Krizlerin yeni anatomisi
Bugün şirketler yalnızca finansal performanslarıyla değil, riskleri ne kadar erken fark edebildikleri, kurum kültürlerini nasıl yönettikleri ve değişen teknolojilere, toplumsal beklentilere ve yeni kriz dinamiklerine ne kadar hızlı uyum sağlayabildikleriyle de değerlendiriliyor.
1.232.103. Bu sayı, Institute for Crisis Management'ın (ICM) 2025 yılı boyunca analiz ettiği kurumsal kriz haberlerinin sayısı. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış anlamına geliyor. İlk bakışta bu veri, iş dünyasının yine krizlerle dolu bir yılı geride bıraktığını gösteriyor. Oysa raporun asıl anlattığı hikâye kriz haberlerinin sayısı değil, şirketleri zorlayan risklerin hızla değişiyor olması.
Bir zamanlar kurumsal kriz denildiğinde akla daha çok ekonomik dalgalanmalar, doğal afetler, ürün geri çağırmaları ya da beklenmedik operasyonel sorunlar gelirdi. Bugün ise tablo çok daha farklı. Siber suçlar ilk sıraya yükselmiş durumda. Onu kötü yönetim kararları izliyor. Cinsel taciz, ayrımcılık, iş yeri şiddeti, muhbir bildirimleri, tüketici aktivizmi, toplu davalar ve çevresel zarar gibi başlıklar şirketlerin risk gündeminde giderek daha fazla yer kaplıyor. İlk bakışta birbirinden tamamen farklı görünen bu kategoriler aslında tek bir gerçeği anlatıyor: Şirketlerin en büyük riskleri artık dışarıdan gelen beklenmedik olaylardan çok, içeride oluşan kırılganlıklardan ve değişen paydaş beklentilerinden besleniyor.
Raporun en önemli bulgularından biri de bu dönüşümün tesadüfi olmadığını göstermesi. Analiz edilen kriz haberlerinin yüzde 65'i "Smoldering Crisis" olarak tanımlanan, zaman içinde gelişen ve erken uyarı işaretleri veren krizlerden oluşuyor. Başka bir ifadeyle şirketleri en çok zorlayan krizlerin büyük bölümü kriz olmadan önce sinyal veriyor.
Bu nedenle bugün konuşmamız gereken konu yalnızca kriz yönetimi değil; kriz öngörüsü. Çünkü şirketler çoğu zaman öngörülemeyen krizlerden değil, zamanında fark edemedikleri ya da önemsemedikleri risklerden zarar görüyor. Kurumların zayıf sinyalleri okuyabilme ve değişen riskleri erkenden görebilme kapasitesi hiç olmadığı kadar kritik hâle geliyor.
ICM'nin yıllara göre karşılaştırmalı kategori analizi bu öngörünün neden kritik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çünkü şirketlerin karşı karşıya olduğu riskler yalnızca artmıyor; aynı zamanda yön değiştiriyor.
Bunun en çarpıcı örneği siber suçlar. Bu kategori, kriz haberlerinin yüzde 25,44'ünü oluşturarak ilk kez açık ara ilk sıraya yükselmiş durumda. Başka bir ifadeyle analiz edilen her dört kriz haberinden biri artık siber saldırılarla ilgili. Siber saldırılar veri kaybının ötesinde operasyonları, tedarik zincirini, müşteri güvenini ve kurumsal itibarı aynı anda etkiliyor.
Ancak raporun bana göre en düşündürücü sonucu siber suçların ilk sıraya yükselmesi değil. Listenin hemen ardından yüzde 19,03 ile kötü ya da hatalı yönetim kaynaklı krizlerin gelmesi. Üstelik rapor bu kategoriyi yalnızca yanlış kararlarla açıklamıyor. Stratejik öngörü eksikliği, paydaş beklentilerini doğru okuyamamak, kurumsal dayanıklılığa yeterince yatırım yapmamak, teknoloji ve risk yönetişiminde geride kalmak bu kategorinin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Kısacası teknoloji değişiyor, riskler değişiyor ama şirketleri en çok zorlayan sorunlardan biri hâlâ yönetim kalitesi olmaya devam ediyor.
Bu yıl dikkat çeken en sert yükselişlerden biri ise maalesef cinsel taciz kategorisinde yaşanıyor. Geçen yıl kriz haberlerinin yalnızca yüzde 2,08'ini oluşturan bu kategori bu yıl yüzde 15,26'ya yükselmiş durumda. Bu tablo, işyerinde cinsel tacizin küresel ölçekte hâlâ çözülmemiş ciddi bir sorun olduğunu gösterirken kurum kültürü ve etik yönetişimin artık yalnızca insan kaynaklarının değil, doğrudan üst yönetimin gündeminde olması gerektiğini de hatırlatıyor.
Benzer şekilde ayrımcılık, işyeri şiddeti ve muhbir bildirimleri de kurum içindeki sorunların artık kurum içinde kalmadığını gösteriyor. Çalışanlar, düzenleyici kurumlar ve kamuoyu şirketlerden yalnızca yasalara uymalarını değil, adil, güvenli ve hesap verebilir bir çalışma ortamı oluşturmalarını da bekliyor. Bu nedenle bu başlıkların her biri artık yalnızca operasyonel ya da hukuki risk değil, doğrudan kurumsal itibar ve yönetişim meselesi.
Bu dönüşümün şirket dışındaki yansıması ise tüketici aktivizminde görülüyor. Rapor, artık aktivizmin yalnızca sokakta değil, dijital platformlarda şekillendiğini ortaya koyuyor. Değer temelli tüketim tercihleri, sosyal medya ekosistemi ve yapay zekâ destekli içerik üretimi, şirketler hakkındaki algının çok daha hızlı oluşmasına neden oluyor. Markalar artık yalnızca verdikleri mesajı değil, o mesajın dijital dünyada nasıl yeniden üretildiğini de yönetmek zorunda.
Öte yandan raporun öne çıkardığı diğer başlıklar da aynı dönüşümü farklı açılardan destekliyor. Toplu davalar sayısal olarak gerilemiş görünse de milyarlarca dolarlık uzlaşmalarla sonuçlanması, risklerin görünürlüğü ile etkisinin her zaman aynı olmadığını gösteriyor. Çevresel zarar ve iklim kaynaklı afetler operasyonları ve tedarik zincirlerini doğrudan etkileyen yapısal riskler olmayı sürdürürken, beyaz yaka suçlar ve çalışma hayatındaki uyuşmazlıklar da daha düşük oranlarda yer alsalar bile şirketler açısından hukuki, finansal ve itibari etkilerini koruyor.
Kriz yönetiminden kurumsal dayanıklılığa
ICM'nin 2025 raporunu değerli kılan, yalnızca geçen yılın krizlerini sıralaması değil, iş dünyasının değişen risk haritasını göstermesi. Çünkü bugün şirketler finansal performanslarının yanı sıra riskleri ne kadar erken fark edebildikleri, kurum kültürlerini nasıl yönettikleri ve değişen teknolojilere, toplumsal beklentilere ve yeni kriz dinamiklerine ne kadar hızlı uyum sağlayabildikleriyle de değerlendiriliyor.
Belki de bu nedenle 2025 raporunda beni en çok etkileyen şey 1.232.103 kriz haberi olmadı. Bu haberlerin birlikte anlattığı ortak hikâye oldu.
Krizlerin çoğu hâlâ sinyal veriyor. Asıl soru, o sinyallerin gelip gelmediği değil; şirketlerin onları görmeyi ne zaman öğreneceği.
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