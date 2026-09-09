Krizdeki BM yeni başkanını arıyor
Birleşmiş Milletler (BM) kurulduğu günden beri en zor dönemini yaşıyor. BM, bağışçı ülkelerin mali desteklerini ciddi ölçüde azaltmasının ardından, milyonlarca insana yönelik gıda, su, sağlık ve barınma yardımlarını kesmek zorunda kaldı.
Bağışların büyük ölçüde düşmesi nedeniyle BM insani yardım bütçesini büyük ölçüde geriye doğru revize etti. Planlamaya göre bütçe 114 milyon kişiye ulaştırmak üzere 29 milyar dolara düşürüldü. Aralık 2024’te bu rakam, 180 milyon kişiye ulaştırılmak üzere 44 milyar dolar olarak planlanmıştı. BM’den yapılan açıklamada revizeye gerekçe olarak, şu ana kadar bağışçılardan yalnızca 5,6 milyar dolar yardım toplanmış olması gösterildi.
Yardım fonlarıyla, başta gıda, temiz su, tıbbi malzeme, barınma ve diğer temel insani ihtiyaçların karşılanması planlanıyordu. ABD, 2024 yılı sonuna kadar en büyük bağışçı ülke konumundayken Donald Trump’ın Başkanlığı devralmasıyla bu yardımı yüzde 83 oranında kesti. Ayrıca çok sayıda Batılı ülke de katkı paylarını büyük ölçüde azalttı.
ABD hükümeti, BM’ye olan 5 milyar doları aşkın aidat borcunun 850 milyon dolarlık bölümünü ödemeyi planladığını Kongre’ye bildirdi. Plan kapsamında BM genel bütçesine 725 milyon dolar, Haiti ve Kongo’daki barış gücü operasyonlarına ise 125 milyon dolar aktarılması öngörülüyor.
Dünya genelinde tırmanan jeopolitik krizler, derinleşen bütçe sıkıntıları ve sürmekte olan savaşlar ortamında yeni BM’nin yeni başkanının kim olacağı merak ediliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin 31 Aralık’ta dolacak olması nedeniyle şimdiden yeni genel sekreterliğe 5’i kadın olmak üzere toplam 8 aday resmi olarak yarışa girdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yer alan büyük güçlerin farklı isimleri desteklemesi nedeniyle Genel Sekreterlik yarışının nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmiyor. BM Genel Sekreteri seçilebilmenin yolu BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’in “olur”unu ve BMGK’nin 15 üyesinden 9’unun “oyu”nu alması gerekiyor. Ancak, bu süreçten sonra BM Genel Kurulu yeni Genel Sekreteri’ni seçecek…
BM Genel Sekreterliğine 8 aday
Dünyada şu an aktif olan savaş, silahlı çatışma ve kriz noktalarının toplam sayısı, CFR Global Conflict Tracker’e göre 27, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) göre dünyada şu anda aktif olan savaş, silahlı çatışma ve kriz noktaları bulunuyor. Uluslararası kurumların "çatışma» tanımına ve kapsamına göre 27 ila 130 arasında değişmekte.
Bütün dünya “çatışma” ve Birleşmiş Milletler “mali kriz” ortamındayken Genel Sekterliğe aday olan/gösterilen 8 siyasetçi belli oldu. BM Genel Sekreterliği için üç favori adaydan biri olan Guyana’nın eski Dışişleri Bakanı olan 52 yaşındaki Carolyn Rodrigues-Birkett, şu anda ülkesinin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyor. BM’nin küresel alanda “güvenilirliği”ni yeniden kazanması gerektiğini savunan Guyanalı diplomat, kurumun sadece barış ve güvenlik penceresinden değil, kalkınma ve insan hakları alanındaki başarısıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
İlk kadın Genel Sekreter
Diğer favori aday Kosta Rika’nın eski Devlet Başkan Yardımcısı olan 70 yaşındaki Rebeca Grynspan, halen BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Başkanı olarak görev yapıyor. Grynspan, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın müzakerelerindeki diplomatik rolüyle dikkat çekmişti. BM’nin “risk almaktan kaçınan” bir yapıya büründüğünü eleştiren Kosta Rikalı ekonomist, seçilmesi halinde kurumun ilk kadın BM Genel Sekreteri olmayı hedefliyor.
Favori adaylardan bir diğeri ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Başkanı olarak 2019’dan beri görev yapan 65 yaşındaki Arjantinli diplomat Rafael Grossi, İran nükleer anlaşması ve Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali krizindeki mekik diplomasisiyle tanınıyor. Grossi, BM Genel Sekreteri’nin küresel krizlerde daha inisiyatif alan ve sahada daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savunuyor.
BM Genel Sekreterliği için yarışacak olan diğer adaylar ise, Şili’nin ilk kadın devlet başkanı ve eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olan 74 yaşındaki Michelle Bachelet, Ekvador’un eski Dışişleri ve Savunma Bakanı olan 61 yaşındaki María Fernanda Espinosa, Tonga tarafından aday gösterilen 75 yaşındaki Ekvadorlu diplomat Ivonne A-Baki, Kofi Annan döneminde BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Çatışma Bölgelerindeki Çocuklar Özel Temsilcisi olarak görev yapmış olan Uganda Dışişleri Bakanlığı görevinde de bulunan 75 yaşındaki Olara Otunnu ve adaylar arasındaki Latin Amerikalı olmayan tek aday Senegal’in eski Devlet Başkanı 64 yaşındaki Macky Sall olduğu resmen açıklandı.
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