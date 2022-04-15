Küften uzak duranın hayat kalitesi artar

Küf; istilacı mantar... Organik maddeye, nem ve ısı yardımıyla göç eden mantar türü. Küfün rengi yeşildir. Bitki ya da hayvan üzerinde yaşar. Mikroskobik boyuttadırlar. Yükte hafif olduğundan rüzgâr, hava, su, böceklerle seyahat ederler. Yerleştiği; ister başka bir bitki olsun ister beton; orada çoğalıp, ortamı istila ederler.

İçine girdiği canlıya rengini verir, azı yarar, çoğu zarar kabilinden bu gezegenin yerlilerindendirler. Küflenmek; üzerinde küf oluşmayı, küf bağlamayı anlatır. İnsanda küf; önce zihni kaplar. Kullanışsız hale gelen her ezber, küfün spotları halini alır. Zihin bedeni yönetir ve küf, bedeni de ele geçirir.

Şudur küflenmiş kapkara manzara; “gebeler döşeksiz / ebeler isteksiz / kubbeler desteksiz / habbeler süreksiz / türbeler meleksiz / tövbeler gerçeksiz / cübbeler yüreksiz / cezbeler şimşeksiz / izbeler emeksiz / haybeler ekmeksiz.” Küflenmiş zihinle iyi fikir üretemezsin.

OBLOMOVLAŞMA TEHLİKESİ

Küflenmiş gıda ile karın doyuramaz, küflenmiş zihinle üretemezsin. Ölüme yakın tutar seni küf. Gerçi hayattasın ama hayatına başkaları ortaktır. Seni küflendiren, ona izin vermendir. Hareket edene küf bulaşmaz. Bedenin yavaşlaması, arada soluklanmak iyidir de Oblomovlaşmanın gereği yoktur.

Oblomov; İvan Gonçarov'un romanında ki karakterin adıdır. Oblomov, önemli kararlar vermekten ve kayda değer hareketler yapmaktan aciz olan genç ve cömert bir soyludur. Zihni küflenmiştir ve neredeyse hiçbir eylem üretememektedir.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Küflenmenin çalışma hayatına etkisi?

Fırsatları kaçırmışın son durağı; küflenmektir. Çalışma imkânı ortadan kalkmış, fırsatı kaçırmış, yeteneği gitmiştir. Küflenmenin kapsama alanındadır artık.

Küflü zihniyet görürsek?

Küf bağlayanın alıcısı olmaz. Bir tek peynirde değer kazanır küf... İnsanda küf, tercih edilmeyendir. Küflenmiş ilişki, küf bağlamış dostluklar, küflü zihniyet… Uzak durulasıdır.

NOT

KÜF BİR KEZ YERLEŞMEYE GÖRSÜN, HER ŞEYİ ÇÜRÜTTÜĞÜNÜ GÖRÜRSÜN

Kutsal kitaplarda küf; “evin cüzzam hastalığı” diye geçer. Binayı küften arındırmak için boşaltılması emredilir. Loş, rutubetli, izbe, köhne, hareketsiz, tazelenmemiş ortamın ürettiği küf, bir mekânı istila etmeye görsün; diğer canlıları hastalandırmasa da huzurunu kaçırır, hayatını zorlaştırır.

Neticede hayatını küften uzak tutmak, yaşamanın kalitesini arttırır. Küflü bir zihin ile sağlıklı bir hayat süremezsin. Kıpırda ki küf seni istila etmesin. Hem bedenini hem de zihnini hatta hayal gücünü…