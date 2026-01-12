Kripto piyasasının gündemi: Denge
Yeni başlangıçlar her zaman beraberinde umudu getirir. Kripto para yatırımcılarının yeni yılla birlikte ilk haftada artan umutları ise tüm piyasaları etkileyen jeopolitik gelişmeler ile birlikte oluşan tedirginlikten dolayı zayıfladı. Ocak ayının ilk günlerinde Bitcoin’in yükselişi ile piyasada yaşanan iyimser hava, Donald Trump’ın Venezuela’ya müdahalesi ardından oluşan endişelerle yatırımcıları pozisyon azaltmaya yöneltti.
Makro ve jeopolitik baskı altında risk iştahı
Yeni yılın ilk hafta sonunu görece dar bir bantta geçiren piyasa, geçtiğimiz haftaya pozitif bir görünümle başladı. Asya seansında hisse senedi piyasalarında görülen güçlü performans, risk iştahını desteklerken kripto varlıklar da bu iyimser havaya eşlik etti. Bu süreçte 94.825 seviyesini test eden Bitcoin öncülüğünde yaşanan yükseliş, yatırımcı ilgisinin yeniden lider kripto varlıkta yoğunlaştığını ortaya koydu.
Hafta genelinde piyasasının seyrini jeopolitik gelişmeler ve küresel makroekonomik beklentiler belirledi. ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması, para politikasında daha esnek bir duruş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Bunun yanı sıra Asya’da Çin ile Japonya arasında artan ticari ve diplomatik gerilim, küresel risk algısını baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Amerika kıtasında ise Venezuela kaynaklı gelişmeler öne çıktı. Enerji politikaları ve olası yaptırımlara ilişkin senaryolar, petrol piyasalarıyla birlikte kripto varlıklar üzerinde de dolaylı etkiler yarattı ve Bitcoin 89.305’e kadar geriledi.
İstihdam verileri ve piyasa okuması
Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi, para politikasına ilişkin beklentileri yeniden dengeledi. Son rakamın önceki verinin altında kalması, işgücü piyasasında ivme kaybına işaret etti. İşsizlik oranının ise yüzde 4,6’dan yüzde 4,4’e gerilemesi ekonomik yavaşlamanın bir bozulmaya dönüşmediğini gösterdi. Ortalama kazançlardaki artışın yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de enflasyon cephesindeki risklerin ortadan kalkmadığını ortaya koydu.
Veriler bir arada değerlendirildiğinde, ABD ekonomisinin dengeli ancak kırılgan bir görünüm sergilediği anlaşılıyor. Kripto varlıklar açısından bakıldığında bu tablo, kısa vadede oynaklığı artırabileceği gibi, orta vadede daha dikkatli analiz edilmesi gereken bir sürece işaret ediyor. İstihdam verilerini tek başına bir sonuç olarak değil, daha geniş bir makroekonomik çerçevenin parçası olarak ele almak gerekiyor. Bu kapsamda piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın 22 Ocak’ta açıklayacağı enflasyon verilerini ve faiz kararını yakından izliyor. Söz konusu toplantı, para politikasının önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceğine sinyaller sunması açısından kritik bir eşik.
Kurumsal ilginin seyri
Kripto varlık temelli yatırım ürünlerinde gözlenen hareketlilik, kurumsal yatırımcıların piyasaya yaklaşımının temkinli olduğunu ortaya koydu. Bitcoin ETF’leri haftanın ilk işlem gününde 697 milyon doların üzerinde güçlü bir giriş kaydederken, izleyen günlerde bu eğilimin tersine döndü. 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde Bitcoin ETF’lerinden toplam 1,13 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.
Ethereum ETF’lerinde ise haftanın ilk yarısında yaklaşık 283 milyon dolarlık giriş olurken, haftanın ikinci yarısında toplamda 258 milyon dolar civarı çıkış kaydedildi. Bu görünüm, kurumsal yatırımcıların piyasadan çıkmak yerine, veriye duyarlı bir şekilde pozisyon aldığını işaret ediyor. ETF akışlarını tek başına yön belirleyici bir gösterge olarak değerlendirmek yerine, kurumsal sermayenin değişen piyasa koşullarına nasıl tepki verdiğini analiz etmek daha sağlıklı olacaktır. Aynı hafta içerisinde giriş ve çıkışların olması, kripto piyasasının giderek daha olgun ve makro odaklı bir yapıya evrildiğini ortaya koyuyor.
Perspektifi korumak
Kripto para piyasaları, artık yalnızca teknolojik bir yenilik alanı değil, makroekonomik beklentiler, jeopolitik riskler ve küresel likidite koşullarıyla birlikte değerlendirilen bir varlık sınıfı haline geldi. Bu nedenle kısa vadeli dalgalanmalar, büyük resmin önüne geçmemeli. Önümüzdeki dönemde ABD’nin para politikasına ilişkin sinyallerin netleşmesi ile birlikte piyasanın yönünün daha belirgin hale geleceğini düşünüyorum. Bu süreçte yatırımcılar için en sağlıklı yaklaşım, bilgiye dayalı karar alma disiplinini korumak, risk yönetimini ihmal etmemek ve kripto varlıkların uzun vadeli dönüşüm potansiyelini göz ardı etmemek olacaktır.
|Borsa
|12.200,95
|0,93 %
|Dolar
|43,1302
|0,00 %
|Euro
|50,2118
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1632
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.251,35
|0,91 %
|Altın (ONS)
|4.508,92
|0,02 %
|Brent
|62,8200
|0,18 %