Küçükoğlu Holding, Slovenya'da 20 milyon Euro'luk yatırım yapacak

Dağılan Yugoslavya’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri Slovenya. Sadece 1 otomobil fabrikası olmasına rağmen ülke, otomotiv yan sanayisinin en dikkat çeken yatırımlarına sahne oluyor. Bu alanda da göze batan firmalar Türk menşeli. Türkiye’nin en önemli otomotiv yan sanayi firmalarından Bayraktar Holding’in stop lambası üreten firması Farba-Odelo’nun ülkedeki tesisi, en köklü kuruluş. 2011’de Bayraktar’a ait Farba’nın Odelo’yu satın almasıyla girilen Slovenya’da 2019 verilerine göre 1.500 kişi çalışıyor. O tarihten bu yana 100 milyon Euro’dan fazla yatırım yapılan ve 45 bin metrekareyi aşan tesis, grubun da tek çatı altındaki en büyük üretim tesisi. Bayraktar’ın ülkede yaptığı ciro ise 230 milyon Euro civarında. Slovenya denilince akla gelen ikinci Türk otomotiv firması ise Küçükoğlu Holding’e ait AK Otomotiv. Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren ve İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı’nda yatırımları olan Küçükoğlu Holding, AB pazarında daha etkin rol almak amacı ile 2018’de Slovenya’daki İtalyan Palladio Holding’in bünyesindeki Cimos Kinamatics şirketini satın alarak AK Automotive adı ile üretime geçmişti.

Aston Martin, VW, Audi, Daimler’e üretim yapıyor

Üretime başladıktan kısa süre sonra dünyanın en prestijli otomotiv markalarından bir tanesi olan Aston Martin’in pedal kalıplarını üretip mühendislik hizmetleri vermeye başlayan AK Automotive, bugün Audi, Daimler, Volkswagen gibi markalara otomobil parçaları tedarik ediyor. Slovenya’nın Koper kentinde olan üretim tesisi, şimdilerde yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Küçükoğlu Holding, yeni bir arazi satın alarak buradaki işlerini genişletmek istiyor. Mevcut yatırıma ek olarak, yeni yatırımda 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir üretim merkezi daha kurulacak. Şasi parçalarının üretim planının yapıldığı yeni tesis için 2021 yılı içerisinde 20 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım yapılacak. Bu tesisi güçlendirmenin amacı ise müşterileri için stratejik bir konumda olmaları. Koper kentindeki tesiste şu anda 75 kişi çalışıyor. Bu sayı yıl sonunda önce 95’e, 2023’te ise 220’ye ulaşacak. Bu istihdamın da yüzde 30’unu teknik personel oluşturacak.

İnşaatta da önemli ihaleler Türklerin

Slovenya, Türk şirketleri için oldukça önemli bir ülke. Yapı Merkezi, Cengiz Holding, Özaltın Grubu gibi inşaat devleri, ülkenin en büyük ölçekteki müteahhitlik işlerini kazanıyor. Öte yandan ülkedeki bir diğer önemli Türk yatırımı Yıldız Entegre’nin 2018’de Slovenya’nın tek yonga üreticisi olan Lesna TIP’ı aldığını ve 45 milyon Euro’luk modernizasyon yatırımı yaptığını da unutmamak gerekiyor.