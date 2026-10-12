Kriptoda yükseliş sınavı

Bitcoin’de ağustos ortasından itibaren ya­şanan hızlı yükselişin ardından gelen geri çekilme, piyasanın yönüne ilişkin soru işaret­lerini artırıyor. ETF akışları temkinli bir gö­rünüm sunarken spot işlem hacimleri topar­lanma sinyalleri veriyor. Stablecoin kullanımı ise büyüyor. Piyasanın yönünü, talebin kalıcı­lığı ve düzenleyici çerçevenin gelişimi belirle­yecek.

Bitcoin’de denge arayışı

Bitcoin, ağustosun ilk iki haftasında 62-65 bin dolar bandında işlem görürken 21 Eylül’de 87.400 dolara kadar yükseldi. Sonraki haf­talarda yaşanan dalgalanmaların ardından 8 Ekim’de 80.400 dolara kadar geriledi. Bu tablo, piyasada yeni bir denge arayışına işaret ediyor.

19 Ağustos’ta yaşanan likidasyon dalgasın­da tasfiyelerin yüzde 85’i açığa satış pozisyon­larında gerçekleşti. Düşüş beklentisiyle pozis­yon alan yatırımcıların bunları kapatmak için Bitcoin almak zorunda kalması, fiyatlardaki hızlı hareketi destekledi.

Fiyat hareketinde spot alımlar da etkili ol­du. Santiment verilerine göre, 10–10.000 BTC tutan büyük yatırımcı cüzdanları yaklaşık üç haftada 85 binin üzerinde BTC biriktirdi. An­cak küçük yatırımcıların satışları, bu alımların fiyatlara yansımasını sınırladı.

81-82 bin dolar bandının korunması, kısa vadeli görünüm açısından önemli. Fiyatın bu bölgenin üzerinde tutunması, alım talebinin güçlendiğine işaret edebilir. Ancak yükselişin sürdürülebilirliği için diğer piyasa göstergele­rinin de bu görünümü desteklemesi gerekiyor.

ETF akışları ve borsa hacimleri

Bitcoin ETF’leri eylülü 2,65 milyar dolarlık kuvvetli girişle tamamladı. Buna karşılık eki­min ilk dokuz gününde 389 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Ethereum ETF’lerinde de ben­zer bir ayrışma görüldü: eylülde 832 milyon dolar net giriş kaydeden fonlardan ekimde 635 milyon dolar çıktı.

Kâr satışları olağan olsa da fon çıkışları yal­nızca bununla açıklanamaz. ETF akışlarının yeniden pozitife dönmesi, kurumsal talebin yönü açısından önemli bir gösterge olacak.

Altcoin ETF’lerinde daha seçici bir görü­nüm hâkim. Ekim ayında BNB, XRP, LINK, NEAR ve AVAX fonlarına giriş olurken SOL, ZEC ve HYPE fonlarından çıkış yaşandı. Bu ayrışma, yatırımcı ilgisinin kripto varlıkla­rın geneline eşit biçimde yayılmadığını ortaya koyuyor. CryptoRank verilerine göre merkezi borsalardaki toplam spot işlem hacmi üçüncü çeyrekte 2,49 trilyon dolara ulaştı ve aylık ve­riler toparlanmaya işaret ediyor. Temmuzda son iki yılın en düşük seviyesine inen hacim, ağustosta yükseldi ve eylülde yüzde 20 artışla 973 milyar dolara ulaştı. Toparlanmanın kalı­cılığı önümüzdeki aylarda netleşecek.

Stablecoin’ler ve düzenleme adımları

Stablecoin piyasası, kripto varlıklardaki fi­yat dalgalanmalarına rağmen büyüyor. Stab­lecoin tutan cüzdan sayısı dünya genelinde 300 milyonu aştı. Piyasa değeri yıl içinde 320 milyar dolara yaklaşırken üçüncü çeyrek so­nunda 308 milyar dolar civarında dengelendi. BNB Chain, üçüncü çeyrekte yaklaşık 13 mil­yon yeni stablecoin sahibine ulaşarak öne çık­tı. TRON, Celo ve Solana ağları da aynı dönem­de ikişer milyondan fazla yeni stablecoin sahi­bi kazandı.

Merkezi borsalardaki stablecoin rezervleri, yıl içindeki zirvesine kıyasla yüzde 20 azalarak 64 milyar dolara düştü. Ancak bu gerileme, pi­yasadaki likiditenin azaldığı anlamına gelmi­yor; stablecoin’lerin kişisel cüzdanlara akta­rılması veya farklı alanlarda değerlendirilmesi de etkili olabilir. Ödeme alanındaki gelişme­ler, stablecoin’lerin günlük kullanımdaki pa­yının arttığını gösteriyor. Stablecoin bağlantılı kartlarla yapılan harcamalar, ikinci çeyrekte­ki 3,24 milyar dolardan üçüncü çeyrekte yüzde 33 artışla 4,31 milyar dolara ulaştı.

Avrupa’da vergi ve düzenleme gündemi öne çıkıyor. Fransa’da parlamento komisyonu, 2027 bütçe tasarısı kapsamında stablecoin iş­lemlerine vergi ve kripto varlıklar için çıkış vergisi öngören önerileri kabul etti, ancak öne­riler henüz yasalaşmadı. Yunanistan’ın da yüz­de 10’luk sermaye kazancı vergisi önerisini ka­sım ayında parlamentoya sunması bekleniyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Oto­ritesi (ESMA), MiCA ile uyumlu olmayan stab­lecoin’lerle bağlantılı hizmetlerin durdurul­masını istedi. Mevcut pozisyonların uyumlu hâle getirilmesi için 8 Ocak 2027’ye kadar süre tanınırken tasfiye, dönüşüm, transfer ve çekim gibi sınırlı işlemlere geçici olarak izin verilebi­lecek. Kripto piyasasının önündeki asıl sınav, fiyatlardaki hareketliliği kalıcı büyümeye dö­nüştürmek. Bunun için kurumsal talebin güç­lenmesi, spot piyasaların toparlanması, stab­lecoin kullanımının yaygınlaşması ve düzenle­yici çerçevenin netleşmesi gerekiyor.