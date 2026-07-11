Krizlerin yeni anatomisi

Bugün şirketler yalnızca finansal performanslarıyla değil, riskleri ne kadar erken fark edebildikleri, kurum kültürlerini nasıl yönettikleri ve değişen teknolojilere, toplumsal beklentilere ve yeni kriz dinamiklerine ne kadar hızlı uyum sağlayabildikleriyle de değerlendiriliyor.

1.232.103. Bu sayı, Institute for Crisis Management'ın (ICM) 2025 yılı boyunca analiz ettiği kurumsal kriz haberlerinin sa­yısı. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış anlamına geliyor. İlk bakışta bu veri, iş dünyasının yine krizlerle dolu bir yılı geride bıraktığını gösteriyor. Oysa ra­porun asıl anlattığı hikâye kriz haberlerinin sayısı değil, şirket­leri zorlayan risklerin hızla deği­şiyor olması.

Bir zamanlar kurumsal kriz denildiğinde akla daha çok eko­nomik dalgalanmalar, doğal afet­ler, ürün geri çağırmaları ya da beklenmedik operasyonel so­runlar gelirdi. Bugün ise tab­lo çok daha farklı. Siber suçlar ilk sıraya yükselmiş durumda. Onu kötü yönetim kararları iz­liyor. Cinsel taciz, ayrımcılık, iş yeri şiddeti, muhbir bildirimle­ri, tüketici aktivizmi, toplu dava­lar ve çevresel zarar gibi başlık­lar şirketlerin risk gündeminde giderek daha fazla yer kaplıyor. İlk bakışta birbirinden tamamen farklı görünen bu kategoriler as­lında tek bir gerçeği anlatıyor: Şirketlerin en büyük riskleri ar­tık dışarıdan gelen beklenmedik olaylardan çok, içeride oluşan kırılganlıklardan ve değişen pay­daş beklentilerinden besleniyor.

Raporun en önemli bulguların­dan biri de bu dönüşümün tesa­düfi olmadığını göstermesi. Ana­liz edilen kriz haberlerinin yüzde 65'i "Smoldering Crisis" olarak tanımlanan, zaman içinde geli­şen ve erken uyarı işaretleri ve­ren krizlerden oluşuyor. Başka bir ifadeyle şirketleri en çok zor­layan krizlerin büyük bölümü kriz olmadan önce sinyal veriyor.

Bu nedenle bugün konuşma­mız gereken konu yalnızca kriz yönetimi değil; kriz öngörüsü. Çünkü şirketler çoğu zaman ön­görülemeyen krizlerden değil, zamanında fark edemedikleri ya da önemsemedikleri risklerden zarar görüyor. Kurumların zayıf sinyalleri okuyabilme ve değişen riskleri erkenden görebilme ka­pasitesi hiç olmadığı kadar kritik hâle geliyor.

ICM'nin yıllara göre karşılaş­tırmalı kategori analizi bu ön­görünün neden kritik olduğu­nu açıkça ortaya koyuyor. Çünkü şirketlerin karşı karşıya olduğu riskler yalnızca artmıyor; aynı za­manda yön değiştiriyor.

Bunun en çarpıcı örneği siber suçlar. Bu kategori, kriz haberle­rinin yüzde 25,44'ünü oluştura­rak ilk kez açık ara ilk sıraya yük­selmiş durumda. Başka bir ifa­deyle analiz edilen her dört kriz haberinden biri artık siber saldı­rılarla ilgili. Siber saldırılar veri kaybının ötesinde operasyonla­rı, tedarik zincirini, müşteri gü­venini ve kurumsal itibarı aynı anda etkiliyor.

Ancak raporun bana göre en düşündürücü sonucu siber suç­ların ilk sıraya yükselmesi değil. Listenin hemen ardından yüzde 19,03 ile kötü ya da hatalı yöne­tim kaynaklı krizlerin gelmesi. Üstelik rapor bu kategoriyi yal­nızca yanlış kararlarla açıklamı­yor. Stratejik öngörü eksikliği, paydaş beklentilerini doğru oku­yamamak, kurumsal dayanıklılı­ğa yeterince yatırım yapmamak, teknoloji ve risk yönetişiminde geride kalmak bu kategorinin te­mel nedenleri arasında gösteri­liyor. Kısacası teknoloji değişi­yor, riskler değişiyor ama şirket­leri en çok zorlayan sorunlardan biri hâlâ yönetim kalitesi olmaya devam ediyor.

Bu yıl dikkat çeken en sert yük­selişlerden biri ise maalesef cin­sel taciz kategorisinde yaşanı­yor. Geçen yıl kriz haberlerinin yalnızca yüzde 2,08'ini oluşturan bu kategori bu yıl yüzde 15,26'ya yükselmiş durumda. Bu tablo, iş­yerinde cinsel tacizin küresel öl­çekte hâlâ çözülmemiş ciddi bir sorun olduğunu gösterirken ku­rum kültürü ve etik yönetişimin artık yalnızca insan kaynakları­nın değil, doğrudan üst yöneti­min gündeminde olması gerekti­ğini de hatırlatıyor.

Benzer şekilde ayrımcılık, iş­yeri şiddeti ve muhbir bildirim­leri de kurum içindeki sorunların artık kurum içinde kalmadığını gösteriyor. Çalışanlar, düzenleyi­ci kurumlar ve kamuoyu şirket­lerden yalnızca yasalara uymala­rını değil, adil, güvenli ve hesap verebilir bir çalışma ortamı oluş­turmalarını da bekliyor. Bu ne­denle bu başlıkların her biri artık yalnızca operasyonel ya da huku­ki risk değil, doğrudan kurumsal itibar ve yönetişim meselesi.

Bu dönüşümün şirket dışın­daki yansıması ise tüketici akti­vizminde görülüyor. Rapor, artık aktivizmin yalnızca sokakta de­ğil, dijital platformlarda şekillen­diğini ortaya koyuyor. Değer te­melli tüketim tercihleri, sosyal medya ekosistemi ve yapay zekâ destekli içerik üretimi, şirket­ler hakkındaki algının çok daha hızlı oluşmasına neden oluyor. Markalar artık yalnızca verdik­leri mesajı değil, o mesajın dijital dünyada nasıl yeniden üretildiği­ni de yönetmek zorunda.

Öte yandan raporun öne çıkar­dığı diğer başlıklar da aynı dönü­şümü farklı açılardan destekli­yor. Toplu davalar sayısal olarak gerilemiş görünse de milyarlar­ca dolarlık uzlaşmalarla sonuç­lanması, risklerin görünürlüğü ile etkisinin her zaman aynı ol­madığını gösteriyor. Çevresel za­rar ve iklim kaynaklı afetler ope­rasyonları ve tedarik zincirlerini doğrudan etkileyen yapısal risk­ler olmayı sürdürürken, beyaz ya­ka suçlar ve çalışma hayatında­ki uyuşmazlıklar da daha düşük oranlarda yer alsalar bile şirket­ler açısından hukuki, finansal ve itibari etkilerini koruyor.

Kriz yönetiminden kurumsal dayanıklılığa

ICM'nin 2025 raporunu değer­li kılan, yalnızca geçen yılın kriz­lerini sıralaması değil, iş dünya­sının değişen risk haritasını gös­termesi. Çünkü bugün şirketler finansal performanslarının yanı sıra riskleri ne kadar erken fark edebildikleri, kurum kültürlerini nasıl yönettikleri ve değişen tek­nolojilere, toplumsal beklentile­re ve yeni kriz dinamiklerine ne kadar hızlı uyum sağlayabildikle­riyle de değerlendiriliyor.

Belki de bu nedenle 2025 rapo­runda beni en çok etkileyen şey 1.232.103 kriz haberi olmadı. Bu haberlerin birlikte anlattığı ortak hikâye oldu.

Krizlerin çoğu hâlâ sinyal veri­yor. Asıl soru, o sinyallerin gelip gelmediği değil; şirketlerin onla­rı görmeyi ne zaman öğreneceği.