Kümaş, 340 milyon dolara Oyak Grubu'nun oldu

DÜNYA iki hafta önce Türkiye'nin önemli madencilik şirketlerinden Kümaş'ın satışında sona gelindiğini duyurmuştu. Kümaş'ta anlaşma sağlandı ve satış gerçekleşti. Yıldız Holding ve iştiraki Gözde Girişim, hisseleri Oyak Grubu'na devretti. Satış fiyatı ise 340 milyon dolar olarak açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı: "Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. sermayesini temsil eden payların satışına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş.'nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının, 340 milyon Amerikan doları işletme değeri üzerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)' ya satışına karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket hisselerinin devri, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir" denildi.

Danışmanlığı Ünlü&Co verdi

Yıldız Holding'in açıklamasına göre, KAP’a bildirilen 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden yapılan anlaşmanın ardından yasal onayların alınmasıyla hisse devri gerçekleşecek. Gözde Girişim tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, yüzde 49'u Yıldız Holding AŞ'ye, yüzde 51'i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’ye ait olan Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 100'ünün ilgili yasal onaylar alındıktan sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'a, 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden devri için anlaşma imzalandı. Bu süreçte Yıldız Holding ve Gözde Girişim'e, Ünlü&Co tarafından münhasır finansal danışmanlık hizmeti verildi.

"Kümaş, Yıldız Holding bünyesinde büyük değer kazandı"

AÇIKLAMADA görüşlerine yer verilen Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Kümaş Manyezit’in Erdemir'e satışı hakkında şunları kaydetti: "Ana faaliyet alanlarımız olan gıda ve perakendeye odaklanarak büyüme stratejimizi sürdürürken, girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla farklı sektörlerdeki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gözde Girişim'in 2012 yılında satın aldığı Kümaş Manyezit, holdingimiz bünyesinde bulunduğu süre içinde büyük değer kazandı. Dünya genelindeki kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine tek başına sahip olan Kümaş Manyezit, pandemiye rağmen 2020 yılında da faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Daha önce ithal edilen yüzde 98 magnezyum oksit (MgO) içerikli fused manyezitin yüzde 100'ünü kendisi üretebilir hale gelen Kümaş, toplam satış miktarını 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırmayı başararak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı. Bugün verimliliği ve karlılığı son derece yüksek seviyeye ulaşan Kümaş Manyezit’i daha da büyük değer kazanmış bir şirket olarak devrediyoruz. Erdemir çatısı altında Kümaş'ın başarılarının artarak sürmesini diliyoruz."