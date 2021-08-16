Kritik kararlar için gözler bugünkü toplantıda

Geçtiğimiz haftalarda Ege ve Akdeniz’de yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelenen kabine toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor. Bir süredir toplanmayan kabinenin doğal afetlerden koronavirüs vakalarına, yüz yüze eğitimden Afgan göçüne kadar oldukça yoğun bir gündemi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada okullarda yüz yüze eğitim konusunu 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında Milli Eğitim Bakanı ile müzakere edeceklerini açıkladı. Gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerekse Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yapacağı sunumlarda milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren yüz yüze eğitimle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Kurban Bayramı sonrasında günlük vaka sayılarının 20 binin üzerine çıkması nedeniyle kamuoyunda tartışılan ‘yeni tedbirler’ konusu da kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Koca’nın normalleşme sürecinde artan vaka sayısı, hastaneye yatan vakalar, aşılanma oranları, yaşanan ölüm oranları, iller düzeyinde salgının seyri ve aşılanma oranlarını içeren kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Aşılama oranlarının nasıl artırılacağı, aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalar getirilmesi, kapalı alanlara girerken PCR testi zorunluluğu gibi koronavirüsle mücadele kapsamından pek çok başlık masada olacak. Yaşanan orman yangınlarının ardından Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde yapılan çalışmalara ilişkin olarak ilgili bakanlar bilgi vererek önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası netleştirilecek. Afganistan’dan yaşanan göç ve sınır güvenliği de toplantının gündeminde yer alacak diğer önemli bir başlığı oluşturuyor.

Toplu sözleşme süreci devam ediyor

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci devam ediyor. Hükümet geçtiğimiz hafta ilk resmi teklifini açıkladı. Memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enfl asyon farkları teklif etti. Memur toplu sözleşmelerinde önceden belirlenen takvim çerçevesinde, 13-16 Ağustos günleri arasında hizmet kollarına ilişkin hazırlanan raporlar üzerinde müzakere devam edecek. Tarafl arın heyetleri arasında 17-21 Ağustos tarihlerinde de görüşmeler yapılacak. Bu süreç içinde Bakan ve Konfederasyon başkanları düzeyinde müzakereler de olabilecek. Toplu sözleşmenin müzakere ile sonuçlanması için 22 Ağustos günü sonuna kadar süre bulunuyor.