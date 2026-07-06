Küçük adımların, büyük sonuçları olabilir; ama…

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Vergi reformu gecikirken; atılan “küçük adımlar­la”, umutlar canlı tutuluyor…

Ancak…

Küçük adımların, “büyük/olumlu sonuçlar” doğu­rabilmesi için:

“Atılacak/atılan adımların” etki analizinin iyi ya­pılması gerekiyor…

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Örneğin:

7 farklı oranda uygulanan kurumlar vergisinin, adalet ve rekabetin sağlanması için, “yüzde 5” gibi, tek oran olarak uygulanması beklenirken;

Küçük bir adımla bir-iki sektör daha ayrıcalıkla kı­lınabiliyor…

Yani…

Atılan küçük adımın, “yatırım iklimi/ekosistemi­ni” güçlendirmesi beklenirken;

Çalışma barışına da, vergisini zamanında/tam ödeyen kayıtlı mükellefe de, tam rekabetçi piyasaya da (vb) zarar verebiliyor…

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Küçük adımların, büyük getirisi olur mu?

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Önceki gün, yurtdışındaki yatırımlarını büyütme­ye devam eden, duayen işadamlarımızdan Besim Ti­buk ile sohbet etme şansı buldum…

Konu, yabancı yatırımcı çekme, yerliyi de moral­lendirme zorunluluğumuza gelince, deneyimlerinden birkaçını paylaştı…

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Tibuk’un, altını çizerek anlattığı ilk örnek, özetle:

“…Turgut Özal’ın, “özel sağlık” sektörümüzün, bugünkü (yüksek istihdam/döviz kazancı; birçok sektöre de katalizör olması vb…) duruma gelmesi­ni sağlayan küçük adımı…

80’li yılların başıydı…

Lübnanlı, zengin bir işadamı, Türkiye’de özel bir hastane kurmak istiyordu…

Türkiye’nin de bu ve benzeri yatırımlara çok ih­tiyacı vardı…

Bir süre sonra aradı, vergisel bazı problemlerin olduğunu, yatırım kararından vazgeçebileceğini söyledi…

Turgut Bey ile konuşması yönümde ikna et­tim…

Konuştu; mevzuatta yapılan bir kelimelik “kü­çük” bir değişiklikle sorun çözüldü ve yatırım ya­pıldı…

O yatırım, birçok işadamımıza, hekimimize ör­nek/model oldu…

Ve…

O yatırımın, bugünkü, başarılı/kazanan/ka­zandıran özel sağlık sistemimizdeki payı büyük­tür…”

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Ekledi Tibuk:

“Yatırımlar ve sonucunda gelecek kalkınma/re­fah için, karar alıcıların küçük adımlarının dahi rolü büyük…”

VELHASIL

Kurumlar vergisindeki 7 farklı oran:

Üretim ekosisteminde istismarı artırmış ve ar­tırmaya devam ediyorsa;

Yarattığı/yaratacağı haksız rekabet ile gerçek/ dürüst mükellefi üretimden uzaklaştırıyorsa;

Dolayısıyla açıkları kapatmak daha da zorlaş­mışsa/zorlaşıyorsa;

Ve bu orantısızlık, borçlanma rekorları kırıl­masında, nedenler arasındaysa;

Ve bir döngüyü güçlendiriyorsa;

O döngü, kalkınmayı ve kamuyu besleyenin de­ğil, kamu kaynaklarını ve kalkınmayı törpüleye­nin önünü daha da açıyorsa…

Reform gibi kapsamlı ve uzun çalışma gerektiren bir paketi beklemeye gerek var mı?

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Küçük adımlarla, yatırım iklimini/ekosistemini inşa etmeye çalışan/eden/edecek mal/hizmet/fikir üreticilerinin önü açılamaz mı?

Açılabildiğini gösteren başarılı örnekler/modeller aklımızda/anılarımızdayken…