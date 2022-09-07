Küba, Karadeniz Holding’den yeni enerji gemileri talep etti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali önümüzdeki aylarda enerji krizinin küresel hale geleceğinin de göstergesi . Batılı ülkelerin Moskova’ya uyguladığı 10 binden fazla yaptırım kararına misilleme olarak Rusya’nın enerji silahını kullanmaya başlamasıyla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükselişin devam edeceği öngörülüyor. Bir yandan Ukrayna işgaliyle gündeme gelen enerji krizi birçok ülkede de kronik hale gelmiş üretim düşüklüğüyle de alakalı aslında.

KÜBA İLE ENERJİ TİCARETİ ARTIYOR

Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşanan kriz Amerika kıtasında da kendini gösteriyor. Bu ülkelerden biri de Küba. Hatırlayacağınız üzere Küba’nın enerji krizini aşmak adına Türk şirketi Karadeniz Holding ile yaptığı anlaşmayı sizlere bu yılın nisan ayında duyurmuştuk. Haberimizde dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip Karadeniz Holding’in 2018 yılında Küba'nın devlet elektrik şirketi Union Electrica de Cuba (UNE) ile anlaşma imzaladığını, 51 aylık bir süre için 3 gemisiyle toplamda 110 MW'lık elektrik üretimi konusunda anlaştığından bahsetmiştik. Haberimizde 4’üncü gemi için de çalışma yürütüldüğünü, kapasitenin de 184 MW'a çıkarılacağını vurgulamıştık.

Küba ile Karadeniz Holding ile anlaşmanın daha da genişleyeceği bilgisini sizlerle paylaşmak isterim. Küba Hükümeti’nin Karadeniz Holding ile anlaşmasını yaklaşık 3 katına çıkarmak istediğini ve görüşmelerin olumlu sürdüğünü öğrendim. İlk plana göre gemi sayısı 5’e ulaşacak. Bu gemilerin üretim kapasitesi de 250 MW olacak. Ardından gücün 500 MW’a çıkması planlanıyor. Küba’nın şu anda mevcut üretimi günde 2 bin ile 2500 MW arasında değişiyor. İhtiyacı ise ek olarak 3000 MW. Ülkenin birçok noktasında 12 saate uzayan elektrik kesintileri yaşanıyor. Küba’da Karadeniz Holding’in filosunda yer alan 4 gemi elektrik üretiyor. Bu gemilerden Barış Bey ve Esra Sultan, Temmuz 2019'da Port de Mariel'de, Ela Sultan’ı ise Kasım 2019'da işletmeye başladı. Nisan ayında da Küba Enerji ve Madencilik Bakanı Livan Nicolas Arronte Cruz, Türkiye’ye gelerek Karadeniz Holding’in Yalova’daki tersanesinde temaslarda bulundu ve 4’üncü geminin Belgin Sultan olacağını dile getirmişti. Böylece Küba’daki elektriğin yüzde 10’undan fazlasını Türk Karadeniz Holding üstlendi.

BREZİLYA VE RUSYA’DAN TEKLİF ALDI

2010’dan beri 25 yüzer santral elektrik üreten Karadeniz Holding’in toplam filo kapasitesi 4 bin 100 MW. Şu anda inşa halinde olan gemilerin üretim kapasitesi ise 4 bin 400 MW. Yani filo bu haliyle tamamlandığında 8bin 500 MW’lık bir güç üretir hale gelecek. Dünyanın değişik coğrafyalarındaki ülkelerin elektrik ihtiyacını karşılayan Karadeniz Holding 5 farklı ülke ile de teması bulunuyor. Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyet, Yeni Kaledonya ve Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya ile görüşen Karadeniz Holding, anlaşma sağlanırsa bu ülkelerde 1.118 MW’lık elektrik üretmeyi planlıyor. Geçtiğimiz ay da Rusya’dan gelen talebi eklemek isterim. Rusya’nın en zengin oligarklarından Leoinid Mikhelson’a ait Novatek şirketi, Arktik LNG 2 projesi için Karadeniz Holding ile temasa geçmesi, Rus medyasında haber olmuştu.