Kripto’da yeni denge arayışı
Kripto para piyasası, güçlü bir yükseliş trendi ile sert bir satış dalgası arasında sıkışmış durumda. Bir yanda ETF’lere yönelik dalgalı kurumsal ilgi ve daha gevşek para politikası beklentileri, diğer yanda jeopolitik riskler, sıkı likidite koşulları ve düzenleyici belirsizlikler bulunuyor. Clarity Act beklentisiyle temmuz ayında güçlü performans gösteren kripto paralarda, tasarının ağustos tatili öncesinde oylanamamasıyla belirsizlik yeniden arttı. ABD’nin kripto varlıklar için net bir düzenleyici çerçeve oluşturma sürecindeki gecikme küresel rekabet açısından da önemli bir belirsizlik yaratıyor.
Bitcoin’de sıkışma, altcoin’lerde zayıflama
Yılbaşından bu yana kripto para piyasasında zayıf görünüm öne çıkıyor. Bitcoin, 1 Ocak’ta gördüğü 88.900 doların belirgin şekilde altında işlem görürken Ethereum 2.970 dolardan 1.900 dolar seviyesine geriledi. XRP ve Solana gibi majör altcoin’lerde ise daha sert değer kayıpları yaşandı.
Bu kötü performansta küresel risk iştahındaki zayıflama önemli rol oynadı. ABD ve İsrail’in İran ile yaşadığı gerilim enerji arzı risklerini artırarak petrol fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Bu gelişmeler, merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha temkinli davranmasına ve likidite koşullarının sıkı kalmasına neden olarak, özellikle altcoin’ler başta olmak üzere riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.
Son bir ayda Bitcoin 61.600-66.850 dolar aralığında hareket ederek yön arayışını sürdürdü. 62-65 bin dolar bandı kısa vadede denge bölgesi haline gelirken 59-62 bin dolar aralığı kritik destek konumunda. Yukarı yönlü denemelerde momentumun sınırlı kalması, yatırımcı risk iştahının henüz güçlenmediğine işaret ediyor. 59 bin doların altına kalıcı bir sarkma ise satış baskısını artırabilir.
Makro görünüm ve regülasyon belirsizliği
ABD’de enflasyon, işsizlik ve büyüme verileri küresel piyasaların yönü açısından yakından izleniyor. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verileri, faiz beklentilerini yumuşatarak riskli varlıklara kısa süreli destek verdi. Ancak bu destek henüz güçlü bir trende dönüşmedi. Yeni FED başkanının faiz toplantılarının azaltılması ve para politikası iletişiminde daha sınırlı yönlendirme yapılmasına yönelik yaklaşımı ise uzun vadede belirsizliği artırabilir. Daha az yönlendirme, birçok piyasada olduğu gibi kriptoda da fiyatlamaları zorlaştırabilir. Regülasyon tarafında Senato’daki siyasi ayrışma ve gerekli çoğunluğun sağlanamama ihtimali sürecin önündeki başlıca engeller arasında. Senato’nun eylül ayında tatilden dönmesinin ardından yoğun yasama takvimi, bütçe görüşmeleri ve kasım seçimleri, Clarity Act tasarının kısa vadede sonuçlanma ihtimalini azaltıyor. Eylül ayında yapılacak olası bir oylama, ABD’nin yanısıra küresel kripto ekosistemini de doğrudan etkileyecek. Tasarının yasalaşması, düzenleyici belirsizliği azaltabilecekken, oylamanın ertelenmesi sürecin daha da uzamasına neden olabilir.
Piyasaya ETF desteği
Kurumsal yatırımcıların davranışı piyasa dengesi açısından önemini koruyor. Zayıf geçen haziran ayının ardından temmuzda ETF’lerde sınırlı da olsa girişler görüldü. Bitcoin ETF’lerine 172 milyon dolar, Ethereum ETF’lerine ise 365 milyon dolar net giriş gerçekleşirken, XRP ve Solana gibi varlıklarda da sınırlı pozitif akışlar izlendi. Ağustos ayının ilk haftasında tablo biraz daha değişti. Bitcoin ETF’lerine 853, Ethereum ETF’lerine 245 milyon doların üzerinde güçlü bir giriş gerçekleşti. Altcoin ETF’lerinde ise yavaşlama görüldü. Bu tablo, yatırımcıların daha seçici davrandığını ve Bitcoin’in kurumsal portföylerdeki ağırlığının arttığını gösteriyor. Strategy’nin Bitcoin satışlarının gündeme geldiği dönemde ETF’lere yönelik talebin sürmesi de piyasadaki satış baskısının dengelenmesine yardımcı oluyor. ETF akışlarının devam etmesi, özellikle Bitcoin’de aşağı yönlü hareketleri sınırlayan önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor.
Kripto piyasasında önümüzdeki dönemin yönünü makroekonomik veriler, para politikası ve regülasyon şekillendirecek. Bitcoin’in mevcut banttan çıkması için güçlü bir katalizöre ihtiyaç var. Eylül ayında Clarity Act sürecinde atılacak adımlar ve ABD ekonomisinden gelecek veriler piyasanın yeni bir trend başlatıp başlatamayacağını gösterecek. ETF’lerden gelen kurumsal talebin sürmesi ise bu süreçte piyasayı destekleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecek.
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