Kriptoda yükseliş sınavı
Bitcoin’de ağustos ortasından itibaren yaşanan hızlı yükselişin ardından gelen geri çekilme, piyasanın yönüne ilişkin soru işaretlerini artırıyor. ETF akışları temkinli bir görünüm sunarken spot işlem hacimleri toparlanma sinyalleri veriyor. Stablecoin kullanımı ise büyüyor. Piyasanın yönünü, talebin kalıcılığı ve düzenleyici çerçevenin gelişimi belirleyecek.
Bitcoin’de denge arayışı
Bitcoin, ağustosun ilk iki haftasında 62-65 bin dolar bandında işlem görürken 21 Eylül’de 87.400 dolara kadar yükseldi. Sonraki haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından 8 Ekim’de 80.400 dolara kadar geriledi. Bu tablo, piyasada yeni bir denge arayışına işaret ediyor.
19 Ağustos’ta yaşanan likidasyon dalgasında tasfiyelerin yüzde 85’i açığa satış pozisyonlarında gerçekleşti. Düşüş beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların bunları kapatmak için Bitcoin almak zorunda kalması, fiyatlardaki hızlı hareketi destekledi.
Fiyat hareketinde spot alımlar da etkili oldu. Santiment verilerine göre, 10–10.000 BTC tutan büyük yatırımcı cüzdanları yaklaşık üç haftada 85 binin üzerinde BTC biriktirdi. Ancak küçük yatırımcıların satışları, bu alımların fiyatlara yansımasını sınırladı.
81-82 bin dolar bandının korunması, kısa vadeli görünüm açısından önemli. Fiyatın bu bölgenin üzerinde tutunması, alım talebinin güçlendiğine işaret edebilir. Ancak yükselişin sürdürülebilirliği için diğer piyasa göstergelerinin de bu görünümü desteklemesi gerekiyor.
ETF akışları ve borsa hacimleri
Bitcoin ETF’leri eylülü 2,65 milyar dolarlık kuvvetli girişle tamamladı. Buna karşılık ekimin ilk dokuz gününde 389 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Ethereum ETF’lerinde de benzer bir ayrışma görüldü: eylülde 832 milyon dolar net giriş kaydeden fonlardan ekimde 635 milyon dolar çıktı.
Kâr satışları olağan olsa da fon çıkışları yalnızca bununla açıklanamaz. ETF akışlarının yeniden pozitife dönmesi, kurumsal talebin yönü açısından önemli bir gösterge olacak.
Altcoin ETF’lerinde daha seçici bir görünüm hâkim. Ekim ayında BNB, XRP, LINK, NEAR ve AVAX fonlarına giriş olurken SOL, ZEC ve HYPE fonlarından çıkış yaşandı. Bu ayrışma, yatırımcı ilgisinin kripto varlıkların geneline eşit biçimde yayılmadığını ortaya koyuyor. CryptoRank verilerine göre merkezi borsalardaki toplam spot işlem hacmi üçüncü çeyrekte 2,49 trilyon dolara ulaştı ve aylık veriler toparlanmaya işaret ediyor. Temmuzda son iki yılın en düşük seviyesine inen hacim, ağustosta yükseldi ve eylülde yüzde 20 artışla 973 milyar dolara ulaştı. Toparlanmanın kalıcılığı önümüzdeki aylarda netleşecek.
Stablecoin’ler ve düzenleme adımları
Stablecoin piyasası, kripto varlıklardaki fiyat dalgalanmalarına rağmen büyüyor. Stablecoin tutan cüzdan sayısı dünya genelinde 300 milyonu aştı. Piyasa değeri yıl içinde 320 milyar dolara yaklaşırken üçüncü çeyrek sonunda 308 milyar dolar civarında dengelendi. BNB Chain, üçüncü çeyrekte yaklaşık 13 milyon yeni stablecoin sahibine ulaşarak öne çıktı. TRON, Celo ve Solana ağları da aynı dönemde ikişer milyondan fazla yeni stablecoin sahibi kazandı.
Merkezi borsalardaki stablecoin rezervleri, yıl içindeki zirvesine kıyasla yüzde 20 azalarak 64 milyar dolara düştü. Ancak bu gerileme, piyasadaki likiditenin azaldığı anlamına gelmiyor; stablecoin’lerin kişisel cüzdanlara aktarılması veya farklı alanlarda değerlendirilmesi de etkili olabilir. Ödeme alanındaki gelişmeler, stablecoin’lerin günlük kullanımdaki payının arttığını gösteriyor. Stablecoin bağlantılı kartlarla yapılan harcamalar, ikinci çeyrekteki 3,24 milyar dolardan üçüncü çeyrekte yüzde 33 artışla 4,31 milyar dolara ulaştı.
Avrupa’da vergi ve düzenleme gündemi öne çıkıyor. Fransa’da parlamento komisyonu, 2027 bütçe tasarısı kapsamında stablecoin işlemlerine vergi ve kripto varlıklar için çıkış vergisi öngören önerileri kabul etti, ancak öneriler henüz yasalaşmadı. Yunanistan’ın da yüzde 10’luk sermaye kazancı vergisi önerisini kasım ayında parlamentoya sunması bekleniyor.
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), MiCA ile uyumlu olmayan stablecoin’lerle bağlantılı hizmetlerin durdurulmasını istedi. Mevcut pozisyonların uyumlu hâle getirilmesi için 8 Ocak 2027’ye kadar süre tanınırken tasfiye, dönüşüm, transfer ve çekim gibi sınırlı işlemlere geçici olarak izin verilebilecek. Kripto piyasasının önündeki asıl sınav, fiyatlardaki hareketliliği kalıcı büyümeye dönüştürmek. Bunun için kurumsal talebin güçlenmesi, spot piyasaların toparlanması, stablecoin kullanımının yaygınlaşması ve düzenleyici çerçevenin netleşmesi gerekiyor.
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