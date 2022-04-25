Kültür-sanat potansiyeli İstanbul’a çağ atlatacak

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın ev sahipliğindeki sahur buluşmasındayız.

Ev sahipleri gönderdikleri davetiyede Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katıldığı buluşmanın gündemini önceden duyurdu:

Kültür…

Moderatör Celal Toprak’ın Urfalılar, Akar ve Tahsin Öztiryaki’nin selamlama konuşmalarının ardından ilk söz verdiği isimlerden biri İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

Avdagiç, “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” hazırlıklarında görev yaptığını anımsattı:

- İstanbul, kültür varlıklarının yarattığı ekonomiden, turizmden gerekli payı alamıyordu.

İstanbul’un basamakları teker teker çıktığını vurgulayıp, kültür varlığı altyapısından bazı örnekleri sıraladı:

- Deniz Müzesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Modern, bu şehrin müthiş potansiyelinden bazı örnekleri oluşturuyor.

Tersane İstanbul’un da önümüzdeki dönemde devreye gireceğini anımsattı:

- Sur içi gittikçe daha fazla ihya oluyor. Kültürel varlık potansiyelimiz bu çalışmalarla daha da güçleniyor.

Ardından ekledi:

- Kültür ekonomisini ıskalıyoruz. İş dünyası olarak bu işe daha fazla odaklanmamız gerekiyor.

Avdagiç konuşurken arşive girdim, 28 Temmuz 2019 tarihli yazımı buldum:

İstanbul 5 milyar dolara kültür-sanat merkezi oluyor…

Contemporary İstanbul (CI) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, o günlerdeki sohbetimizde şu noktanın altını çizmişti:

- İstanbul Modern 2004 yılında açıldı. 2005’te Sakıp Sabancı Müzesi ile Pera Müzesi kapılarını açtı. Ondan sonra İstanbul, kültür-sanat altyapısına dönük yatırımlar açısından 13 yıllık suskun dönem geçirdi.

Sonra da 2.5 yıllık dönemi kapsayan bazı projelere dikkat çekmişti:

- Başta Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yeniden inşası, İstanbul Modern’in yeni yerine taşınması gibi adımlar olmak üzere İstanbul’u kültür-sanat alanında coşturacak bir fırsat doğuyor.

Örnekleri sıralamayı sürdürmüştü:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tekfur Sarayı’nı restore edip müzeye dönüştürdü. Çok da iyi oldu. İBB’nin gündeminde 5-6 müze daha var. Vehbi Koç Vakfı’nın “Arter Dolapdere”si İstanbul’un ikinci önemli çağdaş sanatlar müzesi oluyor.

Örneklere eklemeler yapmıştı:

- Büyük Çamlıca Camii kompleksindeki İslam Eserleri Müzesi, Galataport, Tersane İstanbul, orada yeni yerine yerleşecek Sadberk Hanım Müzesi…

Şu hesaplamayı ve beklentisini ortaya koymuştu:

- İstanbul’da 2.5 yıllık dönemde 5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmiş olacak. Bu yatırımlar, İstanbul’u iddialı bir kültür-sanat merkezine dönüştürecek. Dünyada ilk 5’e yükselecek.

Ben arşivden 28 Temmuz 2019 tarihli yazımı okurken Şekib Avdagiç, sözlerini şöyle noktaladı:

- İstanbul kültür-sanatta çağ atlayacak…

Ali Güreli’nin Temmuz 2019’da ortaya koyduğu hesap ve verdiği mesaj ile Avdagiç’in sahur buluşmasındaki sözleri örtüşünce düşündüm:

İstanbul, kültür-sanatta dünyanın ilk 5 kenti arasına yerleşir mi?

‘Kültür nedir?’ sorusuna toplumun yüzde 50’si ‘Cevap yok’ diyor

İSO Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın ev sahipliğindeki sahur buluşmasına katılanlara baktım, şu isimleri not edebildim:

Erdal Bahçıvan, Murat Yalçıntaş, Yavuz Eroğlu, Lütfullah Kayalar, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Mehmet Büyükekşi, Adnan Başdemir, Murat Kolbaşı, İsmet Yıldırım, Ayşegül Çapan, Hamza Cebeci, Dursun Topçu, Murat Kalsın, Kenan Baytaş, Ahmet Öksüz, Hülya Gedik, Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kenan Aracı, Muharrem Sinan Kılıç, Semih Emekli, Dilek Öztiryaki Urfalılar.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, söze bir anket sonucu paylaşarak girdi:

- “Kültürden ne anlıyorsunuz?” sorusuna toplumun yüzde 50’si “cevap yok” diyor. Kalan yüzde 50’si de ağırlıklı olarak “müzik” cevabı veriyor.

Kültür-sanata spora bakıldığı gibi yaklaşılmaması gerektiğinin altını çizdi:

- Gerçi spora da yanlış bakıyoruz. Spora ilgide taraftarlık ve kupaya odaklanmakla yetiniyoruz.

Konukların sanayici, iş dünyası temsilcileri olduğunu dikkate alarak şu mesajı verdi:

- Her sanayicinin bir tasarımcısı, desteklediği bir sanatçı olmalıdır.

Demircan, bir soru üzerine TV dizileriyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Türkiye yapımı diziler dünyada 152 ülkede izleniyor.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirtip, Demircan’a şu mesajı verdi:

- Türk Kahvesi, UNESCO’nun “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine girdi. 2015 yılında Türk Kahvesi sergisi düzenledik. Temelde cezve ve fincanlardan oluşan 700 parça obje sergiledik. İstanbul’da bir Türk Kahvesi Müzesi açılması gerekiyor.

Ardından ekledi:

- Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türk Kahvesi Müzesi konusunu sahiplenmesini bekliyoruz.

Restoranlar Turquality kapsamından çıkarıldı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) önceki Başkanı Mehmet Büyükekşi, marka destek programı Turquality ile ilgili son düzenlemeye işaret etti:

- Yurt dışında restoran açmak, Turquality desteği kapsamından çıkarıldı. Yurt dışında Türk restoran ve kafelerini desteklemek aslında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gündemine girmesi gereken bir konu.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki araya girdi:

- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çok önemli bir adım attı, Michelin Rehberi ile işbirliğine gitti. Michelin Rehberi, Türkiye’deki restoranları değerlendirecek. Ülkemizdeki bazı restoranların Michelin Rehberi’ne girmesi söz konusu olabilecek.

Ardından ekledi:

- Restoranların yurt dışında Turquality desteği kapsamı dışına çıkarılması ile TGA’nın Michelin Rehberi adımı aynı güne denk geldi. Ülkemizin restoran markalarının yurt dışına açılmasının desteklenmesi konusu yeniden ele alınmalı.