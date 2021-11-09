Kumaşın geleceği, 2300 yıllık Zeugma’da yürüdü

Zeugma Mozaik Müzesi’nde, M.Ö. 300’lü yıllardan günümüze uzanan villalarda dolaştığınızda kumaşın, desenin insanların hayatlarında ne kadar büyük yer tuttuğunu görmek mümkün. Geçtiğimiz cumartesi akşamı, tam 2300 yıl sonra bizler de yeni nesil kumaşlarla tanıştığımız müthiş bir defileye şahitlik ettik. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen “Doku Kumaş Tasarım Yarışması”, muhteşem bir defileyle final yaptı. Türkiye tekstil ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştiren, kumaş ve iplikleri 156 ülkede kullanılan Gaziantep için bu, önemli bir buluşmaydı. Çalışmaları uzun süre önce başlayan Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nda derece alan 10 finalistin tasarladığı kumaşlar, ünlü tasarımcı Dilek Hanif ve ekibinin çalışmasıyla 40 parçalık bir kreasyona dönüştü.

‘Herkesin gittiği yoldan artık gidemeyiz’

Türkiye’nin dört bir yanındaki ihracatçı birliklerinin de büyük ilgi gösterdiği ödül gecesinde tekstil dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Büyük projenin arkasındaki isimlerden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, tasarımcıların başarısından gururla söz etti. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Kileci’ye göre Doku Kumaş Tasarım Yarışması, yaratıcılığı desteklemek yolunda önemli bir adım. “İstihdamda, üretimde, pazarlamada yaratıcı olmaktan başka çaremiz yok” diyen Kileci’ye göre Türkiye’nin artık başkalarına çalışan, fasoncu bir ülke olarak yoluna devam etmesi söz konusu değil. Kileci. “Başkalarının gittiği yoldan giderek başarı şansımız yok. Bu, tüm dünya için geçerli. Yarışmayla bunu amaçladık. Bundan sonra fiyatla rekabetin kıymeti yok” dedi.

‘Sınırlar her zaman geçerli değildir’

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na 220 tasarımcı başvurdu. Bunların 20’si ön elemeyi geçti. Mentörlük alarak kumaşlarına son halini verdiler.

Bursa, Denizli gibi üretimde güçlü kentlerdeki tesislerde kumaşlar tezgahlardan çıktı. Kileci, yarışmada yaş sınırı koymadıklarına dikkat çekerek, “İyi fikrin kimden çıkacağı belli olmaz. Yeter ki ortaya konulan sanat üretime uygun olsun” dedi. Yarışmanın önemli kriterlerinden birinin de “Profesyonel, sürekli yarışmalara katılan tasarımcıları değil, amatörleri değerlendirmeye almak” olduğunu vurguladı Kileci. Gelen eserlerin kendisini gururlandırdığını da üstüne basarak söyledi. Dedi ki, “Başvuruları teknik ve artistik olarak değerlendirdik. Ben umutluyum. Fırsat yaratılırsa Türkiye’den çok başarılı işler çıkıyor.”

Bir sonraki adım saha eğitimi

Kileci’nin gelecek Doku Kumaş Tasarım Yarışmaları için yeni fikirleri var. “Tasarımcılar sahayı görmeli” diyen Kileci, planlarını şöyle anlattı: “Tıp eğitimindeki gibi mühendislik ve diğer alanlardaki eğitimlerde de saha deneyimi okulun bir parçası olmalı. Seneye başvuruları alacağız. Bir akademik sınavdan geçireceğiz. Kumaş tasarım bilgisini belirleyeceğiz. Sonra 100 tasarımcı seçerek, onları öğrencilerimiz gibi görüp sahada eğiteceğiz. İki aylık oryantasyon süreci yaşayacaklar. Sonra kumaşı tasarlayacaklar. Böylece yarışmayı kazanmasa bile sektöre yetişmiş tasarımcı kazandırmış olacağız.”

Tasarımlar bir ayda kreasyona dönüştü

İlk 10’a giren kumaş tasarımları, Dilek Hanif koçluğunda son şeklini aldıktan sonra yine Hanif’in atölyesinde kreasyon hazırlandı. Hanif, kendisini en çok bu sürecin zorladığını belirterek, “Bir ayda tüm ekibimle 7/24 çalışarak kumaşları işledik, kıyafete dönüştürdük” dedi. Gençlerden oldukça başarılı işler çıktığını vurgulayan Hanif, elenen işler içinde de çok başarılı tasarımlar yer aldığını ifade etti. Hanif, “Bizler seçerken zorlandık. Bundan sonraki yarışmalarda daha da verimli işler çıkacaktır. İlk işte çıtayı yüksek tutmak istedik. Ben bunu bir görev olarak gördüm. Bu ülkenin tasarımcılarına koçluk yaptım. Amacımı gerçekleştirdim. Sonuçtan da çok memnunum” şeklinde konuştu.