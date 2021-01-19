Pay senedi yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı. 2020 başından bu yana Borsa’ya gelenlerin sayısı 786 bin. Borsa’ya hücum yerine Liradan kaçış diyebileceğimiz bu durumu iyi analiz etmek gerekiyor. Zira Borsa hala küçük yatırımcılar için oyun bahçesi gibi…

Hal böyle olunca kazanç, oyunu kurana gidiyor, kayıp ise kazanç hırsıyla dolu küçüklere kalıyor. Günde %10’luk prim kovalayan küçük oyuncunun büyük kazanç hırsı, onu nereye vardıracak? Bu sorunun cevabı, yakın geçmişte yatıyor.

Son 1 yılda %1000 kazandıran 10 hisseye bakıyoruz, Hiçbiri BIST100 içinde değil. Ancak bununla birlikte son 1 yılda %200 kazandıran 9 hisse BIST100’de. Borsa30’da ise 12 hisse %50 kazandırmış.

Küçük yatırımcının iştahını kabartan, aklını başından alan da bu örnekler… Küçüklerin tek sorusu; “bugün hangi hisse tavan yapacak?” olursa, kurumsal yatırımcılara duyulan özlem de artıyor. Oysa bunların sayısı artmıyor. Tıpkı endeksin 1500’lere demir atması gibi…

Borsa’nın rallisi elbette iyi bir şeydir. Ancak makul ve sürdürülebilir olursa… Aksi halde yüksek kâr hırsı ile aklı perdelenmiş küçük yatırımcı, “keriz silkeleme” yöntemiyle çaylaklar gibi avlanacak. Oysa biz Borsaya derinlik kazandırmak için ne çok uğraşmıştık.

Yerli kurumsal yatırımcılar ve yabancılar Borsa’da etkin olmadıkça, küçük hırslarla büyük adımlar atılamaz.

AYILARLA BOĞALAR BİR DE ÇAYLAKLAR

Peki, ne olacak Borsa’nın hali? Bilinçsiz yüksek kâr hırsı sürdükçe ve küçük yatırımcıyı korumaya yönelik tedbir alınmadıkça, eskiden ne olduysa aynısı tekrarlanacaktır. Eskiden ne mi oldu? Boğalar ile ayılar kapışırken çaylaklar ezildi, BİST eski vasatına geri döndü.

Aşı umudu ve ekonomilerin hızlı çıkış sürecinde belki bu kader; hemen gerçekleşmeyecek ama netice değişmeyecek.