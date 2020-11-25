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Kritik bölgelerdeyiz

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS amurat@etu.edu.tr

Aralık dönemi yaklaşırken piyasalarda kâr realizasyonu görülebilir. Piyasa profesyonelleri kazançlı işlemlerini kapatıp, yılsonu ikramiyelerini artırmak isteyebilirler. Yılın bu zamanında, Amerikan olmayan finansal kuruluşlar, bilanço düzenlemesi ve regülasyonlar nedeniyle dolar talep edebiliyorlar. Dolar güçlenince finansal varlık fiyatları baskı altına girebiliyor. Euro ile dolar arasındaki çapraz kur swapı (takası) seviyesi negatif bölgede ilerliyor. Bu da piyasadaki dolar likiditesinde sıkıntı olduğunu gösteriyor. Fed programlarına rağmen dolar sıkışıklığının olması ilginç bir durumdur.

Döviz piyasasında, majör ve likiditesi yüksek para birimleri, dolar karşısında kritik bölgelere geldiler. Euro, Çin Yuanı, Kanada Doları, İngiliz Sterlini, Meksika Pesosu, hepsinde grafiksel açıdan benzer bir görüntü var. Sonraki hareket için bir katalizör gerekiyor. Bu gelişme; Avrupa Merkez Bankası’nın 10 Aralık’taki toplantısı da, ABD’de 2021’e kalan teşvik paketi de, Çin’in değerli yuan politikasının devam edip etmeyeceği de olabilir. 2021’de risk iştahının desteklediği piyasa rallisinin devam edeceğini düşünüyorum. Bahsettiğim para birimleri yeni yılda eşik seviyeleri geçebilirler. 2021’in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde aşının kullanılmasıyla ekonomiler salgın öncesi durumlarına geri dönebilirler. Baz senaryo budur. Bu olası dalgadan Türkiye piyasalarının ve ekonomisinin ne kadar faydalanacağı atacağımız adımlara bağlıdır. Türk Lirası (TL) cinsi varlıklara para girişini sağlamalıyız. Kur müdahaleleri ve salgın dolayısıyla döviz rezervlerimiz eridi. TL’nin güçlenmesi, cari dengeyi ve enflasyon beklentilerini olumlu etkiler. 2021’de turizm gelirleri de artar. Fakat ister sıcak ister soğuk olsun, dışarıdan para girişine ihtiyacımız var. Rezervler tek bir kanaldan güçlenmez.

Yabancı yatırımcılar TL cinsi varlıkları izliyorlar. İki yıllık çıkıştan sonra, büyük bir giriş hemen olmaz. Diğer taraftan yerli oyuncular faiz artışına rağmen ikna olmadılar. Tabii faiz kararı çıkalı bir hafta oldu. Biraz beklemek lazım. Sohbet ettiğim lokal yatırımcılar, dolar ve altın için alım seviyelerine bakıyorlar. Merkez’den önce de 7,60’lı seviyelerden alım yapanlar oldu. Görünen o ki, yabancılar istikrarlı girişler yapmadan, yerliler dolarlarını bozdurmayacaklar.

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