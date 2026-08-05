Kumar, alkol ve uyuşturucuyu geçti
Avrupa’dan Türkiye’ye olağan “göç mevsimi” bütün hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayında sınır kapılarından 1 milyon 130 bin kişi Türkiye’ye giriş yaptı. Kapıkule sınır kapısında denetim yapan, kendisi de bir Avrupalı Türk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sınır kapılarında “ortalama bekleme süresini 15 saatten 38 dakikaya indirdiklerini” açıkladı. Ancak, bir hafta sonra bekleme süresi 7-8 saate kadar çıktı…
Yurt dışında yaşayan 7,5 milyon vatandaş her yaz döneminde geçtikleri bütün sınır kapılarının giriş ve çıkışlarında “kumarhane”lerin yanından geçiyorlar. Her yer dev “kumarhane” reklamlarıyla doldurulmuş vaziyette. Kumarhanelere yasal düzenleme getiren Orta Avrupa ülkeleri, sektörün dünya genelinde devlet bütçelerine yaklaşık 100 milyar dolar katkı sağladığını dikkate alarak “kasa her zaman kazanır”da kasa olmak istiyor. Kumar oynamak insanlık tarihi kadar eski bir davranış, kumar bağımlılığı da.
Değerli bir şeyin, daha değerli başka bir şey kazanma için riske atıldığı her türlü eylem kumar olarak tanımlanıyor. Bunu kontrol edilemeyen bir şekilde yapma ve yarattığı sorunlara rağmen bırakamamaya da “kumar bozukluğu” adı veriliyor.
Antropolog David Graeber ve arkeolog David Wengrow, insanlık tarihini anlattıkları “Her Şeyin Şafağı” adlı kitapta, eski toplumlarda insanların yarışmaları izlerken bahis yaptığını, hatta bazı kişilerin kelimenin gerçek anlamıyla kendilerini kaybettiğini ve bu kişiler ellerinde kaybedecek başka bir şey kalmayınca bahse kendi varlıklarını koyuyor ve kaybederlerse köle olmak zorunda kaldıklarını aktarıyor.
Türkiye’de yasa dışı bahis ve kumar alışkanlığını özellikle gençler arasında giderek yaygınlaştığına dikkat çeken, gençlik çalışmaları yürüten İnsani Hayat Derneği, “Bugün sokaktaki 10 gençten 8’i ya sanal bahis oynamıştır ya da oynayan bir yakını vardır” saptaması yapıyor. Türkiye’de kumar bağımlılığında son yıllarda büyük artış görüldüğünü açıklayan Yeşilay’a kumar bağımlılığı tedavisi için yapılan başvurular 2024’te ilk defa alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yapılan başvuruların toplamını geçtiği belirtildi.
Yeşilay’ın Eylül 2025’te yayımladığı Türkiye Kumar Raporu’na göre insanların kumar oynamasındaki “en temel unsur para kazanma olasılığı, hayatlarını değiştirebilecek büyük bir ikramiye kazanma hayali” olarak tanımlanıyor. Yeşilay verilerine göre kumar oynayanların yüzde 71’i kumar oynamaya 15-24 yaş arasında başlıyor.
700 milyar dolar
Bazı bilim insanları beynimizde kumar oynamaktan keyif almaya ve bağımlılığa yol açan bağlantıların, avcı toplayıcı dönemlerde yiyecek bulunca aktif hale gelen “ödül mekanizması”yla aynı olduğu ve bu yüzden bu kadar güçlü bir bağımlılık olduğunu düşünüyor.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre günümüzde dünyadaki yetişkinlerin yüzde 1,2’sinin “kumar bozukluğu” olduğu tahmin ediliyor. WHO’nun paylaştığı endüstri analizine göre küresel kumar sektörünün büyüyerek dünya genelinde devlet bütçelerine 2028 yılında 700 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bunun büyük bir kısmının düşük ve orta gelirli ülkelerde akıllı telefonların yaygınlaşması sayesinde olacağı öngörülüyor.
Bilim dergisi Lancet, kumarın kamu sağlığına etkisini ölçmek için bir komisyon oluşturdu. Bu komisyonun Kasım 2024’te yayımladığı bir rapora göre dünyada yetişkinlerin yarıya yakını ve 13-19 yaş arası ergenlerin altıda biri kumar oynuyor. Bu grubun “kumar bozukluğu” gösterme oranı yetişkinlerin yaklaşık iki katı. Yasadışı bahis çetelerine “savaş” açılmış durumda olsa da, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hala hem yasadışı bahis hem de kumarhaneler doludizgin “çalışmaya” devam ediyor…
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