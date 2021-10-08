Kriptolarda yaz geliyor olabilir

Kripto varlıkları ilgilendiren haber akışı hızlanırken bir dönemin de sonuna yaklaşıyoruz. Çin tavrını net bir şekilde belli etti ve katı yasaklamalara gitti. Her ne kadar kripto piyasası bu konuyu “daha önce de benzer kararlar alınmıştı” diyerek hafife almaya çalışsa da kripto borsalarının ülkeden çekilmesi ve Çin vatandaşlarına hesap açmama kararı bu kez daha ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Elbette günümüz dünyasında bu karar tam olarak uygulanamaz olsa da önemli bir gelişme. Şayet Bitcoin fiyatlarını network etkisi üzerinden değerlendiriyorsak 2 milyara yaklaşan bir ülkenin networkün dışında kalması elbette negatif. Nitekim eğer Çin BTC’yi işlemlere konu edilebilir bir varlık olarak ilan etse bu büyük bir coşku yaratacaktı. Ancak Çin’in networkün dışında kalması BTC için sorun olsa da her şeyin sonu değil.

Haberle beraber sarsılan Bitcoin şu an itibarı yine yeniden 55,000 seviyesine gelmiş durumda. Çin’den Bitcoin’e “hayır gelmeyeceğinin“ anlaşılması ile beraber gözler ABD’ye çevrildi. ABD henüz regülasyonları tamamlamış olmasa da hem Powell hem de Gensler gibi önemli isimler kripto varlıkların yasaklanmayacağını net bir şekilde beyan etti. Ancak bu Genslerin deyimi ile “Vahşi Batıda” hayatı kaldığı yerden devam edeceği anlamına da gelmiyor. Gelen açıklamaların detaylarını okuduğunuzda önce stabilkoinlerin regüle edileceği anlaşılıyor. Söz konusu koinler otoritelerin gözünde para piyasası fonlarına benzer nitelik taşıyor ve lisanslanmaları gerek. Bu konuda SEC ve stabilkoinleri piyasaya süren şirketler arasında “itiş kakış” zaten mevcut. Fed’in de finansal siteme tehdit olarak Bitcoinden çok stabilkoinleri gördüğünü biliyoruz. İkinci adımda FATF kara para ile mücadele konusunda direktiflerini açıklayacak ve bu durum genel regülasyonların tamamlayıcısı olacaktır. İlk başta “FUD” yani korku, belirsizlik ve şüphe uyandıran regülasyon tartışması artık etkisini kaybetmeye başlıyor. Zira pek çok büyük yatırımcı ya pozisyon almaya başladığını belirtti veya almak için regülasyonları beklediğini açıkladı. Bu durum hem lobi faaliyetleri hem de kenarda duran yatırımcıların potansiyelleri açısından pozitif okunabilir.

Dünya gazetesi spekülatif haberlerin paylaşıldığı bir mecra değil ancak ekim ayı içinde ve hatta ikinci yarısından sonra, bir Bitcoin yatırım fonunun SEC’den onay aldığı haberinin açıklanması da büyük bir ihtimal. SEC böyle bir fonun spot değil vadeli Bitcoin taşıması gerektiğini açıkladığından bu yana başvurular da SEC’nin istediği niteliklere uygun şekilde yapılmaya başlandı. Bu nedenle yıllardır süren ve bir türlü sonlanamayan borsa yatırım fonu konusunun artık sonra ermesi fiyatları destekleyici bir adım. Şahsi tercihim spot BTC taşıyan bir fon olsa da vadeli kontratları taşıyan bir fonun da hem küçük yatırımcıları hem de daha karmaşık işlemler yapan kurumsal yatırımcıları piyasaya çekeceğini düşünüyorum.