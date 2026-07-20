Kripto piyasasının geleceği Washington’da yazılıyor

Küresel piyasalar, geride bıraktığımız haf­tada jeopolitik gelişmeler, ekonomik veri­ler ve kritik politika kararlarının etkisiyle ha­reketli bir seyir izledi. Orta Doğu’daki gerilim, ABD enflasyon verileri, FED beklentileri ve ETF fon akışları volatiliteyi artırırken, dijital varlık piyasalarının geleceğini ilgilendiren asıl gündem Washington’daydı. ABD Senatosu'nda görüşülmeye devam edilen CLARITY Act, yal­nızca yasa tasarısı değil; dijital varlık piyasa­larının hangi kurallar çerçevesinde şekillene­ceğini belirleyebilecek stratejik bir eşik olarak öne çıktı.

Belirsizlikten öngörülebilirliğe

Kripto varlık ekosistemi son yıllarda tekno­lojik açıdan hızla gelişirken, düzenleyici yapı aynı hızda ilerleyemedi. ABD'de dijital varlık­ların nasıl sınıflandırılacağı ve düzenleyici ku­rumlar arasındaki yetki paylaşımının netleş­memiş olması, uzun süredir sektörün en önem­li belirsizliklerden biri.

Clarity Act'in önemini artıran temel unsur yaptırım kararları üzerinden şekillenen mev­cut yaklaşımın yerine açık ve öngörülebilir bir hukuki çerçeve getirmeyi hedeflemesi.

Tasarı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Ko­misyonu (SEC) ile Emtia Vadeli işlemler ko­misyonu (CFTC) arasındaki görev dağılımını netleştirmeyi ve sektör için ortak bir hukuki zeminin oluşturmayı öngörüyor.

Sermaye çoğu zaman en yüksek getiriyi değil, öngörülebilirliği tercih eder. Bu nedenle Cla­rity Act, sadece düzenleyici bir değişiklik değil, kurumsal sermayenin dijital varlıklara bakışı­nı değiştirebilecek önemli bir dönüm noktası.

Düzenlemeler için büyük çatışma

ABD’deki müzakerelerde yalnızca kripto pi­yasasının değil; bankacılık sistemi, sermaye piyasaları ve teknoloji ekosisteminin geleceği tartışılıyor. Dijital varlıkların denetiminin ya­nı sıra, finansal sistemin hangi ilkeler üzerine inşa edileceği de konuşuluyor.

Sürecin önündeki önemli tıkanma noktala­rından biri etik düzenlemeler. Başkan Donald Trump'ın kripto girişimlerinden elde ettiği gelirlerin ardından kamu görevlilerinin diji­tal varlık yatırımları ve olası çıkar çatışmala­rına ilişkin hükümler Demokratların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Demok­rat Senatör Ruben Gallego'nun, iki partinin uz­laşacağı bir etik düzenleme olmadan tasarıya destek vermeyeceğini açıklaması, görüş ayrılı­ğının boyutunu ortaya koymakta.

Bir diğer kritik başlık ise stablecoin'lere ge­tiri sağlanması. Yaklaşık 310 milyar dolarlık pi­yasa değeriyle stablecoinler artık kripto eko­sisteminin yalnızca işlem aracı değil, küresel finansal sistemin önemli bir parçası.

Geleneksel finans kuruluşları, verilecek ge­tirinin bankacılık sistemindeki mevduat den­gesini etkileyebileceğini savunurken, sektör temsilcileri inovasyon ve rekabetin zarar göre­bileceğini düşünüyor. Tartışmanın merkezinde ise şu soru var: Dijital finans mevcut kuralların içinde mi gelişecek, yoksa yeni kurallar yeni bir rekabet alanı mı oluşturacak?

Geçtiğimiz cuma günü Senato'da gerçekleş­tirilen görüşmelerden beklenen uzlaşma çık­madı ve güncellenmiş taslak metnin yayımlan­ması yine ertelendi. Kongre'nin ağustos ayında yasama çalışmalarına ara verecek olması, yıl sonuna kadar sınırlı sayıda yasama haftasının kalması ve Kasım ayında gerçekleşek ara se­çimler zaman baskısını artırıyor. Önümüzde­ki birkaç hafta, sadece Clarity Act için değil, ABD'nin dijital varlık düzenlemelerinin gele­ceğinin şekillenmesi açısından da kritik önem taşıyor.

Yeni finansın kuralları

Clarity Act'in yasalaşması ya da ertelenme­si ABD'nin iç gündemi olarak değerlendirilme­meli. Bugün Avrupa'dan Asya'ya birçok ülke ve Türkiye’de SPK, dijital varlık piyasaları için kendi düzenleyici çerçevesini oluşturmaya ça­lışırken, ABD'nin atacağı adımlar küresel öl­çekte önemli bir referans niteliği taşıyor.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Ko­mitesi eski Başkanı Patrick McHenry'nin Cla­rity Act'i, 1996 Telekomünikasyon Yasası'n­dan bu yana teknoloji alanındaki en önemli yasal düzenlemelerden biri olarak tanımlama­sı, beklentinin boyutunu ortaya koyuyor. Çün­kü bugün tartışılan konu kripto varlıkların ge­leceği değil; inovasyonun hangi kurallarla ge­lişeceği ve sermayenin hangi hukuk düzenine güven duyacağı. Clarity Act'in sonucu, yalnız­ca ABD'yi değil, küresel dijital varlık ekosiste­minin önümüzdeki yıllarda hangi kurallar çer­çevesinde büyüyeceğine ilişkin beklentileri de etkileyecek. Washington'da alınacak kararlar, kripto piyasasının yarınını anlamak açısından yakından takip edilmeyi hak ediyor.