Kültür ve sanata destekle Afyon’a çağ atlatmak

Yayın koordinatörümüz Vahap Munyar, 25 Nisan’daki “Kültür-sanat potansiyeli İstanbul’a çağ atlatacak” başlıklı yazısında, İstanbul sanayici ve iş dünyası temsilcilerinin “kültür” gündemiyle bir araya geldikleri sahur buluşmasından notlarını aktarmıştı.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” projesinde görev alan biri olarak İstanbul’un, kültür varlıklarının yarattığı ekonomiden, turizmden gerekli payı alamadığını ancak son 2,5 yılda bu alana yapılan 5 milyar dolarlık yatırımın İstanbul’u iddialı bir kültür-sanat merkezine dönüşeceğini, dünyada ilk 5’e yükselerek, kültür-sanatta çağ atlayacağını dile getirmişti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, buluşmaya katılan sanayi ve iş insanlarına, kültür ve sanata olan yaklaşımın değişmesi gerektiğini belirterek şu mesajı vermişti: “Her sanayicinin bir tasarımcısı, desteklediği bir sanatçı olmalıdır.”

Bu notu aktarmamın nedeni, 11-19 Mayıs’ta 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve 7-11 Haziran’da 22.Afyonkarahisar Caz Festivali’nin yapılacak olması. Afyonkarahisar’da klasik müzik ve caz festivali yapıldığını duyduğumda çok şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Geçtiğimiz yıl Afyonkarahisar Klasik Müzik Caz Derneği Başkanı ve festivalin Art Direktörü Hüseyin Başkadem’den bu soluksuz yolculuğun hikâyesini dinlemiştim. Dile kolay bir Anadolu şehrinde, biri 21, diğeri 22 yıldır yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla 43 festival düzenlemek. Başkadem, İstanbul’da müzik öğretmeni olarak mesleğini yaparken bir yandan da doğup büyüdüğü şehrin aydınlık geleceği için kültür ve sanatın bir kaldıraç olacağına tutkuyla inanarak festivali bugüne kadar taşımış bir isim. Festival sadece klasik müzik ve caz konserleri ile kalmıyor. Bir başka misyonu daha var. Festival kapsamında köylerde, kasabalarda ve özellikle de ilk-ortaokul ve liselerde çok sayıda kültür ve sanat etkinliğinin yapılması. Sınıflarda keman, piyano, flüt ve diğer müzik aletleriyle resitaller, dinletiler, edebiyatçı ve yazarlarla şiir, edebiyat, müzik, yemek başlıklı sanat-kültür söyleşileri, fotoğraf sergileri yapılıyor. Amaç, daha çok kişiye özellikle de çocuk ve gençlere bulundukları yerde ulaşmak, kültür ve sanatın zenginlikleriyle tanıştırmak.

Bu yıl, Anadolu’nun en uzun soluklu klasik ve caz etkinliğine liderlik eden Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, düzenlediği festivallerle, 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’nin dünyaya açılımı ve tanıtımında sanat, kültür ve turizmle, yerelden ulusala, oradan uluslararasına ve giderek evrensele ulaşan köprüler kurmak amacıyla gönüllü ve özverili bir çalışmanın ürünü olan bu festivallere verilen ödül, aslında Afyonkarahisar’ın.

Başladığı günden bu yana festivallerini destekleyen kurum ve kuruluşlar ile Afyonkarahisar’ın sanayici ve iş insanlarının ödüldeki payı takdire şayan. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, NG Afyon Hotels, Park Hayat Grubu, Yapı Kredi, TED Afyon Koleji, Aydın Boru, Öztürk, Nur Lokantası, Genhan, Cumhuriyet, Özerband, Mas, A4 Ofset ve Afyonkarahisar’ın köklü gazeteleri Odak ve Kocatepe bunların başında geliyor.

Dönelim başa. Afyonkarahisar mermeri, termali ile olduğu kadar yakın gelecekte kültür-sanat, tarih, gastronomi, spor ve kongre turizmi ile de Türkiye’nin fark yaratan destinasyonu olmaya çoktan hazır. Ancak, tıpkı Demircan’ın verdiği mesajda olduğu gibi şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtarak, ekonomi ve turizmden daha fazla pay almasını sağlayıp Afyon’a çağ atlatacak proje ve yatırımlar için sanayici ve iş insanlarının yaklaşımı ve desteği büyük önem taşıyor.