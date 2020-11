Kültür-Sanat, çevrimiçi de olsa sürüyor

BASE 2020 için son 3 gün; İş Sanat caz sahnesi Genedos ile açılıyor; People Make The Brand, Aralık’ta yeni bir konseptle online; “JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması” sonuçlandı; Paşabahçe’nin “Anadolu’nun Kayıp Hazineleri” 1 yaşında ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- BASE 2020 için son 3 gün

Yeni mezun sanatçı adaylarını profesyonel hayata geçişlerinde desteklemeyi amaçlayan BASE 2020, Tophane-i Amire’de kapılarını sanatseverlere açtı. 25 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak sergiyi, aynı zamanda www.base.ist adresinden sanal ortamda gezmek mümkün. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs önlemleri kapsamında sanatseverlere güvenli koşullarda sergiyi gezme olanağı sağlanabilmesi adına sergi süresi boyunca sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edileceğinden www.base.ist sitesi üzerinden ziyaret günü ve saat aralıklarının incelenerek önceden kayıt olunması zorunlu

- İş Sanat caz sahnesi Genedos ile açılıyor

“Genedos”, İş Sanat’ta sezonun ilk caz konseri olarak programda yer alıyor. Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı “Genedos” caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan bir repertuvarla caz severlerin karşısında olacak. Konserde Beatles’tan Joe Henderson’a, John Lennon’dan Charlie Parker’a uzanan bir seçki yer alıyor. 24 Kasım Salı günü saat 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek konser sezon sonuna kadar erişime açık olacak.

- People Make The Brand, Aralık’ta yeni bir konseptle online

People Make The Brand, 8. yılında alanında “Paradigma Kayması” konusunu ele alacak. People Make The Brand, bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 6 aya yayılacak 4 farklı oturum ile online konferanslar dizisi halinde gerçekleşecek. Paradigma Kayması konusu sırasıyla Strateji, Teknoloji, Psikoloji ve Humanokrasi başlıkları altında alanında uzman 20 yerli-yabancı isim ile derinlemesine konuşulacak. İlki 10 Aralık’ta Strateji konusuyla başlayacak olan People Make The Brand, 10 Haziran 2021’deki son oturumla tamamlanacak.

- “JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması” sonuçlandı

Akbank Caz Festivali kapsamında ilk kez 2011 yılında gerçekleşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması”nda sonuçlar belli oldu. Alp Ersönmez, Cem Tuncer, Çağrı Sertel, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, Engin Recepoğulları, Ercüment Orkut, Ferit Odman, İlhan Erşahin, Kağan Yıldız ve Sibel Köse'den oluşan jüri; yarışmaya katılan genç caz müzisyenlerinin performanslarını; Nefesliler, Vurmalılar, Telliler, Tuşlular ve Vokal kategorileri altında değerlendirdi.

- Paşabahçe’nin “Anadolu’nun Kayıp Hazineleri” 1 yaşında

Anadolu topraklarında binlerce yıldır var olmuş sayısız uygarlığın kültürel ve sanatsal birikimini cam ve cam ustalığı ile birleştirerek gelecek nesillere miras bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Paşabahçe Mağazaları, ‘Tarih-Kültür-Cam’ Koleksiyonlarına ait koleksiyonu ‘Kayıp Hazineler’in 1. yılını kutluyor. Paşabahçe Mağazaları, izinli veya izinsiz kazılar sonucu yurt dışına götürülen tarihi eserlerden ilham alınarak tasarlanan Kayıp Hazineler Koleksiyonu ile bu eserlere dikkat çekmeyi, geri alınmış eserlere ve kültür varlıklarına sahip çıkma konusunda da bilinci artırmayı hedefliyor.

- Simurg belgesel dizisi yeniden izleyiciyle buluşuyor

1993 yılında Kültür Bakanlığı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiyle hazırlanan, Samih Rifat’ın yönettiği “Simurg: Gerçeğin Peşinde Otuz Yolcu” belgesel dizisi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Samih Rifat’ı anma programı kapsamında 30 Kasım’a kadar her gün 2 bölüm olarak gösterimleri yapılacak belgeseller, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın youtube kanalı üzerinden 6 Aralık 2020’ye kadar izlenebilecek.

- İstanbul Modern’de Almanya’dan yepyeni filmler

İstanbul Modern Sinema ve Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle düzenlenen Almanya'dan Yepyeni Filmler seçkisi, sinemaseverleri günümüz Alman sinemasının öne çıkan yapımlarıyla buluşturuyor. Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yapılacak gösterimler 26 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak izleyicileri bekliyor

- Montblanc’dan Elvis Presley koleksiyonu

Montblanc, insanlık tarihinde iz bırakan kültür ikonlarının hikâyelerini aktardığı son Great Characters serisini Elvis Presley’e adıyor. Her biri Elvis’in kariyerindeki önemli bir döneme atıfta bulunan koleksiyon; 1968’deki dönüş konserinden ilham alan bir Special Edition, Las Vegas’taki zamanlarını anımsatan bir Limited Edition 1935 ve uydu aracılığı ile 40 ülkede 1,5 milyar insan tarafından izlenen “Aloha from Hawaii” konserini temel alan bir adet Limited Edition 98 kalemden oluşuyor.