Kulüpler Birliği eleştirdi, Spor Yasa Teklifi’nin görüşmeleri ertelendi

AK Parti’nin bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, geçtiğimiz haftalarda iki eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı imzasıyla Meclise sunuldu.

Teklif, 30 Mart’ta TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti, bu hafta da Meclis Genel Kurul gündemine alınarak kanunlaştırılacaktı. Ancak, AK Parti kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, teklifin görüşmeleri şimdilik Mayıs ayına ertelenmiş görünüyor. Ertelemenin, Kulüpler Birliği’nin hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrasına gelmesi dikkat çekti.

“Spor kulüpleri üzerinde çok güçlü bir Bakanlık vesayeti kurulmaktadır” diyerek hazırlanan yasa teklifini eleştiren Kulüpler Birliği, spor kulüplerinin ‘Sivil Toplum Kuruluşu’ olma özelliğinin tümden yok edildiğini, kamu kurumlarının, mali ve idari konularda, kulüplerin yönetimine müdahale etme yetkisiyle, sporun özerk yapısının zedeleneceğini bildirdi.

Kanun teklifinde haksız rekabete meydan verebilecek sayısız düzenleme olduğu, Bakanlık ve Spor Federasyonlarına ölçüsüz takdir yetkileri tanındığı, getirilen eleştiriler arasında yer aldı. Açıklamada, spor kulüplerinin gelirlerinden federasyona pay verilmesi ise “Federasyonun adeta spor kulüplerinin ortağı haline gelmesinin önü açılmıştır” sözleriyle eleştirildi.

Kanun teklifi hazırlanırken dile getirdikleri çekincelerinin hazırlanan metne yansımadığını bildiren Kulüpler Birliği, teklifin aynen yasalaşması durumunda kamu kurumlarının spor üzerindeki etkisinin artacağını, borçlu kulüplerin istisnasız tüm yöneticilerinin hapis cezasıyla yargılanabilecek duruma düşeceğini, yeni seçilecek başkan, yönetim kurulu üyelerinin göreve talip olmaktan kaçınacağını bildirdi.

“Spor kulüpleri iktidarın güdümüne sokuluyor”

Yasa teklifine ilişkin bir açıklama da dün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. Özel, tamamen özerk olması öngörülen spor gibi bir alanın siyasi müdahalelere açık hale getirildiğini belirterek, “Teklif, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını, iktidar partisinin güdümüne sokmaktadır” dedi.

CHP’li Özel, yeterince tartışılmayan, bütün spor branşlarından uzmanların görüşleri alınmadan yasa teklifinin hazırlanmasını eleştirerek, “Sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine, barolara, sosyal medyaya, üniversitelere müdahale eden Cumhur İttifakı, şimdi de spor alanına müdahale etmek istemektedir. Teklif, komisyona geri çekilerek ve uzmanların tartışmasına açılarak geniş biçimde ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir” dedi.