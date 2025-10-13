Kripto piyasasında güven inşası

Kripto para piyasası, son birkaç günde bir kez daha ne kadar dinamik ve aynı zaman­da öngörülmesi güç bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Rekor seviyelere ulaşan fiyatlamalar, yerini sert likidasyonlara bıraktı. Kimi yatırım­cı için piyasaya olan güvenin tekrar sınandığı bir dönem, kimileri içinse fırsatların sessizce şekil­lendiği bir dönüşüm süreci.

Finans piyasaları tarihi boyunca çok kez bu döngüleri yaşadı. Kripto varlıklar da bu döngüle­re uzak değil. Covid-19’un ilk dalgasında yaşanan ani düşüşler yatırımcıları şaşırtmış, piyasanın direncini test etmişti. Sonrasında FTX’in çökü­şü piyasada büyük bir güven sarsıntısına yol aç­mış, yatırımcı psikolojisini derinden etkilemişti.

Rekorlar ve likidasyon

Geride bıraktığımız haftada Bitcoin 126.250 dolarla tekrar ATH yaparken, Ethereum 4.755 doları test etmiş ve kripto para piyasasının top­lam değeri 4,37 trilyon doları bulmuştu. Bu yük­selişin arkasında Uptober havası, güçlü ETF gi­rişleri ve yatırımcıların güvenli liman arayışı vardı. ABD’de hükümetin kapanması ve ekono­mik veri akışının yavaşlaması, yatırımcıları sı­nırlı arzı olan varlıklara yönlendirmişti.

Ancak hafta sonuna girerken tablo değiş­ti. Pekin’in nadir toprak elementleri ihracatı­na getirdiği yeni kısıtlamalar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik güm­rük vergisi misillemesi tüm piyasalarla birlik­te kripto varlıkları da yüksek baskı altına aldı. Bu gelişmeler riskten kaçış eğilimini tetikledi ve piyasa kısa süre içinde çok sert bir düzelt­meyle karşı karşıya kaldı.

Sadece 24 saat içinde 1,5 milyondan fazla ya­tırımcı pozisyonlarını kaybetti, toplam likidas­yon miktarı 20 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 17 milyar dolarlık kısmı uzun pozis­yonlardan geldi. Bitcoin çok kısa bir süreliğine 102.300’e değmiş olsa da günün sonunda 110– 113 bin bandında harekete başladı, altcoin’lerde ise çift haneli yüksek düşüşler yaşandı.

Zorunlu likidasyonlar, doğal olarak piya­sada bir “denge arayışı” başlatıyor. Yatırım­cılar ve piyasa yapıcıları, risk yönetimi stra­tejilerini yeniden gözden geçiriyor.

Jeopolitik riskler ve stratejik bekleyiş

Önümüzdeki dönemde piyasaların seyri büyük ölçüde ABD-Çin ilişkilerinin gidişatına bağlı ola­cak. Çin’in geri adım atması ve ABD’nin de ben­zer şekilde gümrük tarifelerini kaldırması ha­linde piyasalar hızlı bir toparlanma gösterebilir. Ancak gerilimin sürmesi, volatilitenin uzun sü­re yüksek kalmasına ve piyasanın dar bir aralık­ta hareket etmesine yol açabilir. Bu süreçte işlem hacimlerinin azalması kaçınılmaz görünüyor.

Kurumsal ilgi ve uzun vadeli perspektif

Kurumsal sermayenin kalıcılığı, ABD’den ge­len enflasyon rakamları ve faiz indirimi bek­lentileri piyasaları etkileyen temel unsurlar. Açıklanacak istihdam verilerine paralel olarak FED’in faiz kararı yakın vadede tüm piyasaları ve kripto varlıkları etkileyecektir.

Spot ETF’lerdeki güçlü sermaye akışı, gele­neksel finansın dijital varlıklara kalıcı bir şekil­de entegre olduğunu gösteriyor. Kurumsal be­nimseme, regülasyon süreçlerini hızlandırıyor, güvenli saklama altyapılarını güçlendiriyor ve piyasayı olgunlaştırıyor. ABD’deki düzenleyici adımlar, yatırımcı güveninin sağlanması açısın­dan da kritik öneme sahip.

Güvenin yeniden inşası

Kripto piyasasının uzun vadedeki başarısı, sadece fiyat artışlarıyla değil, yatırımcı güveni­nin sağlanması ile mümkün. 20 milyar dolarlık zorunlu likidasyonun ardından piyasanın topar­lanması belki zaman alabilir. Önemli olan yatı­rımcıların kısa vadeli dalgalanmalarda planları­nı koruyabilmesidir.

Kripto piyasası zorlu ama öğretici bir dönem­den geçiyor. Doğru adımlar atıldığında piyasa daha güçlü bir zemine oturacaktır. Güvenin ye­niden kazanılması, kripto ekosisteminin daya­nıklılığını ve potansiyelini belirleyecek.

Kaldıraçlı işlemler ülkemizde yasaklanmış ol­sa da vatandaşlarımız bu işlemleri yurt dışı bor­salar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Unutulma­malıdır ki kaldıraç, kazanç potansiyelini artırdı­ğı kadar kayıpları da büyütebilir. Bu nedenle risk yönetimi ve stratejik düşünce yatırımcıların ön­celiği olmalı; yüksek riskli işlemlerden olabildi­ğince kaçınılmalıdır.

Bu hafta sonu yaşananlar kripto okuryazar­lığının ve risk yönetiminin önemini bir kez da­ha gösterdi. Riskleri en aza indirmek için eko­sistemin yapısını bilmek ve trendleri analiz etmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Ezbere ya da kulaktan dolma bilgilerle değil, bilinçle ha­reket etmeyi tüm seviyedeki kullanıcılar mut­laka prensip edinmeli.