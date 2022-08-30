Kritik toplantıdan güçlü enflasyon mesajları çıktı

Davos kadar ünlü değildir ama dünyanın en önemli buluşmalarından biri de Jackson Hole’dur. Davos gibi küçük bir dağ kasabasıdır ama İsviçre’de değil Amerika’dadır. Davos’a binlerce kişi katılırken, Jackson Hole’a 40-50 kişi gelir. Sayıları azdır ancak her biri dünya finans ve ekonomisine yön veren isimlerdir. Dünyanın önde gelen merkez bankacıları ve ekonomistleri 1982 yılından bu yana her yıl Ağustos ayının son Perşembesi burada toplanır; Yılın teması ile ilgili sunumlar yapılır, önemli mesajlar verilir.

Bu yıl da öyle oldu, önemli mesajlar verildi. Verilen mesajların en önemlisi ise Fed Başkanı Jerome Powell’dan geldi.

Dünya ekonomisindeki en önemli koltuklardan birinde oturan Powell geçen yılki toplantıda ülkesindeki yüksek enflasyonun geçici bir durum olduğunu söylüyordu. Ama geçen zaman içerisinde Powell’in haklı olmadığı ve gerçek resmi göremediği anlaşıldı. O da bu durumun farkında olmalıydı ki; bu yılki toplantıda daha farklı bir tondan konuştu.

Jackson Hole’daki konuşmasının başında açıklamasının kısa olacağını, dar bir alana odaklanacağını ve doğrudan mesaj vereceğini söyledi. Lafı dolandırmadı ve çok net mesajlar verdi.

- Powell, enflasyona karşı Fed’in faiz arttırdığına ve bunun büyümeyi yavaşlatacağına ve işgücü piyasasını etkileyeceğine işaret ederek bu durumum “hane halkları ve işletmelere biraz acı vereceğini” söyledi. “Ancak fiyat istikrarının yeniden sağlanamaması çok daha büyük bir acı anlamına gelir,” dedi. Enflasyon sorunu ile karşı karşıya olan diğer ülkelerin merkez bankacılarının da dikkate alması gereken önemli bir mesajdı bu. Powell’in dediği gibi “Enflasyonu düşürmenin talihsiz maliyetleri” olacaktır ama düşürememenin maliyeti çok daha acı olacaktır.

- Powell’in konuşması bir ders gibiydi. Fiyat istikrarı olmadan herkese fayda sağlayan güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağını anlattı. Enflasyonu düşürme sürecinin trendin altında bir büyüme dönemi getireceğini söyledi. İşgücü piyasası koşullarında yumuşama olacağın belirtti.

- Enflasyonla mücadelenin büyümeyi desteklemekten daha önemli olduğunu gösterdi.

- Ve en önemlisi “Fiyat istikrarını yeniden sağlamak… araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmayı gerektiriyor, “ dedi ve bu sözler medyanın başlığı oldu.

Powell Fed’in enflasyon konusunda ne kadar hassas ve düşürme konusunda ise ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Ve bence bu mesaj piyasalar tarafından da net bir şekilde alındı. Görüldü ki, şu ana kadar 2 puanın üzerinde faiz artıran Fed henüz duracağı yere ulaşmadı. Durması için enflasyonun uzun vadeli hedefi olan yüzde 2’ye yaklaşması gerekiyor.

Jackson Hole’un ardından herkes oturdu ve hesaplarını yeniden yapmaya başladı.