Küçük dokunuş, büyük etki

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Moda her zaman bağırmaz, ço­ğu zaman karakterini detay­larda gösterir. Bu hafta öne çıkan tasarımlar, stilin abartıdan değil dengeden beslendiğini hatırlatı­yor. Şehir temposuna ayak uydu­ran sneaker’lar, rafine bir gözlük, karakterli bir saat… Hepsi tek ba­şına bir imza etkisi yaratırken, birlikte düşünüldüğünde modern gardırobun yapı taşlarını oluştu­ruyor. Stil dediğimiz şey, büyük de­ğişimlerden çok, küçük ama etki­li dokunuşlarda gizli. Bu hafta ra­darıma takılan parçalar, tam da bu anlayışı yansıtıyor: Zamansız çiz­giler, işlevsellik ve modern bir du­ruş. Günlük hayatın temposunda hem rahat etmek hem de özenli gö­rünmek isteyenler için aksesuar ve ayakkabı seçimi her zamankin­den daha belirleyici. Doğru seçil­miş bir parça, en sade kombini bile güçlü bir görünüme dönüştürebi­lir; üstelik bunu abartıya kaçma­dan yapmak mümkün. Şehir haya­tının dinamizmine uyum sağlayan, farklı kombinlere kolayca adapte olabilen ve stilinizi zahmetsizce tamamlayan seçimler, gardırobun en değerli yatırım parçaları hali­ne geliyor. Bu hafta seçtiklerim de tam olarak bu dengeyi kuran, hem bugün hem de uzun süre keyifle kullanılabilecek nitelikte detay­lardan oluşuyor.

Ayakkabı

Converse x Shai Gilgeous- Alexander iş birliği, bu sezon güçlü bir hikâye anlatıyor. CLEAN SLATE minimal ama iddialı bir duruş sunarken, ARES GRAY Shai’nin oğlu Ares’ten ilham alan, sahadaki sade ve şık stilini yansıtan özel bir renk olarak öne çıkıyor.

7.999 TL

Saat

BOSS, güçlü ve zamansız bir stil vurgusu yapıyor. 41 mm kasaya ve multifonksiyonel siyah kadrana sahip model, maskülen çizgilerini siyah deri kayışla tamamlayarak modern erkeğe sade ama kendinden emin bir ifade sunuyor.

18.500 TL

Gözlük

Zegna Eyewear, yeni sezonda modern erkeğin rafine stilini sade ama güçlü bir dille yorumluyor. Abartıdan uzak tasarımlar, kusursuz işçilik ve dengeli formlarla zamansız zarafeti fonksiyonellikle buluştururken; minimalist detaylar markanın terzilik mirasını gözlük tasarımına taşıyor.

545 Euro