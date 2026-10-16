Küçük yatırımcı korunmalı; ama üretici/ ihracatçı da korunmalı…
Fon krizinde “haklı olarak” küçük yatırımcıya odaklanıldı…
Ama…
Bu nedenle zor durumda kalan üretici ve ihracatçı (büyük yatırımcı denilebilir)/(en fazla ihtiyaç duyduğumuz kesim) unutulmamalı…
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Önceki gün, Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta anlattı:
“Elbette küçük yatırımcı mağdur edilmesin…
Küçük yatırımcıyı koruyalım, ama büyük yatırımcı da korunmalı…
Büyük yatırımcı olmak suç olmamalı…
Burada büyük yatırımcı derken, suç işleyenlerden bahsetmiyoruz…
Beni birkaç sanayici aradı:
“…Ben fon mon bilmezdim. Yüksek enflasyon var ve ihracatçıyım, büyük bir firmayım… Nakit varlığı fonlarda değerlendirdik… Şimdi ödemelerimiz var ve şirketim batıyor… Ne olacak?” diye soruyorlar…”
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Ayrıştırmak kolay…
Şöyle ki:
6.7 milyon yatırımcının 5 milyonunu, 0-50 bin lira arası yatırımı olanlar oluşturuyor…
Yani tüm fon yatırımlarının binde 4’ü 5 milyon kişiye ait…
Toplam varlık mı?
Eylül ayı sonu 3.1 milyar lira civarında…
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Hatta…
Bu yatırımcılardan 3.5 milyonun yatırım tutarı 0 ile 5 bin lira arasında…
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Yaklaşık 2 milyon yatırımcının da:
50 bin ile 1 milyon lira arasında yatırımı bulunuyor fonlarda…
Toplam varlık mı?
Eylül ayı sonu itibariyle 106.6 milyar lira…
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53 bin kişinin ise 5 milyon lira ve üzerinde yatırımı bulunuyor…
Bunların da çoğunluğu sorunsuz fonlarda…
(Yani, hızlı bir ayrıştırma mümkün…)
VELHASIL
Enflasyonla/işsizlikle mücadelede, açıkların kapatılmasında, borçlanmanın düşürülmesinde, kur fiyatlarını dengelemede, kısacası “olumsuz makro göstergelerin tamamıyla mücadelede” ihtiyacımız olan üreticilerimiz ve ihracatçılarımız arasında da “çok doğaldır” elindeki kaynağı fonda değerlendirenler olmuş…
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Soru şu:
Küçük yatırımcıya odaklanırken; finansmana erişimde ve kredi kullanım maliyetinde ciddi sorunlarla boğuşan üreten kesim, bu sorunla da baş başa bırakılmalı mı?
Şirketlerimize yatırım yapanlar, tasarrufu/üretimi/yatırımları büyütmeye çalışanlar, kurunun yanında yanmalı mı?
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