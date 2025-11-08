Kültürü sorgulama zamanı
Kurumlar yüksek dijital bütçeler ayırıyor, “dönüşüm” ilanları yapıyor, yeni organizasyon şemaları çiziyor. Ancak yıl sonunda tablo çoğu zaman değişmiyor: Verim azalıyor, karar alma süreçleri hala uzuyor, çalışanlar motivasyon kaybediyor. Oysa gerçek dönüşüm yalnızca teknolojik yenilikler yapılmasıyla gerçekleşmiyor.
Kurumun işleyiş sistemini yeniden kurgulamasıyla başlıyor. Dan Heath’in “Reset: How to Change What’s Not Working” adlı kitabı bu değişimi anlaşılır bir dille aktarıyor. Heath’e göre, her sistem elde ettiği sonuçları üretmek üzere tasarlanmıştır. Yani sonuç sizi tatmin etmiyorsa sistemin tasarımında bir değişim kaçınılmaz demektir. Kitap üç ana eksende ilerliyor: “Kaldıraç noktaları bulmak”, “kaynakları yeniden yönlendirmek”, “örnekleri yaygınlaştırmak”. Bu strateji, Türkiye’de sıkça karşılaştığımız “yüksek yatırım – düşük etkinlik” ikilemine güçlü bir yanıt sunuyor.
Darboğazlar neyi engelliyor?
Kitapta özellikle dikkat çeken kavram: Kaldıraç noktası. Yani küçük bir müdahale tüm sistemi yükseltebilir. Heath şöyle diyor: “Ciddi bir başarı için büyük bir çaba gerekmez, doğru bir noktaya yapılan çaba yeterlidir.” Kurumsal olarak bakıldığında bu şu anlama geliyor: Büyük bir yeni yazılım almak yerine o yazılımın hangi eski süreçle entegre olacağını ve hangi onay mekanizmasının onu bekleyeceğini görmek daha kritik. Örneğin birçok şirket yeni CRM sistemi kurarken, eski onay katmanlarını kaldırmadığı için sistem hala yavaş çalışıyor böylece yatırım beklenen dönüşü vermiyor. Küresel araştırmalar da bu noktayı doğruluyor. Boston Consulting Group’un 2025 tarihli analizine göre, “en yenilikçi 50 şirket” listesinde kalabilen kurumlar, hisse performansında yıllık ortalama 2,4 puanlık avantaj elde ediyor. Ancak bu fark, Ar-Ge bütçesinden değil kriz dönemlerinde bile işleyişini sürdürebilen çeviklikten kaynaklanıyor. Başarılı kurumların ortak paydası, karar alma hızını ve çalışan katılımını dengede tutabilmeleri.
Kitapta yöneticilere üç temel çağrı var:
● Yerinde gözlem yapın: Saha işleyişinin neyi beklediğini tanımlayın.
● İyi işleyen uygulamalara bakın: Sorunların peşinden koşmak yerine, mevcut başarıları büyütün.
● Hizmetleri sadeleştirin: “Daha çok şey yapmak” yerine, “önemli şeyleri doğru yapmak” yaklaşımını benimseyin.
Bu ilkeler, dönüşüm ihtiyacı olan birçok kurumda görünmeden duran engellerin ortaya çıkarılmasını ve hızla müdahale edilmesini sağlıyor. Dönüşüm yalnızca yeni bir teknoloji eklemek anlamına gelmiyor, iş kültürünü ve karar alma mekanizmalarını da kökten değiştirmekle anlam kazanıyor. Heath kitabında şu noktayı vurguluyor: “Sistem değişmedikçe strateji yeni bir katman olarak çalışır ancak gerçek etki yaratamaz.” Çalışma yaşamının gerçekliğini değiştirmek için şu sorular sorulmalı:
● “Hangi işi artık yapmıyoruz?”
● “Hangi toplantılar gereksiz?”
● “Saha çalışanı kararlarında ne kadar güce sahip?”
Bu sorular gündeme geldiğinde, dönüşüm resmi değil organik bir hal alıyor. Kültürel “reset” güvenle başlıyor. Ayrıca yetki devri, açık iletişim, denemeye izin veren bir ortamın da dönüşüm için gerekli olduğunu unutmamak gerekiyor.
Kurumların yeniden yapılanma sürecinde şu üç yaklaşım kritik önem taşıyor:
Odaklan ve sadeleş: Hangi teknolojinin, hangi amaca hizmet ettiğini netleştirmeden yapılan her yatırım karmaşa yaratır.
Kültürü dönüştür: Stratejiden önce kurum kültürü değişmeli. Katılım, güven ve yetki devri dönüşümün yakıtıdır.
Sürekliliği sağla: Dönüşüm bir proje değil iş yapma biçimidir. Başlayıp bitmez. Evrilir, öğrenir ve yeniden şekillenir.
Dönüşüm için öneriler
● Onay süreçlerini kısaltın, karar alma döngüsünü görünür hale getirin.
● Küçük ama etkili pilot projeler başlatın, öğrenilenleri kurumsallaştırın.
● “Hangi işleri bırakabiliriz?” sorusunu yönetin. Unutmayın, gereksiz iş en pahalı yüktür.
● Orta kademe yöneticileri güçlendirin çünkü kurumun nabzı sahada atar.
● Başarısızlığı cezalandırmak yerine, öğrenme fırsatına dönüştürün.
Kurumlar artık yalnızca teknolojik değil, kültürel bir dönüşümle yüzleşmek zorunda. Çoğu lider hala değişimi yukarıdan yönetmeye çalışıyor oysa yeni dönem katılımı, güveni ve öğrenme merakını merkeze alıyor. Dönüşümün sürdürülebilir olması için çalışanların “neden değişiyoruz?” sorusuna inanması gerekiyor. Bu da açık iletişim, yetki devri ve denemeye cesaret eden bir ortamla mümkün. Dan Heath’in ifadesiyle, “Gerçek değişim, korkunun yerini merak aldığında başlar.” Kurumsal dünya da tam bu eşiğe gelmiş durumda. Dönüşümü dışarıdan beklemek yerine içeride başlatmanın zamanı geldi. Çünkü geleceğin en güçlü şirketleri, yeni sistem kurabilenlerden ziyade eski kalıplarını terk edebilenler olacak.
