Küçük yatırımcı korunmalı; ama üretici/ ihracatçı da korunmalı…

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Fon krizinde “haklı olarak” küçük yatırım­cıya odaklanıldı…

Ama…

Bu nedenle zor durumda kalan üretici ve ihracatçı (büyük yatırımcı denilebilir)/(en fazla ihtiyaç duyduğumuz kesim) unutulma­malı…

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Önceki gün, Plan Bütçe Komisyonu görüş­melerinde İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta anlattı:

“Elbette küçük yatırımcı mağdur edilme­sin…

Küçük yatırımcıyı koruyalım, ama büyük yatırımcı da korunmalı…

Büyük yatırımcı olmak suç olmamalı…

Burada büyük yatırımcı derken, suç işle­yenlerden bahsetmiyoruz…

Beni birkaç sanayici aradı:

“…Ben fon mon bilmezdim. Yüksek enflas­yon var ve ihracatçıyım, büyük bir firmayım… Nakit varlığı fonlarda değerlendirdik… Şimdi ödemelerimiz var ve şirketim batıyor… Ne olacak?” diye soruyorlar…”

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Ayrıştırmak kolay…

Şöyle ki:

6.7 milyon yatırımcının 5 milyonunu, 0-50 bin lira arası yatırımı olanlar oluşturuyor…

Yani tüm fon yatırımlarının binde 4’ü 5 milyon kişiye ait…

Toplam varlık mı?

Eylül ayı sonu 3.1 milyar lira civarında…

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Hatta…

Bu yatırımcılardan 3.5 milyonun yatırım tutarı 0 ile 5 bin lira arasında…

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Yaklaşık 2 milyon yatırımcının da:

50 bin ile 1 milyon lira arasında yatırımı bulunuyor fonlarda…

Toplam varlık mı?

Eylül ayı sonu itibariyle 106.6 milyar lira…

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53 bin kişinin ise 5 milyon lira ve üzerinde yatırımı bulunuyor…

Bunların da çoğunluğu sorunsuz fonlarda…

(Yani, hızlı bir ayrıştırma mümkün…)

VELHASIL

Enflasyonla/işsizlikle mücadelede, açık­ların kapatılmasında, borçlanmanın düşü­rülmesinde, kur fiyatlarını dengelemede, kısacası “olumsuz makro göstergelerin ta­mamıyla mücadelede” ihtiyacımız olan üre­ticilerimiz ve ihracatçılarımız arasında da “çok doğaldır” elindeki kaynağı fonda de­ğerlendirenler olmuş…

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Soru şu:

Küçük yatırımcıya odaklanırken; finans­mana erişimde ve kredi kullanım maliye­tinde ciddi sorunlarla boğuşan üreten ke­sim, bu sorunla da baş başa bırakılmalı mı?

Şirketlerimize yatırım yapanlar, tasarru­fu/üretimi/yatırımları büyütmeye çalışan­lar, kurunun yanında yanmalı mı?