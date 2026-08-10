Kripto’da yeni denge arayışı

Kripto para piyasası, güçlü bir yükseliş trendi ile sert bir satış dalgası arasında sıkışmış durumda. Bir yanda ETF’lere yöne­lik dalgalı kurumsal ilgi ve daha gevşek para politikası beklentileri, diğer yanda jeopolitik riskler, sıkı likidite koşulları ve düzenleyici belirsizlikler bulunuyor. Clarity Act beklen­tisiyle temmuz ayında güçlü performans gös­teren kripto paralarda, tasarının ağustos tati­li öncesinde oylanamamasıyla belirsizlik ye­niden arttı. ABD’nin kripto varlıklar için net bir düzenleyici çerçeve oluşturma sürecin­deki gecikme küresel rekabet açısından da önemli bir belirsizlik yaratıyor.

Bitcoin’de sıkışma, altcoin’lerde zayıflama

Yılbaşından bu yana kripto para piyasa­sında zayıf görünüm öne çıkıyor. Bitcoin, 1 Ocak’ta gördüğü 88.900 doların belirgin şe­kilde altında işlem görürken Ethereum 2.970 dolardan 1.900 dolar seviyesine geriledi. XRP ve Solana gibi majör altcoin’lerde ise daha sert değer kayıpları yaşandı.

Bu kötü performansta küresel risk iştahın­daki zayıflama önemli rol oynadı. ABD ve İs­rail’in İran ile yaşadığı gerilim enerji arzı risklerini artırarak petrol fiyatlarını ve enf­lasyon beklentilerini yukarı çekti. Bu geliş­meler, merkez bankalarının faiz indirimle­rinde daha temkinli davranmasına ve likidi­te koşullarının sıkı kalmasına neden olarak, özellikle altcoin’ler başta olmak üzere riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

Son bir ayda Bitcoin 61.600-66.850 do­lar aralığında hareket ederek yön arayışını sürdürdü. 62-65 bin dolar bandı kısa vadede denge bölgesi haline gelirken 59-62 bin dolar aralığı kritik destek konumunda. Yukarı yön­lü denemelerde momentumun sınırlı kalma­sı, yatırımcı risk iştahının henüz güçlenme­diğine işaret ediyor. 59 bin doların altına ka­lıcı bir sarkma ise satış baskısını artırabilir.

Makro görünüm ve regülasyon belirsizliği

ABD’de enflasyon, işsizlik ve büyüme ve­rileri küresel piyasaların yönü açısından ya­kından izleniyor. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verileri, faiz beklentilerini yumuşa­tarak riskli varlıklara kısa süreli destek verdi. Ancak bu destek henüz güçlü bir trende dö­nüşmedi. Yeni FED başkanının faiz toplan­tılarının azaltılması ve para politikası iletişi­minde daha sınırlı yönlendirme yapılmasına yönelik yaklaşımı ise uzun vadede belirsiz­liği artırabilir. Daha az yönlendirme, birçok piyasada olduğu gibi kriptoda da fiyatlama­ları zorlaştırabilir. Regülasyon tarafında Se­nato’daki siyasi ayrışma ve gerekli çoğunlu­ğun sağlanamama ihtimali sürecin önündeki başlıca engeller arasında. Senato’nun eylül ayında tatilden dönmesinin ardından yoğun yasama takvimi, bütçe görüşmeleri ve kasım seçimleri, Clarity Act tasarının kısa vadede sonuçlanma ihtimalini azaltıyor. Eylül ayın­da yapılacak olası bir oylama, ABD’nin yanı­sıra küresel kripto ekosistemini de doğrudan etkileyecek. Tasarının yasalaşması, düzenle­yici belirsizliği azaltabilecekken, oylamanın ertelenmesi sürecin daha da uzamasına ne­den olabilir.

Piyasaya ETF desteği

Kurumsal yatırımcıların davranışı piyasa dengesi açısından önemini koruyor. Zayıf ge­çen haziran ayının ardından temmuzda ET­F’lerde sınırlı da olsa girişler görüldü. Bitcoin ETF’lerine 172 milyon dolar, Ethereum ET­F’lerine ise 365 milyon dolar net giriş gerçek­leşirken, XRP ve Solana gibi varlıklarda da sınırlı pozitif akışlar izlendi. Ağustos ayının ilk haftasında tablo biraz daha değişti. Bitco­in ETF’lerine 853, Ethereum ETF’lerine 245 milyon doların üzerinde güçlü bir giriş ger­çekleşti. Altcoin ETF’lerinde ise yavaşlama görüldü. Bu tablo, yatırımcıların daha seçici davrandığını ve Bitcoin’in kurumsal portföy­lerdeki ağırlığının arttığını gösteriyor. Stra­tegy’nin Bitcoin satışlarının gündeme geldi­ği dönemde ETF’lere yönelik talebin sürmesi de piyasadaki satış baskısının dengelenme­sine yardımcı oluyor. ETF akışlarının devam etmesi, özellikle Bitcoin’de aşağı yönlü hare­ketleri sınırlayan önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor.

Kripto piyasasında önümüzdeki dönemin yönünü makroekonomik veriler, para politi­kası ve regülasyon şekillendirecek. Bitcoin’in mevcut banttan çıkması için güçlü bir katali­zöre ihtiyaç var. Eylül ayında Clarity Act sü­recinde atılacak adımlar ve ABD ekonomisin­den gelecek veriler piyasanın yeni bir trend başlatıp başlatamayacağını gösterecek. ET­F’lerden gelen kurumsal talebin sürmesi ise bu süreçte piyasayı destekleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek.