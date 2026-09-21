Kripto’da regülasyon beklerken finansal altyapı değişiyor

Piyasalarda bazı haftalar vardır; fiyat hare­ketinden çok, o hareketin hangi koşullar altında gerçekleştiği önem taşır. Geride bırak­tığımız hafta da böyleydi. ABD'de kripto piya­sasına kapsamlı bir çerçeve getirmesi bekle­nen CLARITY Act'in Senato'da ilerleyememe­si ve FED’in faiz artırması, ilk bakışta olumlu bir tablo çizmiyordu. Buna rağmen haftanın son bölümünde güçlü bir toparlanma yaşandı; Bitcoin 82 bin, Ethereum 2.700, XRP 1,44 ve Solana 115 dolar seviyelerine yaklaştı.

Ancak asıl dikkat çeken, piyasanın gelişme­leri tek başına değil, farklı dinamiklerle birlik­te fiyatlaması.

Düzenlemede yeni adımlar

CLARITY Act'in ABD Senato’sunda ilerle­yememesi sektör açısından belirsizlik yarat­tı. Ancak aynı hafta SEC ve CFTC'den gelen adımlar, düzenleme sürecinin Kongre ile sı­nırlı olmadığını gösterdi. SEC, ABD ulusal pi­yasa sisteminde işlem gören hisselerin belirli koşullarla tokenleştirilerek zincir üstü piya­salarda işlem görmesine imkan tanıyan, beş yıllık bir düzenleme yayımladı. Bu adım, to­kenleştirilmiş menkul kıymetlerin izinli ka­tılımcılar arasında işlem görmesine olanak sağlarken geleneksel hisselerle aynı haklara sahip olmasını şart koşuyor. Bu adım, blok zin­cirinin yeni bir varlık sınıfı yaratmanın ötesi­ne geçerek mevcut finansal ürünlerin işlem ve likidite altyapısının parçası haline geldiğini gösteriyor. Michael Saylor da SEC'in bu adı­mının, MSTR ve STRC gibi Strategy ürünle­rinin uygun platformlarda 7/24 zincir üstü iş­lem görmesine imkan sağlayabileceğini söyle­di. Ancak söz konusu işlemleri gerçekleştiren bir uygulamanın henüz hayata geçmediğini belirtmek gerekiyor. CFTC’nin pasif yazılım sağlayıcılarına yönelik no-action kapsamını genişletmesi de dikkat çekti. Bu adım, kullanı­cıların kayıtlı vadeli işlem komisyoncularıyla işlemlerini kolaylaştırırken bazı kayıt yüküm­lülüklerinden muafiyet sağlıyor. Bu nedenle tabloyu yalnızca “CLARITY Act ilerlemedi” şeklinde okumak eksik olur. Düzenleyici ku­rumlar, yasama sürecindeki belirsizliğe rağ­men piyasayı kontrollü biçimde ileri taşıyor.

Yüksek faiz ve risk iştahı

Haftanın diğer önemli başlığı küresel fa­iz cephesiydi. FED politika faizini 25 baz pu­an artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına taşıdı. Avrupa Merkez Bankası 10 Eylül'de faizlerini artırırken Japonya Merkez Bankası faizi yüz­de 1,25'e çıkardı. İngiltere ve Türkiye'de fa­izler sabit kaldı; TCMB politika faizini yüzde 37'de korurken yüksek enerji fiyatlarının enf­lasyonda yukarı yönlü risk oluşturduğuna dik­kat çekti. Körfez ülkelerinde de FED kararının ardından faiz artışları görüldü. Bu tablo, kü­resel ölçekte enflasyonla mücadelenin yeni­den belirleyici hale geldiğini gösteriyor. Bu­na rağmen haftanın son bölümünde risk iştahı toparlandı. Petrol fiyatlarının kısmi gerileme­si ve ABD Hazine tahvili getirilerinin zirveler­den uzaklaşması finansal koşullardaki baskıyı azalttı. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artı­şının ardından temkinli mesajlar vermesi de risk algısına destek oldu. Kripto piyasasının toparlanmasını tek başına bir fiyat hareke­ti olarak okumamak gerekir. CLARITY Act'in ilerleyememesi ve FED’in faiz artırması son­rasında Bitcoin'in yeniden 81 bin doların üze­rine çıkması, piyasanın kötü haberleri gör­mezden geldiği anlamına gelmiyor. Daha doğ­ru okuma, yatırımcıların makro riskleri yeni düzenleyici adımlar, likidite koşulları ve ku­rumsal taleple birlikte değerlendirdiği yönün­de. Piyasa, önemli risklerin büyük bölümünü fiyatladıktan sonra yeniden yukarı yöneldi; burada belirleyici olan yalnızca riskin gerçek­leşip gerçekleşmediği değil, fiyatlama üzerin­deki gerçek etkisi.

Nitekim haftanın son bölümünde ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine yeniden girişler ol­ması, kurumsal talebin sürdüğüne işaret etti. Cuma günü Bitcoin ETF'lerinde yaklaşık 433 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Önümüzdeki dönemde tokenizasyon başlı­ğının yakından takip edilmesi gerekiyor. SE­C'in son kararı, blok zincirinin geleneksel fi­nansın karşısında duran alternatif bir yapı ol­maktan çıkıp mevcut sermaye piyasalarının altyapısına entegre olabileceğini gösteriyor. Geçici muafiyetlerin kalıcı bir yasama çer­çevesinin yerini tuttuğunu söylemek için he­nüz erken, ancak yön konusunda verilen sin­yal önemli. Bugün kripto piyasasının önünde iki gerçeklik var: bir tarafta dikkatli olunması gereken bir makroekonomik ortam, diğer ta­rafta finansal sistemin blok zinciri altyapısına doğru ilerleyen dönüşümü. Kripto ekonomisi­nin bir sonraki aşamasını belirleyecek olan da büyük ölçüde bu dönüşüm olacak.