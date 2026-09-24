Ekonomi yönetiminin enflasyon­la mücadelede kullandığı en önem­li araç kur istikrarı ve likidite kontrolü­dür. Üç yılı aşkın bir süre uygulanmasına rağmen bu politikadan hala bir sonuç alı­namamıştır. Zira bu süre zarfında ekono­mi birçok dış ve iş şoka maruz kalmıştır. Ancak bu şokların ekonomiye etkileri­ni dengeleyebilecek bir kur mekanizma­sı izlenen ekonomi politikası nedeniyle kullanılamamıştır. Dolayısıyla şokların tahrip edici zararları yumuşatılamadan doğrudan reel sektöre ve hanehalklarına yansıtılmak zorunda kalınmıştır.

Bu izlenen politikanın tek etkisi bu de­ğil. Aynı zamanda bu politikaların fark­lı sektörler üzerine etkileri de simetrik olmamıştır. Özellikle enflasyonist bir ortamda baskı altına alınan kurlar itha­lat yoluyla oluşacak enflasyonist etkinin kontrol edilmesine olanak sağlarken, dış ticarete kapalı olan sektörlerin uygula­malara karşı direncini arttırırken, eko­nomi yönetiminin enflasyonla mücade­lesini zorlaştırmıştır.

İşte bu yüzden kur baskılanarak uygulanacak enflasyonla mücadele programlarının farklı sektör­lere yansımaları beklendiği şekilde ol­mamaktadır. Hatta beklenilen sonuçlara bir türlü ulaşamayan ekonomi yönetim­lerinin sabırsızlığı artmakta, bu mevcut politikalarının uygulama süresinin arttı­rılmasına yol açmakta ve bu süre zarfın­da bizzat bu politikalara özellikle imalat sektörü gibi dış rekabete açık sektörler­de tahribatlara neden olmaktadır.

Baskılanmış kur ve sanayi

Türkiye’deki gibi enflasyonist bir eko­nomide hizmet sektörünün en önemli avantajı sanayiye (özellikle de imalata) göre artan üretim maliyetlerini kolayca ürün fiyatlarına yansıtabilmeleridir. İki sektörü karşılaştırırken dikkate alınma­sı gereken dış rekabet yoksunluğu bunun en önemli nedenidir. Bu yüzden işçilik ve enerji maliyetlerinden kaynaklanan ma­liyet artışlarının hizmetlerde fiyatlara geçişkenliği çok daha yüksektir. Bugün Türk sanayinde şikayetlere konu olan sorunlardan biri budur.

Sanayi dış ticaret yoluyla ortaya çıkan rekabete açık olduğu için bezer düzeyde bir maliyet geçişkenliğine sahip değil­dir. Özellikle ihracatta kurlar bu şekil­de ortaya çıkmış “kontrol dışı” maliyet artışlarına sanayinin uyum gösterebi­leceği zamanı kazandırmak maksadıyla kur ayarlamaları kullanılırdı. Bu şekilde maliyetlerin oluşturduğu fiyat artış bas­kısının kısa dönemde dış pazarlardaki müşterilere yansıtılmaması için olanak sağlanırdır. Bu süre zarfında maliyet ar­tışına neden olan etmenlerin etkilerinin geçmesi ve ekonominin eski seviyesine gelmesi beklenirdi. Eğer bu etkiler ka­lıcıysa, bunun kurlar üzerinde yarattığı değer kayıpları da kalıcı olurdu.

“Sağlıklı” bir ekonomide bu nitelikte oluşan değer kayıpları uzun dönemde sa­nayi üretiminde verimlilik artışı sağla­yacak uygulamaların devreye sokulması ile telafi edilirdi.

Maalesef 2023 yılından bu yana bu mekanizma çalışmıyor ve iç ve dış şok­ların tüm etkisi reel kesim üzerine yük­leniyor.

TL’nin değerlenmesinin etkileri

Kurların enflasyon oranından daha ya­vaş artması bugünlerdeki değerli-kur po­litikamızın nedenlerinden biridir. Böyle bir dönemde sanayi maliyetlerindeki ar­tışların istenilen hızda fiyatlara yansıta­mıyor demektir. Elbette sanayi sektörün­de bu yansıtma etkisi ilgili sektörlerin dış rekabete maruz kalma derecesiyle ilişki­lidir. Bu rekabet kapalı olan sanayi sek­törleri bu etkisi daha az hissedebilir.

Hizmetlerin de ise bu sektörün yapısı ge­reği dış rekabetin olmaması maliyet artış­larının fiyatlara yansımasına olanak ver­mektedir. Bu yüzden bizdeki yapışkan-enf­lasyonist dönemlerde hizmet sektörlerinin karlılıkları imalat sektörlerine göre yükse­lir. Bu sektörlerin cazibesi artar.

TL’ daha çok değerlendiğinde ülkedeki iktisadi faaliyetler daha çok hizmetlere ka­yar. Sanayi mallarının yurtiçinde üretimin­den çok ithalatı önem kazanmaya başlar.