Küçük adımların, büyük sonuçları olabilir; ama…
Vergi reformu gecikirken; atılan “küçük adımlarla”, umutlar canlı tutuluyor…
Ancak…
Küçük adımların, “büyük/olumlu sonuçlar” doğurabilmesi için:
“Atılacak/atılan adımların” etki analizinin iyi yapılması gerekiyor…
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Örneğin:
7 farklı oranda uygulanan kurumlar vergisinin, adalet ve rekabetin sağlanması için, “yüzde 5” gibi, tek oran olarak uygulanması beklenirken;
Küçük bir adımla bir-iki sektör daha ayrıcalıkla kılınabiliyor…
Yani…
Atılan küçük adımın, “yatırım iklimi/ekosistemini” güçlendirmesi beklenirken;
Çalışma barışına da, vergisini zamanında/tam ödeyen kayıtlı mükellefe de, tam rekabetçi piyasaya da (vb) zarar verebiliyor…
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Küçük adımların, büyük getirisi olur mu?
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Önceki gün, yurtdışındaki yatırımlarını büyütmeye devam eden, duayen işadamlarımızdan Besim Tibuk ile sohbet etme şansı buldum…
Konu, yabancı yatırımcı çekme, yerliyi de morallendirme zorunluluğumuza gelince, deneyimlerinden birkaçını paylaştı…
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Tibuk’un, altını çizerek anlattığı ilk örnek, özetle:
“…Turgut Özal’ın, “özel sağlık” sektörümüzün, bugünkü (yüksek istihdam/döviz kazancı; birçok sektöre de katalizör olması vb…) duruma gelmesini sağlayan küçük adımı…
80’li yılların başıydı…
Lübnanlı, zengin bir işadamı, Türkiye’de özel bir hastane kurmak istiyordu…
Türkiye’nin de bu ve benzeri yatırımlara çok ihtiyacı vardı…
Bir süre sonra aradı, vergisel bazı problemlerin olduğunu, yatırım kararından vazgeçebileceğini söyledi…
Turgut Bey ile konuşması yönümde ikna ettim…
Konuştu; mevzuatta yapılan bir kelimelik “küçük” bir değişiklikle sorun çözüldü ve yatırım yapıldı…
O yatırım, birçok işadamımıza, hekimimize örnek/model oldu…
Ve…
O yatırımın, bugünkü, başarılı/kazanan/kazandıran özel sağlık sistemimizdeki payı büyüktür…”
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Ekledi Tibuk:
“Yatırımlar ve sonucunda gelecek kalkınma/refah için, karar alıcıların küçük adımlarının dahi rolü büyük…”
VELHASIL
Kurumlar vergisindeki 7 farklı oran:
Üretim ekosisteminde istismarı artırmış ve artırmaya devam ediyorsa;
Yarattığı/yaratacağı haksız rekabet ile gerçek/ dürüst mükellefi üretimden uzaklaştırıyorsa;
Dolayısıyla açıkları kapatmak daha da zorlaşmışsa/zorlaşıyorsa;
Ve bu orantısızlık, borçlanma rekorları kırılmasında, nedenler arasındaysa;
Ve bir döngüyü güçlendiriyorsa;
O döngü, kalkınmayı ve kamuyu besleyenin değil, kamu kaynaklarını ve kalkınmayı törpüleyenin önünü daha da açıyorsa…
Reform gibi kapsamlı ve uzun çalışma gerektiren bir paketi beklemeye gerek var mı?
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Küçük adımlarla, yatırım iklimini/ekosistemini inşa etmeye çalışan/eden/edecek mal/hizmet/fikir üreticilerinin önü açılamaz mı?
Açılabildiğini gösteren başarılı örnekler/modeller aklımızda/anılarımızdayken…
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