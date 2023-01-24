Küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standardı yayımlandı

Temel amacı, yatırımcıların çıkarlarını ve denetim ra­porlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanması­na ilişkin kamu yararını korumak, doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamak olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartla­rı Kurumu tarafından 16.01.2023 tarihli Resmi Gazetede Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Stan­dardı (KÜMİ FRS) yayımlandı. KÜMİ FRS’nin amacı, Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmayıp ihtiyari olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporla­ma Standardı’nı uygulamayan gerçek ve tüzel kişilerin fi­nansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve kar­şılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmektir.

KÜMİ FRS uygulanacak finansal tablolar

6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konu­lan “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” uyarınca bağımsız denetime tabi olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından aşağıdaki finansal tablolarda uygulanması zorunludur.

- Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kap­samı dışında olup diğer mevzuat uyarınca bağımsız dene­time tabi olarak hazırlanan finansal tablolarda.

- Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşlarca talep edilen de­netimden geçmiş veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan standartlara atıf yapılarak hazırlanması istenen finansal tablolar.

KÜMİ FRS ne zaman başlıyor, amacı ne?

Özet olarak, bağımsız denetime tabi olmayan diğer gerçek ve tüzel kişi tacirler, geçerli finansal raporlama çerçevesi olarak 01.01.2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için KÜMİ FRS’yi kullanacaklar.

Uygulama ile küçük ve mikro işletmeler sadece Finan­sal Durum Tablosu, Kar veya Zarar Tablosu ve Dipnotları sunacaklar, muhasebe kayıt sisteminde herhangi bir de­ğişiklik olmayacak, mali kâr üzerinden vergilemeyi esas alan vergi beyanlarına ve matrahlara da herhangi bir et­kisi olmayacak. Uygulamada daha çok Bankalar tarafın­dan kredi başvurularında veya kredi hacminin belli bir se­viyeye ulaşması durumunda talep edilecek olan bağımsız denetim raporlamasında kullanılacak. Uygulamanın asıl önemi, çok sayıdaki küçük ve mikro işletmenin finansal tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun bir şekilde karşılaş­tırılabilirlik özellikleri sağlanarak finansal tabloların daha sağlıklı ve gerçeğe uygun bilgi sunması sağlanacak.

KÜMİ FRS hangi firmaları kapsıyor?

KÜMİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç öl­çütten en az ikisinin eşik değerlerini aşan gerçek ve tüzel kişi tacirler müteakip raporlama döneminde küçük işlet­me olarak değerlendirilir:

a) Aktif toplamı 3.5 milyon ve üstü Türk lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 7 milyon ve üstü Türk lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü.

Belirtilen ölçütleri sağlamayan gerçek ve tüzel kişi tacir­ler ise KÜMİ FRS açısından mikro işletme olarak değerlen­dirilir. Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde vergi dairelerine sunulan fi­nansal tablolar esas alınacak.

KÜMİ FRS 22 bölümden oluşmakta olup, standardın uygulanması ile birlikte ülkemiz ekonomisinde çok önem­li bir paya sahip olan küçük ve mikro işletmelerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırı­labilir bilgi sağlamasını temin edilmiş olacak. Bu bilgiler de hem işletme içi hem de işletme dışı karar vericilerin (or­taklar, rakipler, kredi kuruluşları, yatırımcılar vs.) kararlarını daha sağlıklı bir şekilde almasına yardımcı olacak.