Kültür endüstrisi ve gastronomiyi festivalleştirmek

Süleyman DİLSİZ - Gastronom

Üniversite öğrencileriyle, okuma-yazma bilmeyeni aynı dizide buluşturabilen, “eski olanla tanıdık olanı yeni bir kimlikle sunandır kültür endüstrisi. Toplumsal tüketime göre düzenlenen ve üretimde sadece yeni üretim ve yönetim biçimleriyle kültür endüstrisi bilinçli olarak tüketicileri kendisine uyduruyor. İftarda kolayı tükettirmeyi, bin yıllık geleneksel tarhanayı hazır çorba olarak ya da 2.500 yıllık yoğurdun tadını değiştirerek sevdirmeyi başarabilmenin adıdır bu endüstri!

Yeniliği ve yaratıcılığı teşvik eden bu yeni düzen, tüketim şeklimizi değiştiriyor. Sadece bizim mutfağımızı değil dünya mutfaklarını da değişime uğratıyor. Tat algısı, tüketim alışkanlıkları vb. birçok şeye etki ederek bugünün toplumlarını sürekli tüketime özendiriyor. Özellikle G8 ülkelerinin yeni pazarlar oluşturmak ve kârlarını en çoklamak için toplumların yerel kültür değerlerini kullanma stratejileri kendi aralarında rekabetçi avantajlarını oluşturuyor.

Bizim mutfak, çeşitliliği ve kültürel özellikleriyle turizm endüstrisi olduğu kadar kültür endüstrisi için de çok değerli. Dünyanın en eski mutfaklarından birisi olan mutfağımız Anadolu’ya göçle gelmiş veya burada yaşamış farklı uygarlıklarla şekillenmiş. Yetersiz tanıtımla ve dünya yeni gastronomi eğilimlerini turizmle birleştiremediği için sahipsiz ve hak ettiği yerden çok uzak kalmış! Neredeyse dünyadaki trend olmuş her bir beslenme tarzına hitap edebilecek üç binden fazla tarif zenginliği ve endemik gıda çeşitliliğini sunamamış ve gastronomi turizm potansiyelini bugüne kadar etkinleştirememiş. Gastronomik, tarihsel, sanatsal ve kültürel değerlerin gün harmanlayıp inanç, alternatif vb. turizm çeşitleri doğru planlayarak pazarlanması gerekiyor. Bu vizyonun global kültür endüstrisi için yaratıcı ilham, bizler için de yerel kalkınmayla önemli bir gelir fırsatı barındırdığı çok net.

Zaten 2019 verilerine göre ülkemize gelen turist sayısı artarak dünyada 8. sırada yer almasına rağmen, gelirde 14. sıraya gerilemesi dikkat çekici. [1]Her şey dahil, kum deniz turizm konseptiyle turist başına elde edilen gelir azalırken, tıpkı ihracat gibi fakirleştirmeye ya da günü kurtaran gelir kalemi olarak ülke ekonomisi için de büyük tehdit oluşturuyor.

Bu tehdidi fırsata dönüştürme stratejilerinden birisi de, turizmin en yaratıcı ve dinamik türü olan gastronomi gibi diğer turizm türleriyle birlikte çeşitlendirilmesi gerekiyor. Ülkemiz iklim, flora, yer şekilleri ve hidrografik özellikler ile sosyal ve kültürel zenginliklerin bulunduğu coğrafyanın göbeğinde bulunuyor. Alternatif turizm adına sürdürülebilir eylem planı oluşturulduğunda, bu vizyon 12 ay turizm demek! İspanya, Yeni Zelanda ve Kanada vb. yoğun ilgi gören rotaların yüzde 80’i markalaşmalarında yerel gastronomik değerlerini kullanarak başarılı sonuçlar almışlar. Yüksek eğitim ve gelirli turist yapısıyla inanç turizminden sonra en çok gelir getiren gastro turizmin yerelin kalkınması adına da önemi açık!..

Ülkelerin kültürel kimliğini ve mirasını markalaştırarak rekabet avantajı sağlayan etkili bir turizm çeşidi olan gastronominin turizmi, 2027 yılında dünyada yaratacağı 1.75 milyar dolar değeri iştah kabartıyor.[2] Bu arada dünyada turist başına 1240 dolar, ülkemizdeyse, 730 dolar olması da turizme alternatif projeler geliştirmek elzem!.[3] Gastronomi vb. alternatif turizm değerlerimizi onlarca yıldır ekonomik değere dönüştüremediğimiz çok açık kanıtı değil mi? Topraklarımızda üç binden fazla tarif, endemik besin çeşitliliği, kurumsal geliştirilecek uluslararası gastro festivaller ve 4 iklimin varlığı dünyada markalaşan küresel gastronomi şehirlerine göre ciddi rekabetçi avantajımız.

Mutfağımızın imajı ve markalaşması için yemek ve turizmi harmanlayan en değerli kültürel varlıklarımızdan gastronominin turizm kaynaklarını; tesisler, etkinlikler, örgütlenmeler ve olaylar olarak her biri ayrı ele alınarak stratejiler yerel kaynaklara göre tasarlanarak 2027 yılını hedefleyen planlamalar yapılması gerekiyor. Burada:

- Tesisler: Yerel pazarlar, restoranlar, yöresel dükkanlar, çiftlikler, mutfakla ilgili müzeler, sebze, meyve bahçeleri, üzüm bağları vb. standardizasyon, denetim ve yönlendirmelerin sağlanması,

- Etkinlikler: Piknikler, restoranlarda yemekler, perakende yeme-içme tüketimi, şarap, tarım ve yiyecek içecek bölgelerine turlar, yemek pişirme atölyeleri, şarap tadımı ve eğitimi, yemek yarışmaları vb. düzenlenmesi,

- Örgütlenmeler: Restoranları sınıflandırma, sertifika, yemek ve şarap sınıflandırma sistemleri ve özdenetim sistemi geliştirme, sivil örgütler vb.

- Olaylar: Yemek, hasat, şarap vb. festivaller, yemek pişirme gösterileri, forumlar, sempozyumlar, yemek ve şarap gösterilerini etkin planlama ve toplum temelli katılımının sağlanması gerekiyor.

Anadolu’nun birçok gastro değerinin festivalleşmesi kültür endüstrisi ve sürdürülebilir gastronomi turizmi için önemli altyapı olacaktır. Burada vizyonum, dünyanın ilk tandır festivalini Diyarbakır veya Mardin aksında, ilk kahvaltı festivalini ballı kaymaklı şehir Balıkesir’de, Uşak’ta tarhananın alternatif kullanımını esas alan, İstanbul’da yeni Türk mutfağı temalı festivallerle kültür endüstrisinin yaratıcı boyutunu fırsata çevirecek festival düzenleme hayalim sürdürülebilir kalıcı gastro değer adına önemsediklerim.

Turizm bakanlığımızın açıkladığı 2023 turizm strateji planında kültür endüstrisi arenası olan festivallerin yer almaması gerçekten düşündürücü. Bu arada Yunanistan’ın turizm bakanlığı teşvikli yirminin üzerinde Yunan mutfağını esas alan 9 dilde internet sitesi var. Bizim teşvik edilerek oluşturulan bir tane kurumsal resmi Türk mutfağı internet sitesi bulunmaması sizlin de dikkatini çekmez miydi?

[1] www.dogrulukpayi.com.

[2] Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2020, Second Global Report on Gastronomy Tourism

[3] World Food Report, 2020, UNESCO