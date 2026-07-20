Kripto piyasasının geleceği Washington’da yazılıyor
Küresel piyasalar, geride bıraktığımız haftada jeopolitik gelişmeler, ekonomik veriler ve kritik politika kararlarının etkisiyle hareketli bir seyir izledi. Orta Doğu’daki gerilim, ABD enflasyon verileri, FED beklentileri ve ETF fon akışları volatiliteyi artırırken, dijital varlık piyasalarının geleceğini ilgilendiren asıl gündem Washington’daydı. ABD Senatosu'nda görüşülmeye devam edilen CLARITY Act, yalnızca yasa tasarısı değil; dijital varlık piyasalarının hangi kurallar çerçevesinde şekilleneceğini belirleyebilecek stratejik bir eşik olarak öne çıktı.
Belirsizlikten öngörülebilirliğe
Kripto varlık ekosistemi son yıllarda teknolojik açıdan hızla gelişirken, düzenleyici yapı aynı hızda ilerleyemedi. ABD'de dijital varlıkların nasıl sınıflandırılacağı ve düzenleyici kurumlar arasındaki yetki paylaşımının netleşmemiş olması, uzun süredir sektörün en önemli belirsizliklerden biri.
Clarity Act'in önemini artıran temel unsur yaptırım kararları üzerinden şekillenen mevcut yaklaşımın yerine açık ve öngörülebilir bir hukuki çerçeve getirmeyi hedeflemesi.
Tasarı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli işlemler komisyonu (CFTC) arasındaki görev dağılımını netleştirmeyi ve sektör için ortak bir hukuki zeminin oluşturmayı öngörüyor.
Sermaye çoğu zaman en yüksek getiriyi değil, öngörülebilirliği tercih eder. Bu nedenle Clarity Act, sadece düzenleyici bir değişiklik değil, kurumsal sermayenin dijital varlıklara bakışını değiştirebilecek önemli bir dönüm noktası.
Düzenlemeler için büyük çatışma
ABD’deki müzakerelerde yalnızca kripto piyasasının değil; bankacılık sistemi, sermaye piyasaları ve teknoloji ekosisteminin geleceği tartışılıyor. Dijital varlıkların denetiminin yanı sıra, finansal sistemin hangi ilkeler üzerine inşa edileceği de konuşuluyor.
Sürecin önündeki önemli tıkanma noktalarından biri etik düzenlemeler. Başkan Donald Trump'ın kripto girişimlerinden elde ettiği gelirlerin ardından kamu görevlilerinin dijital varlık yatırımları ve olası çıkar çatışmalarına ilişkin hükümler Demokratların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Demokrat Senatör Ruben Gallego'nun, iki partinin uzlaşacağı bir etik düzenleme olmadan tasarıya destek vermeyeceğini açıklaması, görüş ayrılığının boyutunu ortaya koymakta.
Bir diğer kritik başlık ise stablecoin'lere getiri sağlanması. Yaklaşık 310 milyar dolarlık piyasa değeriyle stablecoinler artık kripto ekosisteminin yalnızca işlem aracı değil, küresel finansal sistemin önemli bir parçası.
Geleneksel finans kuruluşları, verilecek getirinin bankacılık sistemindeki mevduat dengesini etkileyebileceğini savunurken, sektör temsilcileri inovasyon ve rekabetin zarar görebileceğini düşünüyor. Tartışmanın merkezinde ise şu soru var: Dijital finans mevcut kuralların içinde mi gelişecek, yoksa yeni kurallar yeni bir rekabet alanı mı oluşturacak?
Geçtiğimiz cuma günü Senato'da gerçekleştirilen görüşmelerden beklenen uzlaşma çıkmadı ve güncellenmiş taslak metnin yayımlanması yine ertelendi. Kongre'nin ağustos ayında yasama çalışmalarına ara verecek olması, yıl sonuna kadar sınırlı sayıda yasama haftasının kalması ve Kasım ayında gerçekleşek ara seçimler zaman baskısını artırıyor. Önümüzdeki birkaç hafta, sadece Clarity Act için değil, ABD'nin dijital varlık düzenlemelerinin geleceğinin şekillenmesi açısından da kritik önem taşıyor.
Yeni finansın kuralları
Clarity Act'in yasalaşması ya da ertelenmesi ABD'nin iç gündemi olarak değerlendirilmemeli. Bugün Avrupa'dan Asya'ya birçok ülke ve Türkiye’de SPK, dijital varlık piyasaları için kendi düzenleyici çerçevesini oluşturmaya çalışırken, ABD'nin atacağı adımlar küresel ölçekte önemli bir referans niteliği taşıyor.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi eski Başkanı Patrick McHenry'nin Clarity Act'i, 1996 Telekomünikasyon Yasası'ndan bu yana teknoloji alanındaki en önemli yasal düzenlemelerden biri olarak tanımlaması, beklentinin boyutunu ortaya koyuyor. Çünkü bugün tartışılan konu kripto varlıkların geleceği değil; inovasyonun hangi kurallarla gelişeceği ve sermayenin hangi hukuk düzenine güven duyacağı. Clarity Act'in sonucu, yalnızca ABD'yi değil, küresel dijital varlık ekosisteminin önümüzdeki yıllarda hangi kurallar çerçevesinde büyüyeceğine ilişkin beklentileri de etkileyecek. Washington'da alınacak kararlar, kripto piyasasının yarınını anlamak açısından yakından takip edilmeyi hak ediyor.
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