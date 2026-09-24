Kur istikrarı ve likidite kontrolü
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede kullandığı en önemli araç kur istikrarı ve likidite kontrolüdür. Üç yılı aşkın bir süre uygulanmasına rağmen bu politikadan hala bir sonuç alınamamıştır. Zira bu süre zarfında ekonomi birçok dış ve iş şoka maruz kalmıştır. Ancak bu şokların ekonomiye etkilerini dengeleyebilecek bir kur mekanizması izlenen ekonomi politikası nedeniyle kullanılamamıştır. Dolayısıyla şokların tahrip edici zararları yumuşatılamadan doğrudan reel sektöre ve hanehalklarına yansıtılmak zorunda kalınmıştır.
Bu izlenen politikanın tek etkisi bu değil. Aynı zamanda bu politikaların farklı sektörler üzerine etkileri de simetrik olmamıştır. Özellikle enflasyonist bir ortamda baskı altına alınan kurlar ithalat yoluyla oluşacak enflasyonist etkinin kontrol edilmesine olanak sağlarken, dış ticarete kapalı olan sektörlerin uygulamalara karşı direncini arttırırken, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesini zorlaştırmıştır.
İşte bu yüzden kur baskılanarak uygulanacak enflasyonla mücadele programlarının farklı sektörlere yansımaları beklendiği şekilde olmamaktadır. Hatta beklenilen sonuçlara bir türlü ulaşamayan ekonomi yönetimlerinin sabırsızlığı artmakta, bu mevcut politikalarının uygulama süresinin arttırılmasına yol açmakta ve bu süre zarfında bizzat bu politikalara özellikle imalat sektörü gibi dış rekabete açık sektörlerde tahribatlara neden olmaktadır.
Baskılanmış kur ve sanayi
Türkiye’deki gibi enflasyonist bir ekonomide hizmet sektörünün en önemli avantajı sanayiye (özellikle de imalata) göre artan üretim maliyetlerini kolayca ürün fiyatlarına yansıtabilmeleridir. İki sektörü karşılaştırırken dikkate alınması gereken dış rekabet yoksunluğu bunun en önemli nedenidir. Bu yüzden işçilik ve enerji maliyetlerinden kaynaklanan maliyet artışlarının hizmetlerde fiyatlara geçişkenliği çok daha yüksektir. Bugün Türk sanayinde şikayetlere konu olan sorunlardan biri budur.
Sanayi dış ticaret yoluyla ortaya çıkan rekabete açık olduğu için bezer düzeyde bir maliyet geçişkenliğine sahip değildir. Özellikle ihracatta kurlar bu şekilde ortaya çıkmış “kontrol dışı” maliyet artışlarına sanayinin uyum gösterebileceği zamanı kazandırmak maksadıyla kur ayarlamaları kullanılırdı. Bu şekilde maliyetlerin oluşturduğu fiyat artış baskısının kısa dönemde dış pazarlardaki müşterilere yansıtılmaması için olanak sağlanırdır. Bu süre zarfında maliyet artışına neden olan etmenlerin etkilerinin geçmesi ve ekonominin eski seviyesine gelmesi beklenirdi. Eğer bu etkiler kalıcıysa, bunun kurlar üzerinde yarattığı değer kayıpları da kalıcı olurdu.
“Sağlıklı” bir ekonomide bu nitelikte oluşan değer kayıpları uzun dönemde sanayi üretiminde verimlilik artışı sağlayacak uygulamaların devreye sokulması ile telafi edilirdi.
Maalesef 2023 yılından bu yana bu mekanizma çalışmıyor ve iç ve dış şokların tüm etkisi reel kesim üzerine yükleniyor.
TL’nin değerlenmesinin etkileri
Kurların enflasyon oranından daha yavaş artması bugünlerdeki değerli-kur politikamızın nedenlerinden biridir. Böyle bir dönemde sanayi maliyetlerindeki artışların istenilen hızda fiyatlara yansıtamıyor demektir. Elbette sanayi sektöründe bu yansıtma etkisi ilgili sektörlerin dış rekabete maruz kalma derecesiyle ilişkilidir. Bu rekabet kapalı olan sanayi sektörleri bu etkisi daha az hissedebilir.
Hizmetlerin de ise bu sektörün yapısı gereği dış rekabetin olmaması maliyet artışlarının fiyatlara yansımasına olanak vermektedir. Bu yüzden bizdeki yapışkan-enflasyonist dönemlerde hizmet sektörlerinin karlılıkları imalat sektörlerine göre yükselir. Bu sektörlerin cazibesi artar.
TL’ daha çok değerlendiğinde ülkedeki iktisadi faaliyetler daha çok hizmetlere kayar. Sanayi mallarının yurtiçinde üretiminden çok ithalatı önem kazanmaya başlar.
|Borsa
|13.251,85
|0,40 %
|Dolar
|48,8530
|0,05 %
|Euro
|55,7470
|0,29 %
|Euro/Dolar
|1,1385
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.720,48
|-0,72 %
|Altın (ONS)
|4.291,01
|0,08 %
|Brent
|98,7835
|3,70 %