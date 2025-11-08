Kültürü sorgulama zamanı

Kurumlar yüksek dijital bütçe­ler ayırıyor, “dönüşüm” ilan­ları yapıyor, yeni organizasyon şe­maları çiziyor. Ancak yıl sonun­da tablo çoğu zaman değişmiyor: Verim azalıyor, karar alma süreç­leri hala uzuyor, çalışanlar moti­vasyon kaybediyor. Oysa gerçek dönüşüm yalnızca teknolojik ye­nilikler yapılmasıyla gerçekleş­miyor.

Kurumun işleyiş sistemi­ni yeniden kurgulamasıyla başlı­yor. Dan Heath’in “Reset: How to Change What’s Not Working” adlı kitabı bu değişimi anlaşılır bir dil­le aktarıyor. Heath’e göre, her sis­tem elde ettiği sonuçları üretmek üzere tasarlanmıştır. Yani sonuç sizi tatmin etmiyorsa sistemin ta­sarımında bir değişim kaçınılmaz demektir. Kitap üç ana eksende ilerliyor: “Kaldıraç noktaları bul­mak”, “kaynakları yeniden yön­lendirmek”, “örnekleri yaygınlaş­tırmak”. Bu strateji, Türkiye’de sıkça karşılaştığımız “yüksek ya­tırım – düşük etkinlik” ikilemine güçlü bir yanıt sunuyor.

Darboğazlar neyi engelliyor?

Kitapta özellikle dikkat çeken kavram: Kaldıraç noktası. Ya­ni küçük bir müdahale tüm siste­mi yükseltebilir. Heath şöyle di­yor: “Ciddi bir başarı için büyük bir çaba gerekmez, doğru bir nok­taya yapılan çaba yeterlidir.” Ku­rumsal olarak bakıldığında bu şu anlama geliyor: Büyük bir yeni yazılım almak yerine o yazılımın hangi eski süreçle entegre olaca­ğını ve hangi onay mekanizma­sının onu bekleyeceğini görmek daha kritik. Örneğin birçok şirket yeni CRM sistemi kurarken, es­ki onay katmanlarını kaldırmadı­ğı için sistem hala yavaş çalışıyor böylece yatırım beklenen dönü­şü vermiyor. Küresel araştırma­lar da bu noktayı doğruluyor. Bos­ton Consulting Group’un 2025 ta­rihli analizine göre, “en yenilikçi 50 şirket” listesinde kalabilen ku­rumlar, hisse performansında yıl­lık ortalama 2,4 puanlık avantaj elde ediyor. Ancak bu fark, Ar-Ge bütçesinden değil kriz dönemle­rinde bile işleyişini sürdürebilen çeviklikten kaynaklanıyor. Başa­rılı kurumların ortak paydası, ka­rar alma hızını ve çalışan katılımı­nı dengede tutabilmeleri.

Kitapta yöneticilere üç temel çağrı var:

● Yerinde gözlem yapın: Saha işleyişinin neyi beklediğini ta­nımlayın.

● İyi işleyen uygulamalara ba­kın: Sorunların peşinden koşmak yerine, mevcut başarıları büyü­tün.

● Hizmetleri sadeleştirin: “Daha çok şey yapmak” yerine, “önemli şeyleri doğru yapmak” yaklaşımını benimseyin.

Bu ilkeler, dönüşüm ihtiyacı olan birçok kurumda görünme­den duran engellerin ortaya çıka­rılmasını ve hızla müdahale edil­mesini sağlıyor. Dönüşüm yal­nızca yeni bir teknoloji eklemek anlamına gelmiyor, iş kültürünü ve karar alma mekanizmalarını da kökten değiştirmekle anlam kaza­nıyor. Heath kitabında şu noktayı vurguluyor: “Sistem değişmedik­çe strateji yeni bir katman olarak çalışır ancak gerçek etki yarata­maz.” Çalışma yaşamının gerçek­liğini değiştirmek için şu sorular sorulmalı:

● “Hangi işi artık yapmıyoruz?”

● “Hangi toplantılar gereksiz?”

● “Saha çalışanı kararlarında ne kadar güce sahip?”

Bu sorular gündeme geldiğinde, dönüşüm resmi değil organik bir hal alıyor. Kültürel “reset” güven­le başlıyor. Ayrıca yetki devri, açık iletişim, denemeye izin veren bir ortamın da dönüşüm için gerekli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Kurumların yeniden yapılan­ma sürecinde şu üç yaklaşım kri­tik önem taşıyor:

Odaklan ve sadeleş: Hangi tek­nolojinin, hangi amaca hizmet et­tiğini netleştirmeden yapılan her yatırım karmaşa yaratır.

Kültürü dönüştür: Stratejiden önce kurum kültürü değişmeli. Katılım, güven ve yetki devri dö­nüşümün yakıtıdır.

Sürekliliği sağla: Dönüşüm bir proje değil iş yapma biçimidir. Başlayıp bitmez. Evrilir, öğrenir ve yeniden şekillenir.

Dönüşüm için öneriler

● Onay süreçlerini kısaltın, ka­rar alma döngüsünü görünür ha­le getirin.

● Küçük ama etkili pilot proje­ler başlatın, öğrenilenleri kurum­sallaştırın.

● “Hangi işleri bırakabiliriz?” sorusunu yönetin. Unutmayın, gereksiz iş en pahalı yüktür.

● Orta kademe yöneticileri güçlendirin çünkü kurumun nab­zı sahada atar.

● Başarısızlığı cezalandırmak yerine, öğrenme fırsatına dönüş­türün.

Kurumlar artık yalnızca tek­nolojik değil, kültürel bir dönü­şümle yüzleşmek zorunda. Çoğu lider hala değişimi yukarıdan yö­netmeye çalışıyor oysa yeni dö­nem katılımı, güveni ve öğrenme merakını merkeze alıyor. Dönü­şümün sürdürülebilir olması için çalışanların “neden değişiyoruz?” sorusuna inanması gerekiyor. Bu da açık iletişim, yetki devri ve de­nemeye cesaret eden bir ortam­la mümkün. Dan Heath’in ifade­siyle, “Gerçek değişim, korkunun yerini merak aldığında başlar.” Kurumsal dünya da tam bu eşiğe gelmiş durumda. Dönüşümü dı­şarıdan beklemek yerine içeride başlatmanın zamanı geldi. Çünkü geleceğin en güçlü şirketleri, yeni sistem kurabilenlerden ziyade es­ki kalıplarını terk edebilenler ola­cak.