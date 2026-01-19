Kriptonun sıradaki adımı: Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

RWA (Real World Assets/Gerçek Dünya Varlıkları) tokenizasyonu tanımının piya­salara girmesinin üzerinden uzun zaman geç­medi. Geçen sürede RWA’ların kabul ve gelişim sürecinin beklenenden hızlı olduğunu yapılan araştırmalardan ve arz verilerinden görüyoruz. İki ayrı dünyanın birleşimi ile ortaya çıkan bu teknoloji, emtiadan tahvile, gayrimenkulden tarım ürünlerine, petrolden altına birçok ürü­nün blok zinciri teknolojisi ile kripto ekosiste­minde karşılık bulmasını sağlıyor.

RWA nedir, neyi temsil eder?

RWA’lar, devlet tahvilleri, özel sektör borç­lanma araçları, emtialar, yatırım fonları ve gay­rimenkul gibi gerçek dünya varlıklarının blok zinciri üzerinde temsil edilmesini ifade ediyor. Bu temsil, mülkiyet ya da gelir hakkının dijital olarak tanımlanmasını mümkün kılıyor. Bura­daki kritik nokta erişim. Geleneksel olarak yük­sek tutarlı, likiditesi sınırlı ve dar bir yatırımcı kitlesine hitap eden varlıklar, tokenizasyon ile daha küçük parçalara bölünebiliyor. Bu da hem yatırımcı tabanını genişletiyor hem de piyasaya yeni bir likidite katmanı ekliyor.

Deneysel aşama geride kaldı

Bugün gelinen noktada RWA ekosistemi de­neme süresini doldurdu. Artık hangi RWA’nın ne kadar hacim yaptığı ve hangi varlıkların to­kenizasyon için sırada olduğu gibi daha somut değerlendirmelere bakıyoruz. Coingecko’nun Ağustos 2025’te yayımladığı rapora göre toke­nize edilmiş hazine tahvilleri 5,5 milyar dolar, emtia destekli tokenler 1,9 milyar dolar ve özel kredi gibi diğer kilit kategorileri de önemli ha­cimlere ulaşmış durumda. RWA protokolleri­ne yatırılan varlıkların toplam değerini temsil eden RWA sektörünün kilitli toplam değerini (TVL) izleyen DefiLlama'dan elde edilen veri­ler, sektörün Haziran 2025 sonunda yaklaşık 12,7 milyar dolarlık yeni bir zirveye ulaşarak önemli bir yükseliş eğiliminde olduğunu gös­teriyor.

Stablecoin’ler hariç tutulduğunda, zincir üzerinde temsil edilen RWA’ların toplam değeri Kasım 2025 itibariyle RWA.xyz verilerine göre 35 milyar doların üzerine çıkarken, bu varlıkla­ra yatırım yapan birikimci sayısı 539 binin üze­rine ulaşmış durumda. CoinGecko'nun 2025 Raporu'ndaki verilere göre ise pazar büyüklüğü 230 milyar doların üzerinde. RWA odaklı ikinci katman blok zincir Plume’un kurucu ortağı ve CEO’su Chris Yin’e göre, RWA değeri geçen yıl içinde hızlandı ve beklenti bu rakamın 2026’da üç ila beş kat artması yönünde.

ABD Hazine tahvilleri, özel kredi ürünleri ve emtia bazlı enstrümanlar bu büyümenin omur­gasını oluşturuyor. Yüksek faiz ortamı ve artan belirsizlik, yatırımcıları daha öngörülebilir na­kit akışlarına yönlendirebiliyor. RWA’lar bu ihti­yaca dijital bir altyapı üzerinden cevap verirken kripto piyasalarına bugüne kadar mesafeli duran yeni bir yatırımcı profilini sisteme dahil ediyor.

Kurumsal ilginin nedenleri

Kurumsal yatırımcılar açısından RWA’ların cazibesi operasyonel avantajlardan kaynakla­nıyor. Zincir üzerinde izlenebilirlik, daha sa­de mutabakat süreçleri ve aracı maliyetlerinin azalması, bu ilginin temel nedenleri arasında. RWA’lar yalnızca bir yatırım ürünü değil, gele­neksel finans ile dijital altyapılar arasında bir geçiş alanı yaratıyor. Bu nedenle hukuki çerçe­ve, saklama çözümleri ve varlığın gerçek dün­yadaki karşılığının net biçimde doğrulanması, teknik altyapı kadar belirleyici hale geliyor.

Türkiye’den bir örnek “Damla Kent Projesi”

Türkiye’de de altın, tarım ürünü ve gayri­menkul ile ilgili birçok tokenizasyon projesi gündemde. 2025 Ağustos’ta lansmanı yapılan TOKİ ve Emlak Konut’un “Damla Kent Proje­si”, SPK denetiminde geleneksel yöntemle ger­çekleştirilen gayrimenkul sertifikası ihracı, RWA yaklaşımının Türkiye’de nasıl uygulana­bileceğine dair önemli bir potansiyel örnek ve öncü proje olarak değerlendirilebilir.

Somut varlıklara dayanan RWA’lar yapısın­dan dolayı İslami finans ilkeleriyle büyük öl­çüde uyumludur. Bu model, faizsiz finans an­layışını dijital altyapıyla buluştururken, Tür­kiye’de büyüyen katılım bankacılığı için yeni yatırım ürünlerinin önünü açabilir.

Uzun vadeli resim

Gerçek dünya varlıkları, kripto piyasalarının temel unsurları arasına girmeye aday ve finans piyasalarının yeni bir başlığı olarak büyüyor. Bu alanın başarısı, teknoloji ile piyasa gerçek­leri arasında kurulacak dengeli ilişkiye bağlı. Önümüzdeki dönemde RWA’ların nasıl konum­lanacağı, yalnızca dijital varlık ekosistemini de­ğil, geleneksel finans dünyasını da doğrudan et­kilemeye devam edecek.