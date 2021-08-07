Küllerinden doğan başarı öyküsü

Tunç DİPTAŞ - tunch@tunchdiptas.com

Ole Christiansen, Danimarka’nın küçük bir kasabasında marangozluk yaparak geçimini sağlıyordu. Hayattaki en büyük keyfi eşi ve dört çocuğuyla zaman geçirmekti. Sahibi olduğu işini zevkle yapıyor, ailesine iyi imkanlar sunmaya çalışıyordu.

Ta ki 1929 Ekonomik Buhranı gelip çatıncaya kadar! Krizin etkisiyle işleri bir anda tükenme noktasına geldi ve kepenk kapatmak zorunda kaldı. Hemen arkasından eşini kaybetti ve kendine olan inancı yok oldu. Ancak dört çocuğu vardı ve onların sorumluluğunu alması gerektiğini biliyordu. Çocuklarına tahtadan oyuncaklar yapıyor annelerinin kaybını onlara unutturmaya çalışıyordu.

Bir gün oğullarından en büyüğü Godtfred’in sözüyle irkildi: “Baba birlikte her şeyi başarabiliriz.” Yenden doğuş Kendi şirketini yeniden kurmaya karar verdi. İyi bir marangozdu ama yeni bir fikre ihtiyacı vardı. İstediği başarıyı elde etmek için bir probleme çözüm bulmalıydı. Etrafındaki insanların ihtiyaçlarına baktı ve aklına müthiş bir fikir geldi.

Çocuklarının yüzünü güldüren tahta oyuncakları satmaya başladı. Savaş dolayısıyla gülmeye hasret kalmış çocukların mutlu olmasını sağlamak amacındaydı. İşler iyi gidiyordu, ailenin geçimi sağlanıyordu. Satışlar artmaya başlamıştı. Yılbaşı yaklaşırken Ole ve ailesinin hayatını değiştirebilecek bir fırsat belirdi.

Büyük bir iş adamı, tahta oyuncakların ününü duymuş ve ürettiklerinden daha fazlasını sipariş etmişti. Ole çok heyecanlanmış, isçilerinin ve oğlunun da yardımıyla çok sayıda oyuncağı kısa sürede üretmeyi başarmıştı. Ancak iş adamı şirketinin battığını söyleyerek ödemeleri yapmadı. Ole, büyük umutlarla girdiği bu işte de tutunamamış, iflas bayrağını çekmişti. Tam bu sırada daha da kötü bir olay yaşandı ve oğlunun yaptığı bir hata sonucu fabrikaları yandı.

Kız kardeşleri düzgün bir şirkette çalışmak kaydıyla para yardımı yapabileceklerini söyledi. Ancak Ole kendine inanıyordu. Her ne pahasına olursa olsun tutkusundan geri dönmeyecekti, kibarca kız kardeşlerinin teklifini reddetti. Kaliteden ödün vermeyerek çocukları mutlu eden oyuncakları yeniden üretme yolunu seçti. Yangından dolayı bütün stoklarını kaybetmişti. Ancak vazgeçmeye niyeti yoktu. Kararlıydı. Satışlar çok kısa sürede yeniden artmaya başladı. Ole, bu yeni şirkete yepyeni bir imaj çalışması gerektiğine inandı ve şirketin yeni ismine karar verdi.

LEGO…

Danimarka dilinde “Keyifle Oyna” anlamına gelen, yetmiş yıldır başarıyla kendini geliştiren LEGO markası işte böyle oluştu. Bu yeni isim şirketinin tanınırlığını kısa sürede artırdı ve şirket dünya çapında bilinir hale geldi. Tam bu sırada İkinci Dünya Savaşı başladı. Almanya Danimarka’yı işgal etti ve bu da satışları yerle bir etti. Tarih tekerrürden ibaretti.

Ole’nin fabrikası düşen bir yıldırım sonucu ikinci kez tamamen yandı. Bütün fikirler, modeller, ürünler kül haline geldi. Ole, umudunu yitirmeye başlamıştı. Hayatı boyunca çalışıp gerçekleştirdiği her şey bir gecede yok olmuştu. Ancak yine çocuklarına ve çalışanlarına duyduğu sorumluluk ona ilham verdi. Yeniden ayağa kalktı.

Oğlu Godtfred’in yardımıyla yepyeni bir fikir üzerine çalışmaya başladı. Çocukların yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, sınırların ortadan kalkacağı sistemler oluşturmanın peşine düştü. İç içe gecen oyuncaklardan oluşan yollar, arabalar, şehirler oluşturma düşüncesi ilk o zaman hayata geçti. Tam bu sırada Ole kalbine yenik düştü ve hayatını kaybetti. Şirket Godtfred’in liderliğinde yürüyecekti ancak üçüncü kez beklenmeyen oldu ve fabrika bir kez daha yıldırım düşmesi sonucu alevler içerisinde kaldı ve tamamen yandı.

Godtfred, babasının öğrettiklerini uygulamayı kafasına koymuştu. Fabrikayı yeniden kurdu ve radikal bir karar aldı. Artık yalnızca plastik oyuncaklar üretecekti. Bütün tahta ürünlere son verdi. Bu kolay bir karar değildi. Tüm kardeşleri kendisine karşı çıktı ancak Godtfred tıpkı babası gibi kendine ve fikirlerine inanıyordu. Tek bir malzemeye odaklanma kısa sürede başarıyı getirdi ve şirket tüm dünyada bilinir hale geldi.

1990 yılı rakamları Lego’nun oyuncak endüstrisinin yüzde 80’inini ele geçindirdiğini kanıtladı. 2000 yılında satış rakamları milyar dolarları buldu. Geçen yıl pandemi süresince bütün rakipleri satış yapmaya zorlanırken, Lego satış rakamlarını artırmayı başardı.

Lego’nun CEO’su başarının sırrını şu sözlerle açıkladı: “Bizim amacımız yarının sahibi olan çocuklarımıza ilham verebilmek onların yaratıcılıklarını artırmak. Bu uğurda tıpkı Ole ve Godtfred’in bize öğrettiği gibi zor zamanlarda yeni fikirler üreterek, sürekli yeniden doğmak zorundayız.”

Üç yangın geçirmiş, İkinci Dünya Savaşı’nı atlatmış, hayatın türlü zorluklarını fırsata çevirebilmiş Ole ve Lego’nun hikayesi önemli derslerle dolu. Yanıp yok olanlara odaklanmak yerine yeniden daha güçlü olabilmenin, yeniden kurabilmenin, yeniden ayağa kalkabilmenin öyküsü Ole’ninkisi. Hayat, zorluklarla ve beklenmeyen sıkıntılarla dolu. Bu sıkıntıları fırsata çevirmenin yolu amacını bilmekten, kendine inanmaktan, yılmamaktan, zorluklara değil yepyeni fikirlere, yeniden oldurmaya odaklanabilmekten geçiyor.