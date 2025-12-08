Kripto piyasasının denge arayışı devam ediyor

Kasım’ın zayıf geçmesi, kripto para piyasa­sının Aralık’a daha ihtiyatlı girmesine ne­den oldu. Küresel risk iştahındaki dalgalanma ve makro verilerdeki belirsizlikler, yatırımcıla­rın temkinli pozisyon almasına yol açtı. ABD’de açıklanacak faiz kararının yanı sıra Çin Merkez Bankası’nın stablecoin piyasasına yönelik risk hatırlatmaları ve denetim mesajları da bu tem­kinli görünümü güçlendirdi. Japonya’nın kripto kazançlarına yüzde 20 oranında sabit vergi ge­tirme planı da Asya cephesinden gelen baskının artmasına katkıda bulundu. Bu gelişmeler, kısa vadede satış baskısını artırdı ancak piyasanın yapısal dinamiklerinde bozulmaya sebep olmadı.

FED beklentilerinde hızlı bir değişim yaşanıyor

FED’in 10 Aralık’ta açıklayacağı faiz kararı, piyasaların ana gündemi olmaya devam ediyor. Son haftalarda açıklanan veriler, ekonomik ak­tivitede yavaşlamaya ve enflasyon baskısındaki gevşemeye işaret ediyor. Bu görünüm, 25 baz pu­anlık indirimin yüzde 87 oranında fiyatlanması­na neden oldu.

FED başkan adaylarından Kevin Hassett’in yaptığı açıklamada, FOMC’nin faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirtmesi ve 25 baz puan­lık gevşemenin güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etmesi, piyasadaki beklentiyi destekliyor. ABD Başkanı Trump’ın yeni FED başkanından fa­iz indirimlerini destekleyecek bir yaklaşım be­nimsemesi gerektiğini dile getirmesi beklentile­ri siyasi açıdan güçlendirdi. Piyasanın merak et­tiği asıl nokta ise FED’in önümüzdeki dönemde faiz politikasını hangi yönde sürdüreceği. Bu be­lirsizlik devam ettiği sürece, yatırımcıların tem­kinli duruşunu koruması ve volatilitenin sınırlı seyretmesi doğal bir sonuç.

Volatilite düşük seyrediyor

Bu makro çerçevede kripto varlık piyasası da dalgalanıyor. Toplam piyasa değeri 3 trilyon dolar seviyesinin altına gerilese de yeniden bu bandın üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin, hafta içinde 86 bin dolar seviyesinden aldığı destek­le 94 bin dolara kadar ulaşarak güç kazanmıştı ancak hafta sonunda 88 bin seviyesine kadar dü­zeltme gerçekleşti. Volatilitenin düşük seyret­mesi, piyasada yeni bir katalizör beklentisinin güçlü olduğunu gösteriyor. İşlem hacimlerinde­ki gerileme, yatırımcıların kısa vadeli pozisyon­larını daha temkinli yönettiğine işaret ediyor.

Kurumsal benimseme ekosistemin yapısını değiştiriyor

Fiyat hareketlerinden bağımsız, piyasada ku­rumsal benimsemenin zaman zaman güçlendiği­ni görüyoruz. Vanguard’ın uzun süredir uygula­dığı Bitcoin ETF alım kısıtlamasını kaldırması, geleneksel finans kurumlarının kriptoya bakışın­da önemli bir değişimi gösteriyor. Aynı dönemde Bank of America’nın portföylerde yüzde 1–4 ora­nında kripto tahsisine izin vermesi, kripto varlık­ların portföy çeşitlendirmesinde artık kalıcı bir unsur olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

ETF akışları yatırımcı eğilimlerini ortaya koyuyor

ETF’teki hareketler, piyasadaki risk iştahının yönünü anlamak açısından önemli sinyaller ve­riyor. Bitcoin ETF’lerinde bu hafta 87,77 milyon dolarlık çıkış, yatırımcıların temkinli duruşu­nu koruduğuna işaret ediyor. Ethereum ETF’le­rinden gelen 65,59 milyon dolarlık çıkış ise kısa vadeli belirsizliklerin etkisini gösteriyor. Buna karşın, XRP ETF’lerine yönelen 230,74 milyon dolarlık ve Solana ETF’lerindeki 20 milyon do­larlık pozitif akış, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye ilgisinin arttığını ve alternatif varlıklara yönelimi gösteriyor.

Kripto piyasası baskı altında dengede durmaya çalışıyor

Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde, krip­to para piyasasının baskı altında ilerlediği ancak yapısal açıdan güçlü bir zemini koruduğu görü­lüyor. Kasım ayındaki zayıf görünüm ve aralık başında Asya kaynaklı düzenleyici baskının et­kisi, kısa vadeli hareket alanını sınırladı.

Kurumsal ilginin güç kazanması ve FED’e yönelik beklentilerin yön değiştirmesi, piya­sanın önümüzdeki dönemde daha net bir çer­çeveye sahip olmasına katkı sağlayacaktır. Fa­iz politikasına ilişkin belirsizliğin azalması, yatırım kararlarının daha sağlıklı bir zeminde alınmasını mümkün kılacaktır.

Mevcut tabloyu doğrudan bir zayıflık işare­ti olarak görmek doğru olmaz. Piyasa, küresel belirsizliklere rağmen önceki döngülere göre daha dengeli bir görünüm sergilese de bunun kalıcı bir olgunlaşmaya işaret edip etmediği­ni söylemek için henüz erken. Likidite ve ku­rumsal ilgi tarafındaki güçlenme, daha istik­rarlı bir yapıya doğru bir eğilimin oluştuğunu gösterse de net ifadelerle konuşabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç var.