Kripto piyasasının gündemi: Denge

Yeni başlangıçlar her zaman beraberinde umudu getirir. Kripto para yatırımcıları­nın yeni yılla birlikte ilk haftada artan umutla­rı ise tüm piyasaları etkileyen jeopolitik geliş­meler ile birlikte oluşan tedirginlikten dolayı zayıfladı. Ocak ayının ilk günlerinde Bitcoin’in yükselişi ile piyasada yaşanan iyimser hava, Donald Trump’ın Venezuela’ya müdahalesi ar­dından oluşan endişelerle yatırımcıları pozis­yon azaltmaya yöneltti.

Makro ve jeopolitik baskı altında risk iştahı

Yeni yılın ilk hafta sonunu görece dar bir bantta geçiren piyasa, geçtiğimiz haftaya po­zitif bir görünümle başladı. Asya seansın­da hisse senedi piyasalarında görülen güçlü performans, risk iştahını desteklerken krip­to varlıklar da bu iyimser havaya eşlik etti. Bu süreçte 94.825 seviyesini test eden Bitcoin öncülüğünde yaşanan yükseliş, yatırımcı ilgi­sinin yeniden lider kripto varlıkta yoğunlaş­tığını ortaya koydu.

Hafta genelinde piyasasının seyrini jeopoli­tik gelişmeler ve küresel makroekonomik bek­lentiler belirledi. ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması, para politika­sında daha esnek bir duruş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Bunun yanı sıra Asya’da Çin ile Japonya arasında artan ticari ve diploma­tik gerilim, küresel risk algısını baskılayan un­surlar arasında yer aldı. Amerika kıtasında ise Venezuela kaynaklı gelişmeler öne çıktı. Enerji politikaları ve olası yaptırımlara ilişkin senar­yolar, petrol piyasalarıyla birlikte kripto varlık­lar üzerinde de dolaylı etkiler yarattı ve Bitcoin 89.305’e kadar geriledi.

İstihdam verileri ve piyasa okuması

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istih­dam verisi, para politikasına ilişkin beklentile­ri yeniden dengeledi. Son rakamın önceki veri­nin altında kalması, işgücü piyasasında ivme kaybına işaret etti. İşsizlik oranının ise yüzde 4,6’dan yüzde 4,4’e gerilemesi ekonomik yavaş­lamanın bir bozulmaya dönüşmediğini göster­di. Ortalama kazançlardaki artışın yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de enf­lasyon cephesindeki risklerin ortadan kalkma­dığını ortaya koydu.

Veriler bir arada değerlendirildiğinde, ABD ekonomisinin dengeli ancak kırılgan bir gö­rünüm sergilediği anlaşılıyor. Kripto varlıklar açısından bakıldığında bu tablo, kısa vadede oynaklığı artırabileceği gibi, orta vadede daha dikkatli analiz edilmesi gereken bir sürece işa­ret ediyor. İstihdam verilerini tek başına bir sonuç olarak değil, daha geniş bir makroeko­nomik çerçevenin parçası olarak ele almak ge­rekiyor. Bu kapsamda piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın 22 Ocak’ta açıklayacağı enflasyon verilerini ve faiz kararını yakından izliyor. Söz konusu toplantı, para politikasının önümüzde­ki dönemde nasıl bir yol izleyeceğine sinyaller sunması açısından kritik bir eşik.

Kurumsal ilginin seyri

Kripto varlık temelli yatırım ürünlerinde gözlenen hareketlilik, kurumsal yatırımcıla­rın piyasaya yaklaşımının temkinli olduğu­nu ortaya koydu. Bitcoin ETF’leri haftanın ilk işlem gününde 697 milyon doların üzerinde güçlü bir giriş kaydederken, izleyen günlerde bu eğilimin tersine döndü. 6, 7 ve 8 Ocak ta­rihlerinde Bitcoin ETF’lerinden toplam 1,13 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Ethereum ETF’lerinde ise haftanın ilk ya­rısında yaklaşık 283 milyon dolarlık giriş olurken, haftanın ikinci yarısında toplamda 258 milyon dolar civarı çıkış kaydedildi. Bu görünüm, kurumsal yatırımcıların piyasa­dan çıkmak yerine, veriye duyarlı bir şekil­de pozisyon aldığını işaret ediyor. ETF akış­larını tek başına yön belirleyici bir göster­ge olarak değerlendirmek yerine, kurumsal sermayenin değişen piyasa koşullarına na­sıl tepki verdiğini analiz etmek daha sağlıklı olacaktır. Aynı hafta içerisinde giriş ve çıkış­ların olması, kripto piyasasının giderek daha olgun ve makro odaklı bir yapıya evrildiğini ortaya koyuyor.

Perspektifi korumak

Kripto para piyasaları, artık yalnızca tekno­lojik bir yenilik alanı değil, makroekonomik beklentiler, jeopolitik riskler ve küresel likidi­te koşullarıyla birlikte değerlendirilen bir var­lık sınıfı haline geldi. Bu nedenle kısa vadeli dalgalanmalar, büyük resmin önüne geçmeme­li. Önümüzdeki dönemde ABD’nin para politi­kasına ilişkin sinyallerin netleşmesi ile birlikte piyasanın yönünün daha belirgin hale geleceği­ni düşünüyorum. Bu süreçte yatırımcılar için en sağlıklı yaklaşım, bilgiye dayalı karar alma disiplinini korumak, risk yönetimini ihmal et­memek ve kripto varlıkların uzun vadeli dönü­şüm potansiyelini göz ardı etmemek olacaktır.