Kripto piyasaları küresel dengeleri yeniden fiyatlıyor

Küresel ekonomi, diplomasi ve yatırım eği­limlerinin yeniden şekillendiği bir dönem­deyiz. Son günlerdeki gelişmeler, yalnızca kü­resel finans piyasalarında değil, kripto eko­sisteminde de yeni bir fiyatlama davranışının başladığını gösteriyor. ABD Başkanı Trump’ın, Çin ile devam eden ticaret geriliminin “her iki taraf için de uzun vadede sürdürülebilir olma­dığını” söylemesi bu sürecin önemli bir sinyali.

Bu açıklama, 31 Ekim’de Güney Kore’de yapıla­cak APEC Zirvesi öncesinde Washington ile Pe­kin arasında diplomatik yumuşama olabileceği beklentilerini güçlendirdi. ABD Hazine Bakanı­nın ve Ticaret Temsilcisinin, Çin Başbakan Yar­dımcısı ile Malezya’da yaptığı görüşme bu sin­yali somutlaştırdı.

Toplantıda ABD’nin Çin’den ithalata planladığı yüksek tarifeler ve Pekin’in nadir toprak mineralleri ihracatına getirdiği kı­sıtlamalar ele alınırken, bu temaslar küresel risk algısını da doğrudan etkiledi. Diplomatik tansi­yonun düşmesiyle piyasa bir süreliğine nefes al­dı. Risk iştahındaki artış, kripto varlıklarda to­parlanma eğilimini beraberinde getirdi. Küresel kripto para piyasa değeri, hafta ortasında 3,72 trilyon dolara gerilese de 24 Ekim’de 3,84 tril­yon dolar seviyesinde dengelendi. Bitcoin hafta­ya 111.284 dolardan başlarken, Ethereum 4.081 dolar seviyesinde işlem gördü.

Hafta arası ka­yıp yaşayan kripto paralar ABD enflasyon veri­lerinin beklentilerin altında gelmesiyle Bitcoin 111.600 dolara, Ethereum ise 4.024 dolara kadar yükseldi. Spot ETF’lerde ise karışık bir görünüm hakim. Geçtiğimiz hafta boyunca Bitcoin ETF’le­rine 355 milyon doların üzerinde giriş olurken, Ethereum’dan 150 milyon dolar civarında çıkış gerçekleşti. Yatırımcılar temkinli bir iyimserlik­le yeniden pozisyon alırken, portföylerde “risk yönetimi” kavramı yeniden önem kazandı.

Beklentinin altında gelen enflasyon verisi

Makro cephedeki en dikkat çekici gelişme ka­panma nedeni ile ertelenen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Cuma günü açıklan­ması oldu. Rakamlar, yıllık bazda %3,0, aylık baz­da ise %0,3 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE de yıllık %3,0 artışla beklentilerin hafif altında kaldı. Bu tablo, ABD’de fiyat baskılarının kademeli bi­çimde azaldığını gösteriyor. Piyasaların çıkardı­ğı anlam ise net: FED’in önümüzdeki toplantısın­da faiz indirimi olasılığı güçleniyor.

Enflasyonun beklenenden düşük seyretmesi, küresel likidite koşullarının yumuşayabileceği ve riskli varlık­lara yönelimin artabileceği beklentisini doğuru­yor. Ekim ayı küresel finans gündemini, ABD fe­deral hükümetinin bütçe üzerinde anlaşamama­sı ve bunun sonucu yaşanan hükümet kapanması belirledi. 30 Eylül itibariyle yeni mali yıl başla­masına rağmen Senato’da geçici bütçe tasarıları kabul edilmedi ve federal kamu kuruluşları faa­liyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Bu durum, sadece yüzbinlerce çalışanı etkilemekle kalmadı, küresel yatırımcıların risk algısını da etkiledi. Ba­zı yatırımcılar Bitcoin’i “dijital altın” olarak ko­numlandırıyor. Hükümet kapanmaları, borç ta­vanı krizleri veya doların değerine dair endişeler olduğu dönemlerde, kripto varlıklara yönelik kı­sa-orta vadeli yönelim gözlenebiliyor. Ancak zin­cir üstü ve piyasa verileri, bu eğilimin bazen sınır­lı kaldığını gösteriyor.

Büyük kriz anlarında krip­to varlıklar, yüksek volatilite nedeniyle hâlâ riskli yatırım sınıfında yer alıyor ve kurumsal yatırım­cılar bu belirsizlik dönemlerinde genellikle po­zisyonlarını azaltıyor, bir kısmı hâlâ dolar, tahvil ve altın gibi geleneksel güvenli limanlara yönele­biliyor. Buna karşın, kripto dostu kurumsal yatı­rımcılar ve bu varlıkları bilançosuna dahil eden şirketler bu dönemdeki hareketleri dengelemeye yardımcı oluyor. Bu kurumlar, portföylerinde Bit­coin ve benzeri dijital varlıklara uzun vadeli stra­tejik bir yer ayırarak, piyasa oynaklığının etkileri­ni kısmen yumuşatabiliyor.

Yeni denge arayışı

Bugün geldiğimiz noktada kripto piyasaları, küresel finans sisteminin tamamlayıcı bir parçası olmaktan çıktı ve ana etkileyici unsur haline gel­di. Dijital varlıklar, yalnızca alternatif bir yatırım değil, aynı zamanda küresel güvenin, belirsizliğin ve beklentinin gerçek zamanlı bir göstergesi. Kı­sa vadeli dalgalanmalar olsa da uzun vadede her düzeltme, yeni bir denge arayışının parçası. Kü­resel finansın kodları yeniden yazılırken, kripto varlıklar bu hikayenin yalnızca satır aralarında değil, artık merkezinde yer alıyor.