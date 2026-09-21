Kripto’da regülasyon beklerken finansal altyapı değişiyor
Piyasalarda bazı haftalar vardır; fiyat hareketinden çok, o hareketin hangi koşullar altında gerçekleştiği önem taşır. Geride bıraktığımız hafta da böyleydi. ABD'de kripto piyasasına kapsamlı bir çerçeve getirmesi beklenen CLARITY Act'in Senato'da ilerleyememesi ve FED’in faiz artırması, ilk bakışta olumlu bir tablo çizmiyordu. Buna rağmen haftanın son bölümünde güçlü bir toparlanma yaşandı; Bitcoin 82 bin, Ethereum 2.700, XRP 1,44 ve Solana 115 dolar seviyelerine yaklaştı.
Ancak asıl dikkat çeken, piyasanın gelişmeleri tek başına değil, farklı dinamiklerle birlikte fiyatlaması.
Düzenlemede yeni adımlar
CLARITY Act'in ABD Senato’sunda ilerleyememesi sektör açısından belirsizlik yarattı. Ancak aynı hafta SEC ve CFTC'den gelen adımlar, düzenleme sürecinin Kongre ile sınırlı olmadığını gösterdi. SEC, ABD ulusal piyasa sisteminde işlem gören hisselerin belirli koşullarla tokenleştirilerek zincir üstü piyasalarda işlem görmesine imkan tanıyan, beş yıllık bir düzenleme yayımladı. Bu adım, tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin izinli katılımcılar arasında işlem görmesine olanak sağlarken geleneksel hisselerle aynı haklara sahip olmasını şart koşuyor. Bu adım, blok zincirinin yeni bir varlık sınıfı yaratmanın ötesine geçerek mevcut finansal ürünlerin işlem ve likidite altyapısının parçası haline geldiğini gösteriyor. Michael Saylor da SEC'in bu adımının, MSTR ve STRC gibi Strategy ürünlerinin uygun platformlarda 7/24 zincir üstü işlem görmesine imkan sağlayabileceğini söyledi. Ancak söz konusu işlemleri gerçekleştiren bir uygulamanın henüz hayata geçmediğini belirtmek gerekiyor. CFTC’nin pasif yazılım sağlayıcılarına yönelik no-action kapsamını genişletmesi de dikkat çekti. Bu adım, kullanıcıların kayıtlı vadeli işlem komisyoncularıyla işlemlerini kolaylaştırırken bazı kayıt yükümlülüklerinden muafiyet sağlıyor. Bu nedenle tabloyu yalnızca “CLARITY Act ilerlemedi” şeklinde okumak eksik olur. Düzenleyici kurumlar, yasama sürecindeki belirsizliğe rağmen piyasayı kontrollü biçimde ileri taşıyor.
Yüksek faiz ve risk iştahı
Haftanın diğer önemli başlığı küresel faiz cephesiydi. FED politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına taşıdı. Avrupa Merkez Bankası 10 Eylül'de faizlerini artırırken Japonya Merkez Bankası faizi yüzde 1,25'e çıkardı. İngiltere ve Türkiye'de faizler sabit kaldı; TCMB politika faizini yüzde 37'de korurken yüksek enerji fiyatlarının enflasyonda yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti. Körfez ülkelerinde de FED kararının ardından faiz artışları görüldü. Bu tablo, küresel ölçekte enflasyonla mücadelenin yeniden belirleyici hale geldiğini gösteriyor. Buna rağmen haftanın son bölümünde risk iştahı toparlandı. Petrol fiyatlarının kısmi gerilemesi ve ABD Hazine tahvili getirilerinin zirvelerden uzaklaşması finansal koşullardaki baskıyı azalttı. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından temkinli mesajlar vermesi de risk algısına destek oldu. Kripto piyasasının toparlanmasını tek başına bir fiyat hareketi olarak okumamak gerekir. CLARITY Act'in ilerleyememesi ve FED’in faiz artırması sonrasında Bitcoin'in yeniden 81 bin doların üzerine çıkması, piyasanın kötü haberleri görmezden geldiği anlamına gelmiyor. Daha doğru okuma, yatırımcıların makro riskleri yeni düzenleyici adımlar, likidite koşulları ve kurumsal taleple birlikte değerlendirdiği yönünde. Piyasa, önemli risklerin büyük bölümünü fiyatladıktan sonra yeniden yukarı yöneldi; burada belirleyici olan yalnızca riskin gerçekleşip gerçekleşmediği değil, fiyatlama üzerindeki gerçek etkisi.
Nitekim haftanın son bölümünde ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine yeniden girişler olması, kurumsal talebin sürdüğüne işaret etti. Cuma günü Bitcoin ETF'lerinde yaklaşık 433 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
Önümüzdeki dönemde tokenizasyon başlığının yakından takip edilmesi gerekiyor. SEC'in son kararı, blok zincirinin geleneksel finansın karşısında duran alternatif bir yapı olmaktan çıkıp mevcut sermaye piyasalarının altyapısına entegre olabileceğini gösteriyor. Geçici muafiyetlerin kalıcı bir yasama çerçevesinin yerini tuttuğunu söylemek için henüz erken, ancak yön konusunda verilen sinyal önemli. Bugün kripto piyasasının önünde iki gerçeklik var: bir tarafta dikkatli olunması gereken bir makroekonomik ortam, diğer tarafta finansal sistemin blok zinciri altyapısına doğru ilerleyen dönüşümü. Kripto ekonomisinin bir sonraki aşamasını belirleyecek olan da büyük ölçüde bu dönüşüm olacak.
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