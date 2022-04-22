Kriz üçgeni; COVID-savaş -ekonomi eşleştirmesini önceki günkü (Çarşamba) yazımda ilk kez kullandım, aslında bu tanımlama ki patenti bana ait, hoşuma gitti. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu durumu çok iyi özetliyor. Kriz; üç kelime ve bir geometrik şekil ile ancak bu kadar iyi, az ve öz özetlenebilir…

Krizler; COVID-savaş -ekonomi herkesin bildiği sorunlar. Üçgen de eşkenar üçgen. Neden eşkenar derseniz, krizin her bir elemanının özgül ağırlığının eşitliğini vurgulamak için…

Kronolojik yaklaşımda ekonomik kriz, ağır ağır değil, tam deyimiyle gümbür gümbür gelmekteyken, COVID-19 pandemisi başladı ve sanki ekonomik sorunların geliş hızıyla yarışıyormuşçasına aniden ve süratli bir biçimde hayatımızın son 3-4 yılı için vazgeçilmez oldu. Tam “Bir savaş eksikti” derken, o da oldu… Şaşırdık mı? Artık değil, hattâ neredeyse sorunlarla yaşamaya alıştık.

Bir önceki yazımda, sorunlara çözüm arayışı içinde olanlarla birlikte olmamız gerektiğini ve WBG (World Bank Group - Dünya Bankası Grubu) ve IMF (International Monetary Fund - Uluslararası Para Fonu) tarafından müştereken düzenlenen 2022 yılı ilkbahar yuvarlak masa toplantılarına HMB (Hazine Maliye Bakanı) Dr. N. Nebati’nin katılmak için ABD’ye gittiğini, oturumlar sırasında da IMF Başkanı K. Georgieva ile de tanıştığını TV kanallarında haberlerde izledik.

Tabii olarak Kristalina Georgieva’nın Sn. HMB’nı görür görmez, muhtemelen ilk aklına gelen; uzun süre sonra, yeni bir eski müşterinin gelmekte olduğu yönünde olmuştur. Belki de değildir diyeceğim ama, bir süredir IMF’nin Türkiye Ekonomisini yakından takip ettiği gayet net olduğundan, ben Georgieva’nın bakış açısının öyle olduğunu sanıyorum.

IMF uluslararası bir fon, bir anlamda bir banka. IMF’e müşteri olmak da asla kötü bir şey değil. Üstelik Türkiye IMF’in ortaklarından biri. Bunu biliyoruz. Gerek olduğunda, ekonomi krizlerinde IMF’ten kredi istemek de, kredi kullanmak da olağan. Daha önceki yazılarımda IMF nedir, ne değildir başlığı altında geniş bir bilgilendirme çalışması yapmış ve okurla paylaşmıştım.

Biliyorsunuz, genel temayül içinde; ülkeler yatırıma yönelik kredilendirme taleplerini WB-Dünya Bankasına, ekonomik kriz çözümleme süreçlerinde de gereksinimlere göre IMF’ten kredi taleplerinde bulunmaktadırlar.

Her ne kadar, ülkeleri yönetenler, yani iktidar partileri IMF kredilendirmesine pek sıcak bakmamaya çalışırlar ve hattâ bunu bir nevî bir iç politika konusu haline getirerek uzak durma gayreti içinde olurlarsa da ağır ekonomi krizlerinde genelde IMF kredisi kullanmak durumunda da kalabilirler. Bu zor bir süreç ve ağır koşulları olan bir kredi sözleşmesini imzalamak demektir ki işin en güç tarafı da IMF’in kredi verdiği ülkenin ekonomi yönetimine, her ne kadar tavsiye nitelikli gibi görünse de, doğrudan müdahalesi ve denetiminin sürekli ve zorlayıcı yaptırımları içermesidir.

Özetle IMF ile kredi sözleşmesi düzeyinde çalışmak ya da çalışmamak, her ülkeyi yöneten iktidar partilerinin bağımsız kararıdır. Bu karar sonrası çalışma sürecinde HMB’lığı bizatihi IMF ile beraber bir çalışma düzenine girerler. Türkiye, yakın geçmişe kadar birçok defalar IMF kredisi kullanmış bir ekonomi olarak bu konuda yeterince deneyimlidir.

Dünya, son yıllarda, hattâ 21. yüzyılın başından beri neredeyse sürekli bir krizler bunalımı yaşamakta. Bunları burada sıralamak yerine son kriz üçgenine bakalım istiyorum.

COVID-19, çok önemli bir sağlık sorunu, öldürücü bir salgın. Tüm dünyada, an itibariyle COVID’e yakalanan sayısı 506 milyon 438 bin 869 kişi. Ölüm sayısı 6 milyon 229 bin 974. İyileşenlerin sayısı da 458 milyon 588 bin 386 olarak uluslararası kayıtlarda yer almaktadır. Bu sayısal veriler elbette önemlidir. Son yıllarda dünya bu türden bir sağlık krizine, en azından bu hızla yakalanmamıştır. (HIV ölümleri COVID ölümlerinin yaklaşık 6 kat fazlasıdır, ancak bu yıllara yayılmış bir durumdur ve elbette önemi yadsınamaz.)

Ekonomilerdeki krizler, bütün global ekonomilere, esasen neredeyse davul-zurna eşliğinde gelmişlerdir. Bu konudaki yazımı yaklaşık bir yıl kadar önce; Enflasyon gümbür gümbür geliyor, bu sefer üstelik ithal enflasyon adı altında sunmuştum. Daha sonraki birkaç yazımda da bu konuyu işledim ve nitekim ekonomideki krizler, öngörüldüğü şekilde de gerçekleşti…

ABD başta olmak üzere, AB ülkeleri Almanya, Fransa, AB’den ayrılan İngiltere, Asya’da Çin, bunların yanı sıra Rusya, Türkiye ve diğer birçok ülke enflasyonist baskı altında ekonomilerini yönetmeye çalışmaktadır. Bir kısmı hiperenflasyon, bir kısmı da stagflasyon koşullarına girmişlerdir.

“Tam bir savaş eksik” derken, o da maalesef gerçekleşmiş ve krizin üçüncü elemanıyla bu üçgen tamamlanmıştır. Geometri diliyle, umarım ve dilerim ki bir kriz karesi oluşmasın artık…

Bu tür sayıca çok ve önemi itibariyle ağırlığı olan krizlerin çözümü ülkeler bazında mücadele ile umulan sonuca ulaşamaz. Yapılması gereken; ulusların bu çözüm arayışı çalışmalarını müşterek platformlarda, birlikte ve organize bir şekilde gerçekleştirmeleridir. Çarşamba günkü yazımda ve bu yazımda da açık ve net olarak üzerinde durduğum konulardan biri budur.

İkinci önemli husus da çözüm arayışlarının daha yaygın platformlara taşınması ve edinilen sonuçların, alınan kararların ve uygulamaların kamuoyunda zamanında paylaşılmasıdır. Bu çerçevede kamuoyuna da düşen pek çok sorumluluk olduğu, bunlara riayet edilmesi gerekliliği de malûmdur. Örneğin kamuoyu sorumluluğu hususunda istenen oranda ve hassasiyette, sağlık ve korunma kurallarına uyum başarısı yeterli ölçüde sağlanamamıştır. Esasen kamuoyu bilgilendirmelerinde de umulan başarının sağlandığını söylemek zordur.

İşte zaten ulusal değil, uluslararası birliktelikler içinde büyük sorunların, krizlerin çözümlenmesi doğrultusundaki; arayışlarda, çözümlemelerde, uygulamalarda, denetlemelerde ve bilgilendirme çalışmalarında ortak ve işbirlikçi olmanın önemi bu süreçlerde ortaya çıkmaktadır.

Bu kriz üçgeni ne sadece sağlık, ne sadece ekonomi konusunda ve ne de uluslararası barış konularında maalesef tek vasıflı değildir. Global anlamda tüm ulusları, dünyayı ilgilendiren boyuttadır. Bu nedenle ısrarla organize ve müşterek çözüm arayışlarında olmayı, katılımcılığı öneriyorum.