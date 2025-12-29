Kripto piyasasında yıl sonu fotoğrafı
Kripto para piyasası, 2025’i sakin, kontrollü ve dengeli bir tonla kapatmaya hazırlanıyor. Yılın son günleri, geleneksel piyasalarda olduğu gibi kriptoda da çoğu zaman durağan bir tabloyla geçebiliyor.
Fiyatların dar bantta hareket etmesi, hacmin düşmesi, piyasada zayıflık varmış gibi algılanabilir. Oysa bu tablo, çoğu yatırımcı için bir geri çekilmeden ziyade, pozisyonları gözden geçirme, riskleri dengeleme ve yeni yıla hazırlanma sürecini ifade eder.
Makro tablo olumlu ancak piyasa temkinli
Geride bıraktığımız hafta boyunca küresel risk iştahını destekleyen bir makro zemin öne çıktı. ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve buna karşın istihdam cephesinde genel işgücü piyasasının zayıf sinyaller vermesi, FED’in 2026’da faiz indirimlerini sürdürebileceğine yönelik beklentileri canlı tuttu. Para politikasında gevşeme ihtimalinin korunması riskli varlıklar açısından destekleyici bir tabloya işaret etti.
Bu olumlu makro görünüm, kripto piyasasında güçlü ve kalıcı bir fiyatlamaya dönüşmekte zorlandı. FED cephesinde bir yandan ekonomik aktivitedeki yavaşlama izlenirken, diğer yandan faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden hızlandırma riski dikkatle değerlendiriliyor. Ayrıca federal hükümetin geçici kapanmasının yarattığı veri belirsizliği, son dönemde açıklanan göstergelerin para politikası açısından ne ölçüde belirleyici olacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Bu tablo, makro cephede destekleyici bir zemin bulunmasına rağmen piyasanın yönünü belirleyen ana unsurun hala likidite koşulları olduğunu gösteriyor.
Tatil dönemi: Düşük hacim, yüksek hassasiyet
Noel tatilinin etkisiyle ABD ve Avrupa piyasalarında işlem hacimleri belirgin biçimde geriledi. Bu durum kripto piyasasına da yansıdı. Katılımın zayıfladığı bu ortamda fiyatlar yukarı yönlü denemeler yapsa da kalıcılık sağlayamıyor. Buna karşın sınırlı satışlar, düşük likidite nedeniyle daha etkili olabiliyor.
Yıl sonuna yaklaşılırken yatırımcıların portföylerini dengelemesi ve nakit pozisyonlarını artırması son derece doğal. Bu davranış, kripto varlıklarda kısa vadeli baskı yaratsa da yapısal bir bozulmaya işaret etmiyor. Aksine, risklerin yeniden dengelendiği bir geçiş sürecini yansıtıyor.
Haftanın ikinci yarısında geri çekilmelerin ardından “düşüşten al” stratejisinin devreye girdiğini gördük. Bu alımlar fiyatlarda sınırlı toparlanmalar yarattı, ancak hacim desteğinin zayıf kalması, hareketlerin net bir trend dönüşümüne evrilmesini engelledi. Bugün piyasada yönü belirleyen ana unsur likidite. Güçlü ve kalıcı bir yükseliş için yalnızca olumlu veri akışı yeterli olmuyor, geniş katılımlı, istikrarlı bir sermaye girişine ihtiyaç var.
ETF akışları ve fiyatlama dinamikleri
Bitcoin hafta boyunca 86.000–90.000 bandında dalgalı bir seyir izledi. Yukarı yönlü denemeler sınırlı kalırken, geri çekilmelerde de belirgin bir çözülme olmadı. Ethereum’da da benzer bir dar bant hareketi öne çıktı. Fiyatlar yukarı yönlü tepki verse de hacim desteğinin zayıf kalması, kalıcı bir trend oluşumunu engelledi.
Tatil döneminin etkisiyle spot piyasada işlem iştahı sınırlı kalırken, bu tablo ETF tarafında da hissedildi. Bitcoin ETF’lerinde hafta boyunca yeni bir giriş olmazken, net çıkışların devam etmesi yatırımcıların kısa vadede risk azaltma eğiliminde olduğunu gösterdi. Ethereum ETF’lerinde haftanın ilk gününde sınırlı bir giriş kaydedilmesine rağmen, devamında çıkışların öne çıkması temkinli duruşu teyit etti. XRP ve Solana ETF’lerinde pozitif akışın sürmesi, yatırımcı ilgisinin tamamen geri çekilmediğini, aksine daha çok seçici ve varlık bazlı bir şekilde yön değiştirdiğini ortaya koydu.
2026’ya girerken
Yılın son günlerinde kripto piyasası ne aşırı iyimser ne de karamsar. Daha çok temkinli, ölçülü ve seçici bir ruh hali hakim. Bu tablo, kısa vadede sıkıcı görünebilir, ancak uzun vade için sağlam bir zemin oluşturuyor. Tatil döneminin sona ermesiyle birlikte likiditenin yeniden artması, 2026’nın ilk haftalarında piyasanın yönünü daha net konuşabileceğimiz bir zemini de beraberinde getirecektir.
Bu günlerde kısa vadeli fiyat okumalarına değil, veriye, likiditeye ve büyük resme odaklanabilmek önemli. 2025 boyunca ETF’ler ve kurumsal yatırımlar cephesinde kayda değer gelişmeler yaşanmış, küresel ölçekte kripto varlıklara bakış belirgin biçimde değişmiştir. Önümüzdeki dönemde bu değişimin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği daha net biçimde ortaya çıkacak.
|Borsa
|11.294,37
|-0,37 %
|Dolar
|42,8947
|-0,02 %
|Euro
|50,5629
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1775
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.250,52
|1,29 %
|Altın (ONS)
|4.531,17
|1,16 %
|Brent
|61,1500
|-1,08 %