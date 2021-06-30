Kur oyunları; spekülasyon ve manipülasyon

Sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Bir yanda temmuz başında normal hayata geçiş denemesi yaparken bir yandan da İngiltere'de Delta varyantı paniği yaşanıyor. Önceki gün 23 bine dayanan vaka sayısındaki yükseliş, panik dalgasını da beraberinde getirdi. Son 5 ayın zirvesi vakalarla depreşen tedirginlik; ister istemez petrol fiyatlarını bile tırmandırıyor.

Dolar yine mi barajlanıyor?

Bu tereddütlü dönemde herkesin gözü döviz kurlarında... Piyasa yeniden kur söylentilerine boğulmaya başladı. Nasıl ki 2020 Mayıs-Ağustos döneminde dolar 6,85 TL civarında tutuldu ise şimdi de kurdaki atakları önlemeye yönelik hamleler olduğu konuşuluyor. Bu şayia dahi sisteme zarar veriyor.

Spekülasyon ve kaygan zemin arar manipülasyon zemini kaydırır

Spekülasyon; bir hareketin içerisindeki fırsat arayışıdır. Piyasa koşulları değerlendirilerek para kazanmaya yönelik faaliyettir. Manipülasyon ise yanlış bilgi ve söylenti yayarak fiyatları çeşitli tekniklerle kasıtlı olarak düşürmeyi ya da yükseltmeyi hedefler. Spekülasyon bir piyasa için gerekli olabilir fakat manipülasyon, piyasa bozucu işlemdir.

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Neden sık sık kurda müdahale söylemleri dillendiriliyor?

Kur sürekli yükseliyor ve yükselişi hızlandığında birden bire durmaya başlıyor. Olağandışı fiyat hareketliliklerini, olağandışı durgunluk takip ettiği için…

2-Kura müdahalenin ne gibi sakıncası var?

Kura müdahalenin yüksek maliyeti vardır, rezerv eritir. Kurla fazla oynadığınızda kur ayarınız bozulur ve sistemi kilitlersiniz.

Enflasyon risk üzerinden yükseliyor

Enflasyon verileri 5 Temmuz’da açıklanacak. Mayıs’ta yükselişini sürdüren kur, enflasyonun hala tırmanma sürecinde olduğuna işaret ediyor. TCMB döviz verilerine göre 30 Nisan 2021’de 8,24 TL seviyesinde olan Dolar/TL kuru, Mayıs sonunda 8,51 TL’ye çıktı ve şimdi 8,73 TL seviyesinde. Kurun yükseliş eğilimi; enflasyonun yükseliş patikası… Hatta TÜİK rakamlarına güven kalmadığından hissedilen enflasyon yüzünden kurda yeni zirveler beklenebilir.

GEÇİCİ RAHATLAMAYA GELECEĞİNİ HEBA ETME

Piyasalar arada alevlenir, kimi zaman olağanın çok dışında tepkiler de verir. Ancak müdahale ile getirilen geçici rahatlamalar kısadır. Katkıdan çok kayba yol açar.

Hatırlayın; doları 6,85 TL’de aylarca tuttular. Ne liraya yar oldu, ne dolar durdurulabildi. Olan, rezervlere oldu. 128 milyar dolarlık muamma içinde bu maliyet yok mudur?

Peki, bunu neden yaptık? Bilen beri gelsin… Kime yaradı, kimi zengin etti bilinmez. Ama bilinen şudur ki geçici rahatlama uğruna geleceği bir meçhule teslim etmişiz.