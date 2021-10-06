Kronik sorunlara geçici çözümler

Fonların petroldeki alım satım pozisyonlarını haftalardır yazıyorum. Hatta geçen hafta, ‘‘Fiyatlar konusunda endişeliyim. Çünkü enerji fiyatlarında son iki haftadır yaşanan yükseliş fonların pek katkısı olmadan gerçekleşti. Alım tarafında yığılma gözlenmiyor. Bu da yeni alım pozisyonları için alan olduğunu gösteriyor’’ vurgusunu yaptım. Son günlerdeki alımlar; satış pozisyonlarının kapatılmasından ziyade müthiş sayıda yeni alım pozisyonunun açılmasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki haftalarda sadece spekülatörlerin vadeli işlem piyasalarındaki alımları değil, fiziki talep de artacak.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre küresel elektrik üretiminin; yüzde 37’si kömürden, yüzde 24’ü doğal gazdan, yüzde 3’ü petrolden sağlanıyor. Doğal gaz ve kömür fiyatları çıldırdığı için, elektrik üretimi için petrol kullanımı artacak. Farklı tahminler olsa da, yılsonuna kadar, günlük 1 milyon varil ek petrol talebi gelebileceği konuşuluyor. Bu 1 milyon varil fazla talebin yarısının Asya’daki elektrik üretiminden, yarısının kuzey yarım kürede sert geçmesi beklenen kış nedeniyle ısınma ihtiyacından geleceği düşünülüyor. Hava tahminlerindeki olumsuz her sapma, fiyatları daha da yükselebilir. Asya’da spot piyasada doğal gaz fiyatı, 180 dolarlık brent petrol fiyatına karşılık gelecek şekilde işlem görüyor. Brent petrolün fiyatı dün 82 dolar civarındaydı. Bu hafta OPEC’ten beklenen desteğin gelmemesi de piyasalara olumsuz yansıdı. Bu arada yılbaşından beri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki üreticilerin petrol ihracatları düştü. Üretim tarafında soru işaretleri var.

Enerji ve gıda fiyatları, enflasyon denkleminde başımızı çok ağrıtacak. Pazartesi günü Türkiye’de açıklanan enflasyon verisinde kömür fiyatlarındaki artış yüzde 34 idi. Bu işin daha başındayız. Önümüzdeki altı ay boyunca yüksek fiyatlar bizimle olacak. Benzin, doğal gaz ve elektrik fiyatlarına zamlar gelecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişi durdurmak için 1.000 market açılacağı açıklandı. Kısa vadede etkili olabilir. Orta-uzun vadede fasit dairedir. Kronikleşen sorunlara geçici çözümler buluyoruz.