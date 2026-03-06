Küçük dokunuş, büyük etki
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Moda her zaman bağırmaz, çoğu zaman karakterini detaylarda gösterir. Bu hafta öne çıkan tasarımlar, stilin abartıdan değil dengeden beslendiğini hatırlatıyor. Şehir temposuna ayak uyduran sneaker’lar, rafine bir gözlük, karakterli bir saat… Hepsi tek başına bir imza etkisi yaratırken, birlikte düşünüldüğünde modern gardırobun yapı taşlarını oluşturuyor. Stil dediğimiz şey, büyük değişimlerden çok, küçük ama etkili dokunuşlarda gizli. Bu hafta radarıma takılan parçalar, tam da bu anlayışı yansıtıyor: Zamansız çizgiler, işlevsellik ve modern bir duruş. Günlük hayatın temposunda hem rahat etmek hem de özenli görünmek isteyenler için aksesuar ve ayakkabı seçimi her zamankinden daha belirleyici. Doğru seçilmiş bir parça, en sade kombini bile güçlü bir görünüme dönüştürebilir; üstelik bunu abartıya kaçmadan yapmak mümkün. Şehir hayatının dinamizmine uyum sağlayan, farklı kombinlere kolayca adapte olabilen ve stilinizi zahmetsizce tamamlayan seçimler, gardırobun en değerli yatırım parçaları haline geliyor. Bu hafta seçtiklerim de tam olarak bu dengeyi kuran, hem bugün hem de uzun süre keyifle kullanılabilecek nitelikte detaylardan oluşuyor.
Ayakkabı
Converse x Shai Gilgeous- Alexander iş birliği, bu sezon güçlü bir hikâye anlatıyor. CLEAN SLATE minimal ama iddialı bir duruş sunarken, ARES GRAY Shai’nin oğlu Ares’ten ilham alan, sahadaki sade ve şık stilini yansıtan özel bir renk olarak öne çıkıyor.
7.999 TL
Saat
BOSS, güçlü ve zamansız bir stil vurgusu yapıyor. 41 mm kasaya ve multifonksiyonel siyah kadrana sahip model, maskülen çizgilerini siyah deri kayışla tamamlayarak modern erkeğe sade ama kendinden emin bir ifade sunuyor.
18.500 TL
Gözlük
Zegna Eyewear, yeni sezonda modern erkeğin rafine stilini sade ama güçlü bir dille yorumluyor. Abartıdan uzak tasarımlar, kusursuz işçilik ve dengeli formlarla zamansız zarafeti fonksiyonellikle buluştururken; minimalist detaylar markanın terzilik mirasını gözlük tasarımına taşıyor.
545 Euro
