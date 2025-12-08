Kripto piyasasının denge arayışı devam ediyor
Kasım’ın zayıf geçmesi, kripto para piyasasının Aralık’a daha ihtiyatlı girmesine neden oldu. Küresel risk iştahındaki dalgalanma ve makro verilerdeki belirsizlikler, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına yol açtı. ABD’de açıklanacak faiz kararının yanı sıra Çin Merkez Bankası’nın stablecoin piyasasına yönelik risk hatırlatmaları ve denetim mesajları da bu temkinli görünümü güçlendirdi. Japonya’nın kripto kazançlarına yüzde 20 oranında sabit vergi getirme planı da Asya cephesinden gelen baskının artmasına katkıda bulundu. Bu gelişmeler, kısa vadede satış baskısını artırdı ancak piyasanın yapısal dinamiklerinde bozulmaya sebep olmadı.
FED beklentilerinde hızlı bir değişim yaşanıyor
FED’in 10 Aralık’ta açıklayacağı faiz kararı, piyasaların ana gündemi olmaya devam ediyor. Son haftalarda açıklanan veriler, ekonomik aktivitede yavaşlamaya ve enflasyon baskısındaki gevşemeye işaret ediyor. Bu görünüm, 25 baz puanlık indirimin yüzde 87 oranında fiyatlanmasına neden oldu.
FED başkan adaylarından Kevin Hassett’in yaptığı açıklamada, FOMC’nin faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirtmesi ve 25 baz puanlık gevşemenin güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etmesi, piyasadaki beklentiyi destekliyor. ABD Başkanı Trump’ın yeni FED başkanından faiz indirimlerini destekleyecek bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini dile getirmesi beklentileri siyasi açıdan güçlendirdi. Piyasanın merak ettiği asıl nokta ise FED’in önümüzdeki dönemde faiz politikasını hangi yönde sürdüreceği. Bu belirsizlik devam ettiği sürece, yatırımcıların temkinli duruşunu koruması ve volatilitenin sınırlı seyretmesi doğal bir sonuç.
Volatilite düşük seyrediyor
Bu makro çerçevede kripto varlık piyasası da dalgalanıyor. Toplam piyasa değeri 3 trilyon dolar seviyesinin altına gerilese de yeniden bu bandın üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin, hafta içinde 86 bin dolar seviyesinden aldığı destekle 94 bin dolara kadar ulaşarak güç kazanmıştı ancak hafta sonunda 88 bin seviyesine kadar düzeltme gerçekleşti. Volatilitenin düşük seyretmesi, piyasada yeni bir katalizör beklentisinin güçlü olduğunu gösteriyor. İşlem hacimlerindeki gerileme, yatırımcıların kısa vadeli pozisyonlarını daha temkinli yönettiğine işaret ediyor.
Kurumsal benimseme ekosistemin yapısını değiştiriyor
Fiyat hareketlerinden bağımsız, piyasada kurumsal benimsemenin zaman zaman güçlendiğini görüyoruz. Vanguard’ın uzun süredir uyguladığı Bitcoin ETF alım kısıtlamasını kaldırması, geleneksel finans kurumlarının kriptoya bakışında önemli bir değişimi gösteriyor. Aynı dönemde Bank of America’nın portföylerde yüzde 1–4 oranında kripto tahsisine izin vermesi, kripto varlıkların portföy çeşitlendirmesinde artık kalıcı bir unsur olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.
ETF akışları yatırımcı eğilimlerini ortaya koyuyor
ETF’teki hareketler, piyasadaki risk iştahının yönünü anlamak açısından önemli sinyaller veriyor. Bitcoin ETF’lerinde bu hafta 87,77 milyon dolarlık çıkış, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret ediyor. Ethereum ETF’lerinden gelen 65,59 milyon dolarlık çıkış ise kısa vadeli belirsizliklerin etkisini gösteriyor. Buna karşın, XRP ETF’lerine yönelen 230,74 milyon dolarlık ve Solana ETF’lerindeki 20 milyon dolarlık pozitif akış, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye ilgisinin arttığını ve alternatif varlıklara yönelimi gösteriyor.
Kripto piyasası baskı altında dengede durmaya çalışıyor
Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde, kripto para piyasasının baskı altında ilerlediği ancak yapısal açıdan güçlü bir zemini koruduğu görülüyor. Kasım ayındaki zayıf görünüm ve aralık başında Asya kaynaklı düzenleyici baskının etkisi, kısa vadeli hareket alanını sınırladı.
Kurumsal ilginin güç kazanması ve FED’e yönelik beklentilerin yön değiştirmesi, piyasanın önümüzdeki dönemde daha net bir çerçeveye sahip olmasına katkı sağlayacaktır. Faiz politikasına ilişkin belirsizliğin azalması, yatırım kararlarının daha sağlıklı bir zeminde alınmasını mümkün kılacaktır.
Mevcut tabloyu doğrudan bir zayıflık işareti olarak görmek doğru olmaz. Piyasa, küresel belirsizliklere rağmen önceki döngülere göre daha dengeli bir görünüm sergilese de bunun kalıcı bir olgunlaşmaya işaret edip etmediğini söylemek için henüz erken. Likidite ve kurumsal ilgi tarafındaki güçlenme, daha istikrarlı bir yapıya doğru bir eğilimin oluştuğunu gösterse de net ifadelerle konuşabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç var.
|Borsa
|11.007,37
|0,81 %
|Dolar
|42,5291
|0,07 %
|Euro
|49,5628
|-0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1643
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.746,23
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.199,33
|-0,07 %
|Brent
|63,6400
|0,70 %