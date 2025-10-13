Kripto piyasasında güven inşası
Kripto para piyasası, son birkaç günde bir kez daha ne kadar dinamik ve aynı zamanda öngörülmesi güç bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Rekor seviyelere ulaşan fiyatlamalar, yerini sert likidasyonlara bıraktı. Kimi yatırımcı için piyasaya olan güvenin tekrar sınandığı bir dönem, kimileri içinse fırsatların sessizce şekillendiği bir dönüşüm süreci.
Finans piyasaları tarihi boyunca çok kez bu döngüleri yaşadı. Kripto varlıklar da bu döngülere uzak değil. Covid-19’un ilk dalgasında yaşanan ani düşüşler yatırımcıları şaşırtmış, piyasanın direncini test etmişti. Sonrasında FTX’in çöküşü piyasada büyük bir güven sarsıntısına yol açmış, yatırımcı psikolojisini derinden etkilemişti.
Rekorlar ve likidasyon
Geride bıraktığımız haftada Bitcoin 126.250 dolarla tekrar ATH yaparken, Ethereum 4.755 doları test etmiş ve kripto para piyasasının toplam değeri 4,37 trilyon doları bulmuştu. Bu yükselişin arkasında Uptober havası, güçlü ETF girişleri ve yatırımcıların güvenli liman arayışı vardı. ABD’de hükümetin kapanması ve ekonomik veri akışının yavaşlaması, yatırımcıları sınırlı arzı olan varlıklara yönlendirmişti.
Ancak hafta sonuna girerken tablo değişti. Pekin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik gümrük vergisi misillemesi tüm piyasalarla birlikte kripto varlıkları da yüksek baskı altına aldı. Bu gelişmeler riskten kaçış eğilimini tetikledi ve piyasa kısa süre içinde çok sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı.
Sadece 24 saat içinde 1,5 milyondan fazla yatırımcı pozisyonlarını kaybetti, toplam likidasyon miktarı 20 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 17 milyar dolarlık kısmı uzun pozisyonlardan geldi. Bitcoin çok kısa bir süreliğine 102.300’e değmiş olsa da günün sonunda 110– 113 bin bandında harekete başladı, altcoin’lerde ise çift haneli yüksek düşüşler yaşandı.
Zorunlu likidasyonlar, doğal olarak piyasada bir “denge arayışı” başlatıyor. Yatırımcılar ve piyasa yapıcıları, risk yönetimi stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.
Jeopolitik riskler ve stratejik bekleyiş
Önümüzdeki dönemde piyasaların seyri büyük ölçüde ABD-Çin ilişkilerinin gidişatına bağlı olacak. Çin’in geri adım atması ve ABD’nin de benzer şekilde gümrük tarifelerini kaldırması halinde piyasalar hızlı bir toparlanma gösterebilir. Ancak gerilimin sürmesi, volatilitenin uzun süre yüksek kalmasına ve piyasanın dar bir aralıkta hareket etmesine yol açabilir. Bu süreçte işlem hacimlerinin azalması kaçınılmaz görünüyor.
Kurumsal ilgi ve uzun vadeli perspektif
Kurumsal sermayenin kalıcılığı, ABD’den gelen enflasyon rakamları ve faiz indirimi beklentileri piyasaları etkileyen temel unsurlar. Açıklanacak istihdam verilerine paralel olarak FED’in faiz kararı yakın vadede tüm piyasaları ve kripto varlıkları etkileyecektir.
Spot ETF’lerdeki güçlü sermaye akışı, geleneksel finansın dijital varlıklara kalıcı bir şekilde entegre olduğunu gösteriyor. Kurumsal benimseme, regülasyon süreçlerini hızlandırıyor, güvenli saklama altyapılarını güçlendiriyor ve piyasayı olgunlaştırıyor. ABD’deki düzenleyici adımlar, yatırımcı güveninin sağlanması açısından da kritik öneme sahip.
Güvenin yeniden inşası
Kripto piyasasının uzun vadedeki başarısı, sadece fiyat artışlarıyla değil, yatırımcı güveninin sağlanması ile mümkün. 20 milyar dolarlık zorunlu likidasyonun ardından piyasanın toparlanması belki zaman alabilir. Önemli olan yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalarda planlarını koruyabilmesidir.
Kripto piyasası zorlu ama öğretici bir dönemden geçiyor. Doğru adımlar atıldığında piyasa daha güçlü bir zemine oturacaktır. Güvenin yeniden kazanılması, kripto ekosisteminin dayanıklılığını ve potansiyelini belirleyecek.
Kaldıraçlı işlemler ülkemizde yasaklanmış olsa da vatandaşlarımız bu işlemleri yurt dışı borsalar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Unutulmamalıdır ki kaldıraç, kazanç potansiyelini artırdığı kadar kayıpları da büyütebilir. Bu nedenle risk yönetimi ve stratejik düşünce yatırımcıların önceliği olmalı; yüksek riskli işlemlerden olabildiğince kaçınılmalıdır.
Bu hafta sonu yaşananlar kripto okuryazarlığının ve risk yönetiminin önemini bir kez daha gösterdi. Riskleri en aza indirmek için ekosistemin yapısını bilmek ve trendleri analiz etmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Ezbere ya da kulaktan dolma bilgilerle değil, bilinçle hareket etmeyi tüm seviyedeki kullanıcılar mutlaka prensip edinmeli.
|Borsa
|10.720,36
|-0,06 %
|Dolar
|41,7374
|-0,22 %
|Euro
|48,6287
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1608
|-0,14 %
|Altın (GR)
|5.391,05
|-0,25 %
|Altın (ONS)
|4.018,24
|1,04 %
|Brent
|61,9800
|-4,65 %