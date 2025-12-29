Kripto piyasasında yıl sonu fotoğrafı

Kripto para piyasası, 2025’i sakin, kontrol­lü ve dengeli bir tonla kapatmaya hazırla­nıyor. Yılın son günleri, geleneksel piyasalarda olduğu gibi kriptoda da çoğu zaman durağan bir tabloyla geçebiliyor.

Fiyatların dar bantta ha­reket etmesi, hacmin düşmesi, piyasada zayıf­lık varmış gibi algılanabilir. Oysa bu tablo, çoğu yatırımcı için bir geri çekilmeden ziyade, pozis­yonları gözden geçirme, riskleri dengeleme ve yeni yıla hazırlanma sürecini ifade eder.

Makro tablo olumlu ancak piyasa temkinli

Geride bıraktığımız hafta boyunca küresel risk iştahını destekleyen bir makro zemin öne çıktı. ABD’de enflasyon verilerinin beklenti­lerin altında kalması ve buna karşın istihdam cephesinde genel işgücü piyasasının zayıf sin­yaller vermesi, FED’in 2026’da faiz indirim­lerini sürdürebileceğine yönelik beklentileri canlı tuttu. Para politikasında gevşeme ihtima­linin korunması riskli varlıklar açısından des­tekleyici bir tabloya işaret etti.

Bu olumlu makro görünüm, kripto piyasasın­da güçlü ve kalıcı bir fiyatlamaya dönüşmekte zorlandı. FED cephesinde bir yandan ekono­mik aktivitedeki yavaşlama izlenirken, diğer yandan faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden hızlandırma riski dikkatle değerlendiriliyor. Ayrıca federal hükümetin geçici kapanmasının yarattığı veri belirsizliği, son dönemde açıkla­nan göstergelerin para politikası açısından ne ölçüde belirleyici olacağı konusunda soru işa­retleri yaratıyor.

Bu tablo, makro cephede destekleyici bir ze­min bulunmasına rağmen piyasanın yönünü be­lirleyen ana unsurun hala likidite koşulları oldu­ğunu gösteriyor.

Tatil dönemi: Düşük hacim, yüksek hassasiyet

Noel tatilinin etkisiyle ABD ve Avrupa piyasa­larında işlem hacimleri belirgin biçimde gerile­di. Bu durum kripto piyasasına da yansıdı. Katı­lımın zayıfladığı bu ortamda fiyatlar yukarı yön­lü denemeler yapsa da kalıcılık sağlayamıyor. Buna karşın sınırlı satışlar, düşük likidite nede­niyle daha etkili olabiliyor.

Yıl sonuna yaklaşılırken yatırımcıların port­föylerini dengelemesi ve nakit pozisyonlarını ar­tırması son derece doğal. Bu davranış, kripto var­lıklarda kısa vadeli baskı yaratsa da yapısal bir bozulmaya işaret etmiyor. Aksine, risklerin ye­niden dengelendiği bir geçiş sürecini yansıtıyor.

Haftanın ikinci yarısında geri çekilmelerin ardından “düşüşten al” stratejisinin devreye gir­diğini gördük. Bu alımlar fiyatlarda sınırlı topar­lanmalar yarattı, ancak hacim desteğinin zayıf kalması, hareketlerin net bir trend dönüşümü­ne evrilmesini engelledi. Bugün piyasada yönü belirleyen ana unsur likidite. Güçlü ve kalıcı bir yükseliş için yalnızca olumlu veri akışı yeterli olmuyor, geniş katılımlı, istikrarlı bir sermaye girişine ihtiyaç var.

ETF akışları ve fiyatlama dinamikleri

Bitcoin hafta boyunca 86.000–90.000 bandın­da dalgalı bir seyir izledi. Yukarı yönlü deneme­ler sınırlı kalırken, geri çekilmelerde de belirgin bir çözülme olmadı. Ethereum’da da benzer bir dar bant hareketi öne çıktı. Fiyatlar yukarı yön­lü tepki verse de hacim desteğinin zayıf kalması, kalıcı bir trend oluşumunu engelledi.

Tatil döneminin etkisiyle spot piyasada işlem iştahı sınırlı kalırken, bu tablo ETF tarafında da hissedildi. Bitcoin ETF’lerinde hafta boyun­ca yeni bir giriş olmazken, net çıkışların devam etmesi yatırımcıların kısa vadede risk azaltma eğiliminde olduğunu gösterdi. Ethereum ET­F’lerinde haftanın ilk gününde sınırlı bir giriş kaydedilmesine rağmen, devamında çıkışların öne çıkması temkinli duruşu teyit etti. XRP ve Solana ETF’lerinde pozitif akışın sürmesi, yatı­rımcı ilgisinin tamamen geri çekilmediğini, ak­sine daha çok seçici ve varlık bazlı bir şekilde yön değiştirdiğini ortaya koydu.

2026’ya girerken

Yılın son günlerinde kripto piyasası ne aşırı iyimser ne de karamsar. Daha çok temkinli, öl­çülü ve seçici bir ruh hali hakim. Bu tablo, kı­sa vadede sıkıcı görünebilir, ancak uzun vade için sağlam bir zemin oluşturuyor. Tatil döne­minin sona ermesiyle birlikte likiditenin yeni­den artması, 2026’nın ilk haftalarında piyasa­nın yönünü daha net konuşabileceğimiz bir ze­mini de beraberinde getirecektir.

Bu günlerde kısa vadeli fiyat okumalarına değil, veriye, likiditeye ve büyük resme odak­lanabilmek önemli. 2025 boyunca ETF’ler ve kurumsal yatırımlar cephesinde kayda değer gelişmeler yaşanmış, küresel ölçekte kripto varlıklara bakış belirgin biçimde değişmiştir. Önümüzdeki dönemde bu değişimin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği daha net bi­çimde ortaya çıkacak.