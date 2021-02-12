Küçük Çan’ın büyük ‘Kale’sini kurdu

Türkiye’de kalkınmanın Anadolu’nun sanayileşmesiyle olacağına inanan İbrahim Bodur, 1957 yılında ilk seramik fabrikasının temelini Çan’da attı. Zaman içinde 10 sektörde 30 firmadan oluşan bir şirketler topluluğuna ulaştı.

İbrahim Bodur, 1928’de Çanakkale’nin Yenice İlçesi’nin Nevruz Köyünde doğdu. Robert Koleji bitirdi. ABD’ye giderek iş idaresi ihtisası yaptı. İş yaşamına babası ve kayınpederi ile birlikte kurduğu pamuk ipliği fabrikasında başladı.

Türkiye’nin sanayileşmesinin Anadolu’nun kalkınmasıyla olacağına inanarak, 47 ortakla Çan ilçesinde Çanakkale Seramik Fabrikası’nı kurdu. 1957 yılında Türkiye’de ilk seramik fabrikasının temelini memleketi Çan’da attı. Çalışanları ve bölge halkıyla ortak 1200 kişilik bir şirket haline geldi. 10 sektörde 30 kurumdan oluşan şirketler topluluğunu oluşturdu. Bu dönemde nüfusu 1000 olan Çan, yerleşim dengeleri bozulmadan 50 kat büyüdü ve Türkiye’nin en yaşanır işçi kenti haline geldi.

Kale Grubu bünyesinde inşaat malzemeleri, inşaat kimyasalları, makine, savunma sanayi, enerji, robotik ve otomasyon sistemleri kuruluşları yer aldı. Bodur, uluslararası kuruluşlarda işbirliğine gitti.

1952’de İstanbul Sanayi Odası’nın kurucuları arasında yer aldı. 1975 yılında İSO Meclis Başkanı seçildi. İSO’nun en uzun süreli meclis başkanlığı yapan insanı oldu. 1969 yılında TOBB yönetim kuruluna seçildi. 1971 yılında TÜSİAD’ın 6 kurucusu arasında yer aldı. Bodur, Çekoslovakya, İtalya ve Türkiye’den Üstün Hizmet Nişanı yanında, 3 fahri doktora unvanıyla onurlandırıldı.

2016 yılında 88 yaşında aramızdan ayrılan İbrahim Bodur, Nevruz Köyü’nde aile mezarlığına defnedildi.

Kale Grup Şirketlerinin yönetimini kızı Zeynep Bodur Okyay üstlendi. Grup bu dönemde İbrahim beyin damadı Osman Okyay‘ın odaklanmasıyla savunma sanayinde Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından biri haline geldi. F-35 uçaklarının gövdesini İzmir Serbest Bölgesi ESBAŞ’da üretmeye başladı.

İbrahim bey ömrü boyunca bize sanayiciliğin dinamik bir iş olup, hep yeni yapılanmalar gerektiğini kanıtladı.

GÜNÜN SÖZÜ:

İnsanlığı kurtaracak olan aşıyı üreten Pfizer‘in CEO’su A. Bourla, ailesi Nazi kıyımından kurtulan Yunan asıllı bir Yahudi. Diğer ortak olan BioNTech’in kurucusu Dr. Uğur Şahin, göçmen bir Türk işçi ailesinin çocuğu. Çok anlamlı bir buluşma