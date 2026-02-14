Krizlerin ortak dili: Duvar
Antarktika’da bir buzulun erimesini yavaşlatmak için deniz tabanına dev bir perde, bir tür duvar inşa etmeyi tartışıyoruz artık.
Bilim insanları, okyanusun sıcak sularını buzun altına sokmamak için kilometrelerce uzunlukta bir bariyerin mümkün olup olmadığını hesaplıyor.
Bu bir bilimkurgu sahnesi değil.
Bu, 2026’nın iklim gündemi.
Söz konusu buzul, Thwaites. “Kıyamet Buzulu” diye anılıyor. Çünkü tamamen çökerse deniz seviyesini tek başına onlarca santimetre yükseltebilecek güçte. Bu da yalnızca kıyı şehirleri için değil, küresel ticaret ağları, limanlar, üretim merkezleri ve sigorta sistemleri için zincirleme bir risk anlamına geliyor. Bugün haritalarda küçük görünen bir erime, yarının küresel ekonomik dengesizliklerine dönüşebiliyor.
Bu nedenle Thwaites, sadece bir iklim meselesi değil; aynı zamanda bir ekonomi, güvenlik ve istikrar meselesi olarak ele alınıyor.
Bir duvar fikri nasıl doğar?
Önerilen yapı, buzulun altına sızan sıcak deniz akıntılarını kesmeyi hedefliyor. Deniz tabanına sabitlenecek, esnek ama devasa bir perdeyle sıcak suyun buzun altına ulaşması engellenmeye çalışılacak. Bu fikir bir anda ortaya çıkmadı. Son yıllarda buzulların beklenenden çok daha hızlı çözüldüğü anlaşıldı; ardından erimenin büyük ölçüde alttan gelen sıcak okyanus akıntılarıyla beslendiği görüldü. Duvar ya da perde fikri de tam bu noktada, “en azından bunu yavaşlatabilir miyiz?” sorusuyla gündeme geldi. Amaç, erimeyi tamamen durdurmak değil; hızını düşürmek. Bilim insanları bunu açıkça söylüyor: Bu bir çözüm değil, bir geciktirme girişimi. Bir tür zaman satın alma çabası.
Zaten mesele tam da burada başlıyor. Duvarlar genellikle çözüm bulduğumuzda değil, başka çaremiz kalmadığında gündeme gelir.
Bir sorun yönetilemediğinde, sınırlandırılmaya çalışılır. Kontrol edilemeyen akışlar, setlerle durdurulmak istenir. Bu nedenle buzula örülmesi planlanan bu yapı, bir mühendislik başarısından çok, küresel bir itiraf gibi duruyor:
İklim krizini durduramadık. Şimdi sonuçlarını yönetmeye çalışıyoruz.
Bu plan, insanlığın iklim krizine verdiği cevabın geldiği noktayı gösteriyor. On yıllardır sera gazı emisyonlarını azaltmanın gerekliliği konuşuluyor. Raporlar yayımlandı, zirveler yapıldı, hedefler açıklandı. Ama fosil yakıtlara dayalı büyüme modeli, dünya ekonomisinin omurgası olmaya devam etti. Enerji sistemleri yeterince hızlı dönüşmedi, tüketim alışkanlıkları köklü biçimde değişmedi.
Sonuçta, iklim krizinin nedenleriyle mücadele etmek yerine, etkileriyle baş etmeye çalışan bir dünyaya geldik. Bir anlamda, doğayı korumak için doğaya set çekmeyi konuşuyoruz.
Göçte de, ticarette de, iklimde de duvar
Bu yeni bir refleks değil.
Son yıllarda dünyaya baktığımızda, farklı krizlerde aynı dili görüyoruz.
Göç krizinde sınırlar yükseliyor. Savaşlar ve yoksulluk arttıkça, ülkeler kendilerini tel örgülerle, beton bariyerlerle korumaya çalışıyor. Ticarette korumacı politikalar güçleniyor, gümrük duvarları yeniden sahneye çıkıyor. Enerjide ve tedarik zincirlerinde ise benzer bir yönelim var: akışları serbest bırakmak yerine sınırlamak, riski içeri almamak, belirsizliği sınırın ötesinde tutmaya çalışan nafile çabalar.
Belirsizlik derinleştikçe, dünya çözmekten çok kapatmayı tercih ediyor.
İklim krizi de bu tabloya ekleniyor.
Şehirler denizlere karşı setlerle çevriliyor. Nehir yatakları yeniden çiziliyor. Altyapılar “olağanüstü hava koşullarına dayanıklı” hale getirilmeye çalışılıyor. Şimdi de buzullara duvar örmeyi tartışıyoruz.
Kriz derinleştikçe, insanlığın refleksi çözmekten çok ayırmak, yalıtmak, geciktirmek oluyor. Duvarlar, sorunu ortadan kaldırmıyor; sadece belirli bir süre için başka bir yere itiyor.
Buzula örülmesi planlanan bu perde belki gerçekten birkaç on yıl kazandırabilir. Bilim insanları bunun ihtimal dahilinde olduğunu söylüyor. Deniz seviyesindeki yükselişin yavaşlaması, bazı kıyı bölgeleri için kritik bir nefes alanı yaratabilir. Liman şehirleri, altyapı yatırımlarını uyarlamak için zaman kazanabilir. Sigorta sistemleri ve planlama mekanizmaları bu gecikmeden faydalanabilir.
Ancak aynı bilim insanları, bu tür projelerin ancak emisyon azaltımıyla birlikte anlamlı olabileceğini de vurguluyor. Aksi halde, duvarın arkasında tutulan sıcaklık başka bir yerden kendine yol buluyor. Okyanus akıntıları yön değiştiriyor, sistem yeni bir denge kuruyor ve kriz farklı bir noktadan yeniden ortaya çıkıyor.
İklim krizi, duvarlarla durdurulabilecek bir sorun değil. Çünkü bu kriz dışarıdan gelen bir tehdit değil. Bir istilâ değil, bir doğal afet döngüsü de değil. İklim krizi, doğrudan insan faaliyetlerinin ürünü. Enerji üretim biçimimizin, tüketim alışkanlıklarımızın, sınırsız büyüme varsayımının sonucu.
Sorun bu kadar içeriden geliyorken, dışarıya duvar örmek yeterli olmuyor. Asıl zor olan da bu zaten. Bir duvar inşa etmek mühendislik meselesi. Finansmanı, teknolojisi, fizibilitesi tartışılır ama prensipte yapılabilir.
Karbonla aramıza mesafe koymak ise siyasi, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm gerektiriyor. Kısa vadeli çıkarların, alışkanlıkların ve konfor alanlarının sorgulanmasını gerektiriyor. Bu yüzden duvar fikri cazip. Somut. Görülebilir. Ölçülebilir. Oysa asıl çözüm, görünmeyen bir dönüşüm istiyor.
Belki de bugün kendimize sormamız gereken soru şu: Buzula duvar örmeden önce, iklim krizi ile aramıza bir mesafe koyabilir miydik? Ve daha önemlisi, hâlâ koyabilir miyiz?
Çünkü duvarlar bize zaman kazandırabilir. Ama yön kazandırmaz. Yönümüzü değiştirmediğimiz sürece, ördüğümüz her duvar bir sonraki krizin eşiği olur. Bugün buzula örülen duvar, yarın şehirlere, ertesi gün ekonomilere uzanır. Duvarlar çoğalır, ama sorun aynı kalır.
İklim krizi bize şunu hatırlatıyor: Bazen en radikal çözüm, en büyük yapıyı inşa etmek değil; yanlış yönde yürümeyi durdurmaktır.
|Borsa
|14.180,69
|0,00 %
|Dolar
|43,7288
|0,19 %
|Euro
|51,9267
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1874
|0,04 %
|Altın (GR)
|7.075,98
|2,56 %
|Altın (ONS)
|5.032,66
|2,37 %
|Brent
|67,2200
|-0,09 %