Kümaş’ın OYAK’a satışında sona yaklaşıldı

Yıldız Holding iştiraklerinden Kümaş Manyezit, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da en önemli madencilik şirketlerinden. Dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşılayan Kümaş’ın ürettiği madenler, demir çelik, çimento, bakır başta olmak üzere kireç ve cam sektörleri için kritik öneme sahip. 242 milyon dolarlık bir ciroya sahip olan ve Kütahya’da 3 tesiste üretim yapan Kümaş, Türkiye’deki tüm demir-çelik üreticilerinin manyezit bazlı refrakter ve harç ihtiyacını karşılıyor. 50’den fazla ülkeye ihracatta yapan Kümaş, alanında en büyük 10 refrakter üreticisinden biri. Yıllık yaklaşık 1,2 milyon cevher işleme kapasitesine sahip olan şirketin ihracatı ise 115 milyon dolar civarında. Hal böyle olunca Yıldız’ın alanında yıldız şirketi Kümaş’ın talipleri de çok oluyor. 2018’de Hindistan’ın en önemli çimento üreticilerinden Dalmia Bharat Grubu’nun ciddi olarak radarına aldığı Kümaş’ı geçen yıl da Avusturyalı RHI Magnesita N.V adlı firma istemiş, bağlayıcı olmayan niyet anlaşması imzalanmış, hatta 400 milyon Euro'nun üzerinde teklif vermiş, Rekabet Kurumu’na başvurulmuş ancak satış gerçekleşmemişti. Bu yılın başında Kümaş’a iki talip daha çıkmıştı. Bu taliplerden ilki yurtdışında yaptığı yatırımlarla adını duyuran Yıldırım Holding, diğeri de Türkiye’nin sanayi devi OYAK Grubu. Yıldırım Holding’in teklifinin ne aşamaya geldiği düşünülürken, kasım ayında OYAK ciddi bir adım atarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na resmi olarak açıklamada bulunmuştu. O açıklamada satın alma görüşmelerinin OYAK Grubu’na bağlı Erdemir üzerinden gerçekleştiği ifade edilmişti.

Masadaki fiyat 350-380 milyon dolar arasında

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem’in “Bu adım, demir çelik ve çimento sektöründeki şirketlerimizle önemli bir entegrasyon olacak ve maliyetlerimizi düşürecek. Kümaş, ihracatta da önemli bir oyuncu ve Türkiye’ye döviz kazandıracak bir değer. Kümaş, sahip olduğu nitelikli rezervler nedeniyle hem yurt içindeki hem de Avusturya, Hindistan, Çin gibi önemli refrakter üreticilerinin bulunduğu ülkelerdeki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Bu değeri OYAK bünyesine katabilmek, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz etmektedir” sözleri, satış sürecinin geçmiştekilere göre daha ciddi olarak ilerlediğinin de göstergesi oldu. Geçtiğimiz hafta bu konuyla aldığım bir duyum hem OYAK hem de Yıldız Holding ve bağlı ortaklığı Gözde Girişim açısından oldukça önemli. Zira milli bir değer olan Kümaş, Yıldız Holding tarafından yine bir Türk şirketi; OYAK’a devri konusunda sona yaklaşılmış. Gelelim satış için konuşulan fiyata. Konuya yakın iki farklı kaynaktan edindiğim bilgiler fiyatın 350 ile 400 milyon dolar arasında olduğunu ifade ediyor.

2012’de Yıldız Holding’e geçti

Anlaşmanın olumlu seyrettiği hatta tamamlanmak üzere olduğu, önümüzdeki günlerde de OYAK’ın işlem sonucunu açıklayacağı ifade ediliyor. 1972 yılında kurulan, 2012 yılında da Yıldız Holding bünyesine katılan Kümaş, Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri. Yıldız Holding’in Hintli, Çinli, Avrupalı firmaların radarında olan Türkiye’nin en önemli kazançlarından Kümaş’ı son dakika şartlarda bir değişiklik olmaz ve engel çıkmaz ise OYAK Grubu’na devretmesi, yılın en dikkat çeken satış işlemlerinden biri olarak akıllarda kalacak.