ana etkileyici unsur haline geldi. Dijital varlıklar, yalnızca alternatif bir yatırım değil, aynı zamanda küresel güvenin, belirsizliğin ve beklentinin gerçek zamanlı bir göstergesi. Kısa vadeli dalgalanmalar olsa da uzun vadede her düzeltme, yeni bir denge arayışının parçası. Küresel finansın kodları yeniden yazılırken, kripto varlıklar bu hikayenin yalnızca satır aralarında değil, artık merkezinde yer alıyor.
|Borsa
|10.941,79
|3,14 %
|Dolar
|41,9391
|-0,15 %
|Euro
|48,7999
|-0,23 %
|Euro/Dolar
|1,1635
|0,07 %
|Altın (GR)
|5.545,78
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.112,60
|0,01 %
|Brent
|65,2400
|-0,15 %